ምን ያህል ሰዎች ኮቪድ ያላጋጠማቸው?

ኮቪድ ያላደረባቸው ሰዎች መቶኛ ስንት ናቸው?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ ማህበረሰቦችን እያጠቃ ባለበት ወቅት፣ ብዙውን ጊዜ የሚነሳው አንድ ጥያቄ፡- በቫይረሱ ያልተያዙ ሰዎች በመቶኛ ያህሉ ናቸው? ትክክለኛውን አሃዝ ለመወሰን ፈታኝ ቢሆንም፣ የተለያዩ ጥናቶች እና የዳሰሳ ጥናቶች በቫይረሱ ያልተነካውን የህዝቡን ድርሻ በተመለከተ አንዳንድ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
እንደ የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) እ.ኤ.አ. በጥቅምት 2021 ከዓለም ህዝብ 15 በመቶው በኮቪድ-19 እንደተያዙ ይገመታል። ይህ ማለት በግምት 85% የሚሆኑ ሰዎች በቫይረሱ አልተያዙም ማለት ነው. ነገር ግን እነዚህ አሃዞች በአገሮች እና በክልሎች መካከል በከፍተኛ ሁኔታ ሊለያዩ የሚችሉት በሙከራ አቅም፣ በሪፖርት አቀራረብ እና በመያዣ እርምጃዎች ልዩነት ምክንያት መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
በየጥ:
ጥ፡ ኮቪድ-19 ያላገኙ ሰዎች መቶኛ እንዴት ይሰላል?
መ፡ ኮቪድ-19 ያላደረጉ ሰዎች መቶኛ የተረጋገጡ ጉዳዮችን መቶኛ ከ100% በመቀነስ ይሰላል። ለምሳሌ፣ 15% የሚሆነው ህዝብ በቫይረሱ መያዙ ከተረጋገጠ፣ 100% - 15% = 85% ሰዎች ኮቪድ-19 አላጋጠማቸውም።
ጥ፡- የኮቪድ-19ን ያልያዙ ሰዎች ትክክለኛውን መቶኛ ለመወሰን ለምን አስቸጋሪ ሆነ?
መ፡ ኮቪድ-19 ያላደረጉ ሰዎች ትክክለኛውን መቶኛ መወሰን በብዙ ምክንያቶች ፈታኝ ነው። እነዚህም በተለያዩ ክልሎች የመፈተሽ አቅም እና ስትራቴጂዎች ልዩነቶች፣ ጉዳዮችን ሪፖርት አለማድረግ፣ ያልተገኙ ምልክቶች የማይታዩ ኢንፌክሽኖች እና የወረርሽኙ ተለዋዋጭ ተፈጥሮ ያካትታሉ።
ጥ፡ ኮቪድ-19 ያላጋጠማቸው ሰዎች መቶኛ በሽታን የመከላከል አቅም አላቸው ማለት ነው?
መ፡ አይ፣ ኮቪድ-19 ያላደረጉ ሰዎች መቶኛ የግድ ከቫይረሱ ነፃ ናቸው ማለት አይደለም። በቀላሉ እስከ መለኪያው ድረስ ያልተበከሉ መሆናቸውን ያመለክታል. የበሽታ መከላከያ በክትባት ወይም በቀድሞ ኢንፌክሽን ሊገኝ ይችላል, ነገር ግን የቆይታ ጊዜ እና የጥበቃ ደረጃ በግለሰቦች መካከል ይለያያል.
ጥ፡ ኮቪድ-19 ያላጋጠማቸው ሰዎች መቶኛ በጊዜ ሂደት ይለዋወጣል?
መ፡ አዎ፣ ኮቪድ-19 ያላደረጉ ሰዎች መቶኛ በጊዜ ሂደት ቫይረሱ መስፋፋቱን እና በተለያዩ ህዝቦች ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል። እንደ የክትባት ዘመቻዎች፣ አዳዲስ ተለዋጮች ብቅ ማለት እና የህዝብ ጤና እርምጃዎች ያሉ ምክንያቶች ያልተበከሉ በሚቆዩ ሰዎች መጠን ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።
ለማጠቃለል፣ ትክክለኛውን አሃዝ ለመወሰን ፈታኝ ቢሆንም፣ ከአለም ህዝብ 85 በመቶው በኮቪድ-19 አልተያዙም ተብሎ ይገመታል። ነገር ግን እራሳችንን እና ሌሎችን ከቫይረሱ ለመጠበቅ እንደ ክትባት፣ ጭንብል መልበስ እና ማህበራዊ ርቀትን የመሳሰሉ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተል መቀጠል ወሳኝ ነው።