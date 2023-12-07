በረዶን በፍጥነት የሚያቀልጠው የትኛው ፈሳሽ ነው?

ማጠቃለያ:
በክረምቱ መሀል፣ ብዙዎቻችን ከበረዶ የመኪና መንገዶች እና የእግረኛ መንገዶች ፈተና ጋር እንጋፈጣለን። የበረዶ መቅለጥን በተመለከተ, የተለያዩ የፈሳሽ አማራጮች አሉ, እያንዳንዱም የራሱ ልዩ ባህሪያት አሉት. ይህ ጽሑፍ የትኛው ፈሳሽ በረዶን በፍጥነት እንደሚቀልጥ ጥያቄን ለመዳሰስ ያለመ ነው። በምርምር እና በመተንተን በረዷማ ቦታዎችን ለመዋጋት በጣም ውጤታማ የሆነውን ፈሳሽ እናገኛለን፣ ይህም የክረምቱን የቀዘቀዙ ችግሮችን ለመቋቋም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጥዎታል።
መግቢያ:
የሙቀት መጠኑ እየቀነሰ ሲሄድ በረዶ ወደ አደጋዎች ሊያመራ እና እንቅስቃሴን ሊያደናቅፍ የሚችል የተለመደ እንቅፋት ይሆናል። ይህንን ችግር ለመቋቋም ብዙ ፈሳሾች በረዶን ለማቅለጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ, ለምሳሌ የጨው ውሃ, አልኮሆል መወልወል, ኮምጣጤ እና ሙቅ ውሃ እንኳን. ይሁን እንጂ በረዶን ለማቅለጥ የትኛው ፈሳሽ በጣም ውጤታማ እንደሆነ ለመወሰን የየራሳቸውን ባህሪያት እና ሳይንሳዊ መርሆችን በቅርበት መመልከትን ይጠይቃል.
ምርምር እና ትንተና
በረዶን ወደ ማቅለጥ በሚመጣበት ጊዜ ሊታሰብበት የሚገባው ቁልፍ ነገር ቀዝቃዛ ነጥብ የመንፈስ ጭንቀት ነው. ቀዝቃዛ ነጥብ ድብርት የሚያመለክተው ፈሳሽ እንደ ጨው ወይም አልኮሆል ሲጨመርበት የሚቀዘቅዝበት ነጥብ የሚቀንስበትን ክስተት ነው። ይህ የሚከሰተው በበረዶ ቅንጣቶች ውስጥ ባለው ክሪስታል ላቲስ መዋቅር መስተጓጎል ምክንያት ነው.
ጨዋማ ውሃ ወይም ብሬን፣ በረዶን ለማቅለጥ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውል ንጥረ ነገር ነው። ጨው በውሃ ውስጥ መጨመር የመቀዝቀዣ ነጥቡን ይቀንሳል, ይህም ከንጹህ ውሃ ይልቅ በረዶን በማቅለጥ ረገድ የበለጠ ውጤታማ ያደርገዋል. ይሁን እንጂ በውሃ ውስጥ ያለው የጨው ክምችት ውጤታማነቱን እንደሚጎዳ ልብ ሊባል የሚገባው ነው. ከፍተኛ የጨው ክምችት ዝቅተኛ የመቀዝቀዣ ነጥብ እና ፈጣን የበረዶ መቅለጥን ያመጣል.
