ሽክርክሪቶች ምን ዓይነት መድሃኒቶች ሊያስከትሉ ይችላሉ?

ሽክርክሪፕት ምን ዓይነት መድሃኒቶች ሊያስከትሉ ይችላሉ?
የሄርፒስ ዞስተር በመባልም የሚታወቀው ሺንግልዝ የሚያሰቃይ ሽፍታ የሚያስከትል የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ, ተመሳሳይ ቫይረስ ኩፍኝን ያመጣል. የኩፍኝ በሽታ ያጋጠመው ማንኛውም ሰው የሺንግልዝ በሽታ ሊያመጣ ይችላል, አንዳንድ መድሃኒቶች ይህንን በሽታ የመያዝ እድልን ይጨምራሉ. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የሻንጅ በሽታን ሊያስከትሉ የሚችሉ አንዳንድ መድሃኒቶችን እና በተደጋጋሚ ለሚጠየቁ ጥያቄዎች መልስ እንሰጣለን.
ሽባ ሊያስከትሉ የሚችሉ መድኃኒቶች;
1. ኮርቲሲስቶሮይድስ እነዚህ መድሃኒቶች እብጠትን ለመቀነስ እና የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለመግታት በተለምዶ ጥቅም ላይ የሚውሉት የሽንኩርት አደጋን ይጨምራሉ. እንደ ፕሬኒሶን ያሉ ኮርቲሲቶይዶችን ለረጅም ጊዜ መጠቀም የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ሊያዳክም ስለሚችል የ varicella-zoster ቫይረስ እንደገና እንዲነቃቀል ያደርገዋል.
2. የበሽታ መከላከያ መድሃኒቶች; ከተተከሉ በኋላ የአካል ክፍሎችን አለመቀበልን ለመከላከል ወይም ራስን በራስ የሚከላከሉ በሽታዎችን ለማከም ጥቅም ላይ የሚውሉ መድሃኒቶች የሺንጊን ስጋትን ይጨምራሉ. እነዚህ መድሃኒቶች, tacrolimus እና cyclosporineን ጨምሮ, የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን በመጨፍለቅ, ሰውነት ኢንፌክሽንን ለመቋቋም አስቸጋሪ ያደርገዋል.
3. የኬሞቴራፒ መድኃኒቶች; እንደ ኪሞቴራፒ ያሉ የካንሰር ህክምናዎች በሽታ የመከላከል ስርዓትን ሊያዳክሙ ይችላሉ, ይህም ግለሰቦችን እንደ ሺንግልዝ ላሉ ኢንፌክሽኖች የበለጠ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። እንደ methotrexate እና 5-fluorouracil ያሉ የኬሞቴራፒ መድሐኒቶች የሺንግልስ ዳግም ማስጀመር አደጋን ይጨምራሉ።
4. ባዮሎጂካል ሕክምናዎች; እንደ ሩማቶይድ አርትራይተስ እና psoriasis ያሉ በሽታዎችን ለማከም በተለምዶ ጥቅም ላይ የሚውሉት ባዮሎጂካል መድኃኒቶች የሺንግልዝ አደጋን ይጨምራሉ። እነዚህ መድሃኒቶች፣ adalimumab እና etanercept ን ጨምሮ፣ የሚሰሩት የበሽታ መከላከል ስርአቱን የተወሰኑ ክፍሎች ላይ በማነጣጠር ኢንፌክሽኖችን የመከላከል አቅሙን ሊያዳክም ይችላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡- ያለማዘዣ የሚገዙ የህመም ማስታገሻዎች የሺንግልዝ በሽታን ሊያስከትሉ ይችላሉ?
መ፡ አይ፣ እንደ አሲታሚኖፌን ወይም ibuprofen ያሉ ያለሀኪም የሚገዙ የህመም ማስታገሻዎች የሺንግልዝ በሽታን በቀጥታ አያደርጉም። ነገር ግን, እነዚህ መድሃኒቶች ከሻንች ጋር የተያያዘውን ህመም ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ የሚውሉ ከሆነ, የበሽታውን እድገት አይከላከሉም.
ጥ፡ ክትባቶች ሺንግልዝ ሊያስነሱ ይችላሉ?
መ፡ አይ፣ ክትባቶች ሺንግልዝ አያነሳሱም። እንደውም እንደ ሺንግልዝ ክትባት (Zostavax ወይም Shingrix) ያሉ ክትባቶች ሺንግልስን ለመከላከል ወይም ክብደቱን ለመቀነስ ይረዳሉ።
ጥ፡- አንቲባዮቲኮች ሺንግልዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ?
መ: አይ፣ አንቲባዮቲኮች የሺንግልዝ በሽታ አይቀሰቅሱም። ሺንግልዝ በቫይረስ ሳይሆን በባክቴሪያ የሚከሰት ነው, ስለዚህ አንቲባዮቲኮች ይህንን በሽታ ለመከላከል እና ለማከም ውጤታማ አይደሉም.
ለማጠቃለል, እንደ ኮርቲሲቶይዶች, የበሽታ መከላከያ መድሃኒቶች, የኬሞቴራፒ መድሐኒቶች እና ባዮሎጂካል ሕክምናዎች ያሉ አንዳንድ መድሃኒቶች የሻንችላ በሽታ የመያዝ እድልን ይጨምራሉ. ከመድሀኒት ጋር የተያያዙ ስጋቶችን በተመለከተ ማንኛውንም ስጋቶች ወይም ጥያቄዎች ከጤና አጠባበቅ ባለሙያ ጋር መወያየት አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም ክትባቶች የሽንኩርት እና ውስብስቦቹን ለመከላከል ይረዳሉ.