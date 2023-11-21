ምን ያህል የተከተቡ ሰዎች ኮቪድ ያገኛሉ?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ ማህበረሰቦች ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን እንደቀጠለ፣ የክትባት ልማት እና ስርጭት የተስፋ ጭላንጭል ፈጥሯል። ክትባቶች ከባድ ሕመምን፣ ሆስፒታል መተኛትን እና በቫይረሱ ሳቢያ ሞትን ለመከላከል ውጤታማ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ነገር ግን፣ አሁንም በኮቪድ-19 የሚያዙትን የተከተቡ ግለሰቦች መቶኛን በተመለከተ ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ወደዚህ ርዕስ እንመርምር እና አንዳንድ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እንመርምር።
"የተከተቡ" ትርጉሙ ምንድን ነው?
በኮቪድ-19 አውድ ውስጥ “መከተብ” በጤና ባለሥልጣናት በተሰጡት መመሪያዎች መሠረት የተመከሩትን የኮቪድ-19 ክትባት መጠን የተቀበሉ ግለሰቦችን ያመለክታል።
በኮቪድ-19 የተከተቡ ሰዎች መቶኛ ስንት ነው?
የኮቪድ-19 ክትባቶች የኢንፌክሽን አደጋን በእጅጉ የሚቀንሱ ቢሆንም፣ የችግሮች መከሰት አሁንም ሊከሰት ይችላል። ከተለያዩ ጥናቶች እና የጤና ኤጀንሲዎች የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በኮቪድ-19 የተያዙ የተከተቡ ሰዎች መቶኛ በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ነው። በአጠቃላይ፣ መቶኛ ከ1% በታች እስከ 5% ይደርሳል፣ ይህም እንደ የክትባት ውጤታማነት፣ የህዝብ ስነ-ሕዝብ እና የተለዋዋጮች ስርጭት ባሉ ሁኔታዎች ላይ በመመስረት።
ለምንድነው አንዳንድ የተከተቡ ሰዎች አሁንም ኮቪድ-19 የሚያዙት?
የትኛውም ክትባት 100% ውጤታማ አይደለም፣ እና በተለያዩ ምክንያቶች የችግኝት ጉዳዮች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህም በጊዜ ሂደት የመከላከል አቅም እየቀነሰ መምጣት፣ የክትባት ጥበቃን በከፊል ሊያመልጡ የሚችሉ አዳዲስ ተለዋዋጮች መፈጠር እና የግለሰቦች የበሽታ መቋቋም ምላሽ ልዩነቶች ያካትታሉ። ነገር ግን፣ በተፈጠሩ ጉዳዮችም እንኳ፣ ክትባቱ የተከተቡ ሰዎች ካልተከተቡ ጋር ሲነጻጸሩ ለከባድ ሕመም የመጋለጥ ዕድላቸው አነስተኛ ነው ወይም ሆስፒታል መተኛት የሚያስፈልጋቸው ናቸው።
ሁሉም የዕድገት ጉዳዮች አንድ ናቸው?
የፍቺ ጉዳዮች በክብደት ሊለያዩ ይችላሉ። አንዳንድ ግለሰቦች ቀላል ወይም ምንም ምልክቶች አይታዩም, ሌሎች ደግሞ የበለጠ ከባድ ሕመም ሊሰማቸው ይችላል. ሆኖም ክትባቱ ከተከተቡ ሰዎች ጋር ሲነፃፀር አጠቃላይ ለከባድ በሽታ የመጋለጥ እድሉ በጣም ያነሰ ነው።
መደምደሚያ
በተከተቡ ሰዎች መካከል በኮቪድ-19 የተገኙ ጉዳዮች ቢቻሉም፣ መቶኛ በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ነው። ክትባቶች የቫይረሱን ስርጭት በመቀነስ እና ግለሰቦችን ከከባድ ህመም ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና መጫወታቸውን ቀጥለዋል። የበሽታውን ተጋላጭነት የበለጠ ለመቀነስ ጭምብል ማድረግን፣ ጥሩ የእጅ ንፅህናን መከተል እና ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅን ጨምሮ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተል አስፈላጊ ነው።