አልኮልን ማሸት ወይም አይሶፕሮፒል አልኮሆል በረዶን ለማቅለጥ ሌላ ተወዳጅ ምርጫ ነው። በ -128.2°F (-89°ሴ) አካባቢ ካለው የመቀዝቀዣ ነጥብ ጋር፣ ከውሃ በጣም ያነሰ የመቀዝቀዣ ነጥብ አለው። በበረዶ ላይ በሚተገበርበት ጊዜ አልኮልን ማሸት በአካባቢው ሙቀትን ስለሚስብ በረዶው እንዲቀልጥ ያደርጋል. ዝቅተኛ የመቀዝቀዣ ነጥብ እና በፍጥነት የመትነን ችሎታው ውጤታማ የበረዶ መቅለጥ ወኪል ያደርገዋል።
ኮምጣጤ፣ የተለመደ የቤት እቃ፣ በበረዶ መቅለጥ ባህሪያቱም ይታወቃል። ኮምጣጤ አሴቲክ አሲድ ይዟል, ይህም የውሃውን ቀዝቃዛ ነጥብ ይቀንሳል. ይሁን እንጂ ኮምጣጤ ብዙውን ጊዜ አነስተኛ የአሴቲክ አሲድ ክምችት ስላለው ውጤታማነቱ ከጨው ውሃ ወይም አልኮል ከመቅዳት ጋር ሲነጻጸር ውስን ሊሆን ይችላል።
ሙቅ ውሃ ብዙውን ጊዜ በረዶን ለማቅለጥ እንደ ፈጣን መፍትሄ ያገለግላል. የውሀው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በሚነካበት ጊዜ በረዶውን በፍጥነት ለማቅለጥ ይረዳል. ይሁን እንጂ ሙቅ ውሃ በሚጠቀሙበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል, ምክንያቱም የአከባቢው የሙቀት መጠን በጣም ዝቅተኛ ከሆነ እንደገና እንዲቀዘቅዝ እና የበለጠ አደገኛ ሁኔታን ይፈጥራል.
ማጠቃለያ:
በጥንቃቄ ከተመረመሩ በኋላ ፣ የጨው ውሃ ፣ በተለይም ከፍ ያለ የጨው ክምችት ፣ በረዶን ለማቅለጥ በጣም ውጤታማው ፈሳሽ እንደሆነ ግልፅ ነው። የውሃውን የመቀዝቀዣ ነጥብ የመቀነስ ችሎታው የበረዶ መቅለጥ ሂደቱን በእጅጉ ያፋጥነዋል። ይሁን እንጂ አልኮሆል እና ኮምጣጤ ማሸት እንዲሁ እንደ ተገኝነቱ እና እንደ ልዩ ሁኔታዎች አማራጭ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ትኩስ ውሃን እንደገና የማቀዝቀዝ አደጋን ከግምት ውስጥ በማስገባት በጥንቃቄ ጥቅም ላይ መዋል አለበት.
በየጥ:
ጥ: - የጨው ውሃን ለማምረት ከሮክ ጨው ይልቅ የጠረጴዛ ጨው መጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ, የጠረጴዛ ጨው በረዶን ለማቅለጥ የጨው ውሃ ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል. በቀላሉ የሚገኝ ሲሆን የውሃውን ቀዝቃዛ ነጥብ ዝቅ ለማድረግ ውጤታማ በሆነ መንገድ ይሰራል።
ጥ: በሁሉም ቦታዎች ላይ አልኮልን ማሸት መጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
መ: አልኮልን ማሸት በአጠቃላይ ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ቢሆንም፣ በአንዳንድ ንጣፎች ላይ ጉዳት ወይም ቀለም ሊቀንስ ይችላል። ትልቅ ቦታ ላይ ከመተግበሩ በፊት ትንሽ ቦታን መሞከር ጥሩ ነው.
ጥ: ከነጭ ኮምጣጤ ይልቅ ፖም ኬሪን ኮምጣጤን መጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ, ፖም cider ኮምጣጤ እንደ ነጭ ኮምጣጤ እንደ አማራጭ መጠቀም ይቻላል. ይሁን እንጂ በትንሹ ዝቅተኛ የአሴቲክ አሲድ ክምችት ሊኖረው ይችላል, ይህም የበረዶ መቅለጥ ብቃቱን ሊጎዳ ይችላል.
ጥ: በረዶን ለማቅለጥ ምን ያህል ሙቅ ውሃ መጠቀም አለብኝ?
መ: የሚፈለገው የሞቀ ውሃ መጠን በበረዶው አካባቢ መጠን ይወሰናል. በረዶውን ለመሸፈን እና ሙሉ ለሙሉ ማቅለጥ ለማረጋገጥ በቂ መጠን እንዲጠቀሙ ይመከራል.
ምንጮች:
- ብሔራዊ የውቅያኖስ እና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) https://www.noaa.gov/
- የአሜሪካ ኬሚካላዊ ማህበር (ኤሲኤስ) https://www.acs.org/