ከህዝቡ ውስጥ ምን ያህል በመቶው ኮቪድ ኖሯል?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በዓለም ዙሪያ ባሉ ማህበረሰቦች ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን እንደቀጠለ፣ ብዙ ጊዜ የሚነሳው አንድ ጥያቄ፡ ከህዝቡ ውስጥ ምን ያህል መቶኛ ቫይረሱ እንዳለበት ነው? ይህንን አሃዝ መረዳቱ ስለ በሽታው ስርጭት እና ተፅእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ወደ ውሂቡ እንመርምር እና ይህን ርዕስ የበለጠ እንመርምር።
በተለያዩ ጥናቶች እና ግምቶች መሰረት ኮቪድ-19 ያለባቸውን የህዝብ ብዛት በትክክል መወሰን ውስብስብ ስራ ነው። የተረጋገጡ ጉዳዮች ቁጥር ከትክክለኛዎቹ ኢንፌክሽኖች ውስጥ ጥቂቱን ብቻ ይወክላል ፣ ምክንያቱም ብዙ ግለሰቦች ቀላል ወይም ምንም ምልክት አላጋጠማቸውም ስለሆነም በምርመራ ሳይታወቅ ቀርቷል። በተጨማሪም፣ የመሞከሪያ አቅም እና ተገኝነት በተለያዩ ክልሎች እና ሀገራት የተለያየ በመሆኑ ስሌቱን የበለጠ አወሳሰበው።
ነገር ግን፣ ተመራማሪዎች የሴሮፕረቫልንስ ጥናቶችን በማካሄድ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመገመት ሞክረዋል። እነዚህ ጥናቶች ቫይረሱን የሚከላከሉ ፀረ እንግዳ አካላት መኖራቸውን ለማወቅ ከህዝቡ ተወካይ ናሙና የደም ናሙናዎችን መመርመርን ያካትታሉ። ይህን በማድረግ፣ ምንም እንኳን ምንም ምልክት ባይኖራቸውም ወይም ምንም እንኳን ምንም አዎንታዊ ምርመራ ባይደረግላቸውም ከዚህ ቀደም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ለይተው ማወቅ ይችላሉ።
የእነዚህ ጥናቶች ውጤቶች እንደየቦታው እና የጊዜ ሰሌዳው ላይ ተመስርተው በጣም የተለያዩ ናቸው. አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከፍተኛ መጠን ያለው የህዝብ ቁጥር በቫይረሱ ተይዟል, ሌሎች ደግሞ ዝቅተኛ መጠን አግኝተዋል. አዳዲስ መረጃዎች ሲገኙ እና ተጨማሪ ጥናቶች ሲካሄዱ እነዚህ ግምቶች ሊለወጡ እንደሚችሉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ሴሮፕረቫሌሽን ምንድን ነው?
መ: ሴሮፕረቫሌሽን በአንድ የተወሰነ በሽታ ላይ የተወሰኑ ፀረ እንግዳ አካላት ያላቸውን ሰዎች ብዛት ያመለክታል። በኮቪድ-19 ላይ፣ የሴሮፕረቫሌንስ ጥናቶች ዓላማቸው የኮቪድ-19 ፀረ እንግዳ አካላት በደማቸው ውስጥ እንዳለ በመመርመር ከዚህ ቀደም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን መቶኛ ለማወቅ ነው።
ጥ፡ ምን ያህል የህዝብ ቁጥር ኮቪድ-19 እንዳለበት ማወቅ ለምን አስፈለገ?
መ፡ የኮቪድ-19 ስርጭትን መረዳቱ የክትባት ስልቶችን፣ የሀብት ድልድልን እና የመከላከያ እርምጃዎችን ትግበራን በተመለከተ የህዝብ ጤና ባለስልጣናት እና ፖሊሲ አውጪዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ ያግዛል። በተጨማሪም በሽታው በሕዝብ ላይ ስላለው ትክክለኛ ተፅዕኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡- ኮቪድ-19 ያለባቸውን የህዝብ ብዛት ለማወቅ በተረጋገጡ ጉዳዮች ላይ ብቻ መተማመን እንችላለን?
መ፡ አይ፣ በተረጋገጡ ጉዳዮች ላይ ብቻ መተማመን የኮቪድ-19ን ትክክለኛ ስርጭት ለማወቅ በቂ አይደለም። ብዙ ግለሰቦች በበሽታው ተይዘው ሊሆን ይችላል ነገር ግን በምልክት እጦት ወይም በፍተሻ ተገኝነት ውስንነት ምክንያት አልተመረመረም። የሴሮፕረቫልነስ ጥናቶች ስለ ቫይረሱ ስርጭት የበለጠ ሰፊ ግንዛቤን ይሰጣሉ።
በማጠቃለያው ኮቪድ-19 ያለበትን ህዝብ ትክክለኛውን መቶኛ መወሰን ፈታኝ ስራ ነው። የሴሮፕረቫልነስ ጥናቶች በቫይረሱ ስርጭት ላይ የተወሰነ ብርሃን ፈንጥቀዋል, ነገር ግን ውጤቶቹ በተለያዩ ክልሎች እና የጊዜ ገደቦች ይለያያሉ. ወረርሽኙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ሲመጣ፣ ቀጣይነት ያለው ጥናትና ምርምር እና መረጃ መሰብሰብ የኮቪድ-19 በሕዝብ ላይ ስላለው ተፅዕኖ ትክክለኛ ግንዛቤን ለማሻሻል ይረዳናል።