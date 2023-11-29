በተቅማጥ በሽታ የሚረዳው መድሃኒት ምንድን ነው?

ርዕስ፡ የተቅማጥ መድሃኒቶችን መረዳት፡ አጠቃላይ መመሪያ
መግቢያ:
ተቅማጥ ከወትሮው በበለጠ በተደጋጋሚ በሚከሰት ልቅ እና ውሃ የተሞላ ሰገራ የሚታወቅ የተለመደ የጨጓራ በሽታ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ለምሳሌ በቫይራል ወይም በባክቴሪያ የሚመጡ ኢንፌክሽኖች፣ የምግብ መመረዝ፣ የመድሃኒት የጎንዮሽ ጉዳቶች ወይም የጤና ሁኔታዎች ባሉ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። ተቅማጥ ብዙውን ጊዜ በጥቂት ቀናት ውስጥ በራሱ የሚፈታ ቢሆንም, መድሃኒቶች ምልክቶችን ለማስታገስ እና ፈጣን ማገገምን ያበረታታሉ. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ተቅማጥን ለማከም የሚያገለግሉ የተለያዩ የመድኃኒት ዓይነቶችን እንመረምራለን ፣ የእነሱን የአሠራር ዘዴዎች እና ይህንን የማይመች ሁኔታን ለመቆጣጠር ግንዛቤዎችን እንሰጣለን ።
1. ያለማዘዣ (OTC) ፀረ ተቅማጥ መድኃኒቶች፡-
የኦቲሲ መድሃኒቶች ያለ ማዘዣ በቀላሉ ይገኛሉ እና ከቀላል እስከ መካከለኛ ተቅማጥ እፎይታ ያስገኛሉ። ሁለት የተለመዱ የ OTC ፀረ ተቅማጥ መድኃኒቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ:
ሀ. ሎፔራሚድ፡ ሎፔራሚድ የኦፒዮይድ ተቀባይ አግኖኖስ ሲሆን የአንጀት እንቅስቃሴን በመቀነስ፣ የሰገራ ድግግሞሽን በመቀነስ እና ወጥነትን በማሻሻል የሚሰራ ነው። ሎፔራሚድ በባክቴሪያ የሚመጡ ተቅማጥ በሚከሰትበት ጊዜ ጥቅም ላይ መዋል እንደሌለበት ልብ ሊባል የሚገባው ነው, ምክንያቱም ኢንፌክሽኑን ሊያራዝም ይችላል.
ለ. Bismuth Subsalicylate፡- Bismuth Subsalicylate ፀረ ተቅማጥ እና ፀረ-አሲድ መድሀኒት ሲሆን የሰገራ ድግግሞሽን ለመቀነስ እና የምግብ መፍጫ ስርዓትን ለማስታገስ ይረዳል። በተጨማሪም ፀረ-ተህዋስያን ባህሪያት ስላለው በተወሰኑ ባክቴሪያዎች እና ጥገኛ ተህዋሲያን ላይ ውጤታማ ያደርገዋል.
2. በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶች፡-
ከባድ ወይም የማያቋርጥ ተቅማጥ በሚከሰትበት ጊዜ የጤና አጠባበቅ ባለሙያ የችግሩን መንስኤ ለመፍታት ወይም ምልክቶችን ለመቆጣጠር መድሃኒቶችን ሊያዝዙ ይችላሉ። እነዚህም የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡
ሀ. አንቲባዮቲኮች፡- ተቅማጥ የሚከሰተው በባክቴሪያ ኢንፌክሽን ከሆነ፣ ተጠያቂ የሆኑትን ተህዋሲያን ዒላማ ለማድረግ እና ለማስወገድ አንቲባዮቲኮች ሊታዘዙ ይችላሉ። ኢንፌክሽኑን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት የታዘዘውን አንቲባዮቲክ ሙሉ በሙሉ ማጠናቀቅ አስፈላጊ ነው.
