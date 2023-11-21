Walmart ስኬታማ የሚያደርገው ምንድን ነው?
ዋልማርት፣የአለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣የቤት ስም እና በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ሃይል ሆኗል። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና በመስመር ላይ መገኘት፣ Walmart አስደናቂ ስኬት አስመዝግቧል። ግን ዋልማርትን በትክክል ስኬታማ የሚያደርገው ምንድን ነው? ወደ ላይ ከፍ እንዲል አስተዋጽኦ ያደረጉትን ምክንያቶች እንመርምር።
1. ተወዳዳሪ የዋጋ አሰጣጥ፡- ከዋልማርት ስኬት ጀርባ ካሉት ቁልፍ ምክንያቶች አንዱ ምርቶችን በተወዳዳሪ ዋጋ ማቅረብ መቻል ነው። ግዙፍ የመግዛት ኃይሉን በመጠቀም፣ ዋልማርት ዝቅተኛ ዋጋዎችን ከአቅራቢዎች ጋር በመደራደር ቁጠባውን ለደንበኞች እንዲያስተላልፉ ያስችላቸዋል። ይህ ስልት ተመጣጣኝ አማራጮችን የሚፈልግ ትልቅ ደንበኛን ስቧል።
2. ሰፊ የምርት ምርጫ፡- ዋልማርት የተለያዩ የደንበኞችን ፍላጎቶች የሚያሟሉ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። ከግሮሰሪ እስከ ኤሌክትሮኒክስ፣ ልብስ እስከ የቤት እቃዎች ድረስ ዋልማርት የአንድ ጊዜ መግዣ ልምድ ያቀርባል። ይህ ሰፊ ምርጫ ምቾትን እና ልዩነትን የሚመለከቱ ደንበኞችን ይስባል።
3. ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት፡- ዋልማርት በጣም ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ስርዓት አዘጋጅቷል። የላቀ የቴክኖሎጂ እና የመረጃ ትንተናዎችን በመጠቀም ኩባንያው ምርቶች በብቃት መከማቸታቸውን ያረጋግጣል፣ ከአክሲዮን ውጪ ያሉ ሁኔታዎችን በመቀነስ እና የምርት ወጪዎችን ይቀንሳል። ይህ የተሳለጠ የአቅርቦት ሰንሰለት ዋልማርት የደንበኞችን ፍላጎት በፍጥነት እንዲያሟላ ያስችለዋል።
4. ጠንካራ የመስመር ላይ መገኘት፡ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዋልማርት የመስመር ላይ መገኘቱን በማስፋት በኢ-ኮሜርስ መድረክ ላይ ከፍተኛ ኢንቨስት አድርጓል። ይህ እርምጃ ኩባንያው እያደገ የመጣውን የኦንላይን ግብይት አዝማሚያ እንዲይዝ እና ሰፋ ያለ የደንበኛ መሰረት እንዲደርስ አስችሎታል። እንከን በሌለው የመስመር ላይ ግብይት ልምዱ እና በተለያዩ የማድረስ አማራጮች ዋልማርት ከተቀየረው የችርቻሮ ገጽታ ጋር መላመድ አድርጓል።
5. ደንበኛን ያማከለ አቀራረብ፡- ዋልማርት በደንበኛ እርካታ ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቷል። ከችግር ነፃ የሆነ የመመለሻ ፖሊሲ፣ ወዳጃዊ የደንበኞች አገልግሎት እና የዋጋ ተዛማጅ ዋስትና በመስጠት ዋልማርት ለደንበኞች ዋጋ የሚሰጡ እና እንክብካቤ እንደሚደረግላቸው እንዲሰማቸው ያደርጋል። ይህ ደንበኛን ያማከለ አካሄድ ታማኝነትን ያጎለብታል እና ተደጋጋሚ ንግድን ያበረታታል።
በየጥ:
ጥ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ሥርዓት ምንድን ነው?
መ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ማለት ጥሬ ዕቃዎችን ከማፈላለግ ጀምሮ የመጨረሻውን ምርት ለደንበኞች ከማድረስ ጀምሮ በሸቀጦች ምርትና ስርጭት ላይ የሚሳተፉትን ሁሉንም ተግባራት ማስተባበር እና ማመቻቸትን ያመለክታል።
ጥ፡ Walmart ዝቅተኛ ዋጋዎችን ከአቅራቢዎች ጋር እንዴት ይደራደራል?
መ፡ የዋልማርት ግዙፍ የመግዛት ሃይል የጅምላ ቅናሾችን ከአቅራቢዎች ጋር ለመደራደር ያስችለዋል። ብዙ ምርቶችን በመግዛት፣ Walmart ዝቅተኛ ዋጋዎችን መጠበቅ ይችላል፣ ይህም ለደንበኞች ያስተላልፋል።
ጥ፡- የዋጋ ማዛመጃ ዋስትና ምንድን ነው?
መ፡ የዋጋ ማዛመጃ ዋስትና ማለት አንድ ደንበኛ አንድ አይነት ምርት ከተወዳዳሪው ባነሰ ዋጋ ካገኘ ዋልማርት ከዋጋው ጋር ይዛመዳል፣ ይህም ደንበኞች ምርጡን ድርድር እንዲያገኙ ያደርጋል።
በማጠቃለያው የዋልማርት ስኬት በተወዳዳሪ ዋጋ አወጣጥ፣ ሰፊ የምርት ምርጫ፣ ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት፣ ጠንካራ የመስመር ላይ መገኘት እና ደንበኛን ማዕከል ባደረገ አቀራረቡ ሊወሰድ ይችላል። ዋልማርት የሸማቾችን ምርጫዎች በመቀየር እና በቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት በማድረግ በቀጣይነት በመላመድ ከውድድሩ ቀድሞ በመቆየት እና የችርቻሮ ግዙፍነት ቦታውን ማስጠበቅ ችሏል።