ለ. ፕሮባዮቲክስ፡- ፕሮቢዮቲክስ በተቅማጥ ጊዜያት ሊስተጓጎል የሚችለውን የአንጀት እፅዋት ተፈጥሯዊ ሚዛን ለመመለስ የሚረዱ ጠቃሚ ባክቴሪያዎች ናቸው። እንደ ማሟያ ሊወሰዱ ወይም እንደ እርጎ እና የዳቦ ምርቶች ባሉ አንዳንድ ምግቦች ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ።
3. የቤት ውስጥ መፍትሄዎች እና የአኗኗር ለውጦች፡-
ከመድኃኒቶች በተጨማሪ አንዳንድ የቤት ውስጥ መፍትሄዎች እና የአኗኗር ዘይቤዎች ተቅማጥን ለመቆጣጠር ይረዳሉ-
ሀ. ፈሳሽ መተካት፡ ተቅማጥ ወደ ድርቀት ሊያመራ ስለሚችል የጠፉ ፈሳሾችን እና ኤሌክትሮላይቶችን መሙላት አስፈላጊ ነው። ብዙ ውሃ መጠጣት፣ ንጹህ ሾርባዎች እና የአፍ ውስጥ የውሃ ፈሳሽ መፍትሄዎች የእርጥበት መጠንን ለመጠበቅ ይረዳሉ።
ለ. የ BRAT አመጋገብ፡ የ BRAT አመጋገብ (ሙዝ፣ ሩዝ፣ ፖም ሳር እና ቶስት) የምግብ መፍጫ ስርዓትን ለማስታገስ እና በተቅማጥ ጊዜያት በቀላሉ ሊዋሃዱ የሚችሉ ንጥረ ነገሮችን ለማቅረብ የሚያስችል ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ነው።
ሐ. ቀስቅሴ ምግቦችን ማስወገድ፡- እንደ ቅመም ወይም ቅባት የበዛባቸው ምግቦች፣ ካፌይን እና አልኮሆል ያሉ ተቅማጥን የሚያባብሱ ምግቦችን መለየት እና ማስወገድ ምልክቶችን ለማስታገስ ይረዳል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ1. ትኩሳት ካለብኝ የፀረ ተቅማጥ መድሃኒቶችን መውሰድ እችላለሁን?
A1. እንደ አሲታሚኖፌን ወይም ibuprofen ያሉ ትኩሳትን ከሚቀንሱ መድኃኒቶች ጋር የፀረ ተቅማጥ መድኃኒቶችን መውሰድ በአጠቃላይ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ይሁን እንጂ ለግል ብጁ ምክር የጤና እንክብካቤ ባለሙያ ማማከር ጥሩ ነው.
ጥ 2. ፀረ ተቅማጥ መድኃኒቶችን መጠቀም የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?
A2. የፀረ ተቅማጥ መድሐኒቶች የተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳቶች የሆድ ድርቀት, የሆድ ቁርጠት እና ድብታ ሊሆኑ ይችላሉ. የጎንዮሽ ጉዳቶች ከቀጠሉ ወይም ከተባባሱ የተመከረውን መጠን መከተል እና የጤና ባለሙያ ማማከር አስፈላጊ ነው.
ጥ3. ለተቅማጥ አንቲባዮቲኮችን በሚወስድበት ጊዜ ፕሮባዮቲክስ መጠቀም እችላለሁን?
A3. አዎን፣ ፕሮባዮቲክስ ከአንቲባዮቲክስ ጎን ለጎን መውሰድ የአንጀት እፅዋትን ሚዛን ለመመለስ ይረዳል። ይሁን እንጂ በተገቢው ጊዜ እና መጠን ላይ መመሪያ ለማግኘት የጤና አጠባበቅ ባለሙያን ማማከር ጥሩ ነው.
ማጠቃለያ:
መድሃኒቶች ከተቅማጥ እፎይታ ሊሰጡ ቢችሉም, ዋናውን መንስኤ መለየት እና ተገቢውን የህክምና ምክር መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው. እንደ ሎፔራሚድ እና ቢስሙት ሳብሳሊሲሊት ያሉ የ OTC ፀረ ተቅማጥ መድሐኒቶች ቀላል ለሆኑ ጉዳዮች ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶች ግን ለከባድ ወይም ለቀጣይ ተቅማጥ አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የቤት ውስጥ መድሃኒቶችን መቀበል እና የአኗኗር ዘይቤ ለውጦችን ማድረግ ምልክቶችን ለመቆጣጠር እና ፈጣን ማገገምን ለማበረታታት ይረዳል። ለግል ብጁ ምክሮች እና ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ የመድኃኒት አጠቃቀምን ለማረጋገጥ የጤና ባለሙያ ማማከርዎን ያስታውሱ።