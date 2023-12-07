ማጠቃለያ:
የጃፓን ጥንዚዛዎች ፣ የእስያ እመቤት ጥንዚዛ በመባልም የሚታወቁት ፣ የአፊድ ሰዎችን ለመቆጣጠር የሚረዱ ጠቃሚ ነፍሳት ናቸው። ይሁን እንጂ አንዳንድ ምክንያቶች ህይወታቸውን ሊጎዱ ይችላሉ. ይህ ጽሑፍ የጃፓን ጥንዚዛዎችን ሊገድሉ የሚችሉ የተለያዩ ስጋቶችን ይዳስሳል, ይህም ፀረ-ተባይ መድሃኒቶችን, ከፍተኛ ሙቀትን, አዳኞችን እና በሽታዎችን ያካትታል. እንዲሁም እነዚህን ጠቃሚ ነፍሳት እንዴት መጠበቅ እንደሚቻል እና ጤናማ የ ladybug ህዝብን ለመጠበቅ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የጃፓን ጥንዶችን የሚገድለው ምንድን ነው?
በሳይንስ ሃርሞኒያ አክሲሪዲስ በመባል የሚታወቁት የጃፓን ጥንዚዛዎች ከእስያ የመጡ ትናንሽ ጥንዚዛዎች ናቸው ነገር ግን በአፊድ ላይ ባዮሎጂያዊ ቁጥጥር ወኪል ሆነው ወደ ብዙ የአለም ክፍሎች አስተዋውቀዋል። እነሱ በአጠቃላይ የመቋቋም ችሎታ ቢኖራቸውም ፣ በርካታ ምክንያቶች ለእነዚህ ጥንዚዛዎች ገዳይ ሊሆኑ ይችላሉ-
1. ፀረ-ተባዮች; በጓሮ አትክልት, በግብርና እርሻዎች, ወይም በቤት ውስጥ የኬሚካል ፀረ-ተባይ መድሃኒቶችን መጠቀም ለ ladybugs በጣም መርዛማ ሊሆን ይችላል. እነዚህ ፀረ-ተባዮች የታለሙትን ተባዮችን ብቻ ሳይሆን እንደ ladybugs ያሉ ጠቃሚ ነፍሳትንም ይጎዳሉ። ጥንዚዛዎችን እና ሌሎች ጠቃሚ ነፍሳትን ለመከላከል ኦርጋኒክ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን መምረጥ በጣም አስፈላጊ ነው.
2. ከፍተኛ የሙቀት መጠኖች; የጃፓን ጥንዚዛዎች ለከፍተኛ ሙቀት የተጋለጡ ናቸው. ቀዝቃዛው የክረምት ወይም የሚያቃጥል የበጋ ወቅት ለእነዚህ ነፍሳት ገዳይ ሊሆን ይችላል. ጥንዚዛዎች በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ መጠለያ ይፈልጋሉ, ነገር ግን ድንገተኛ የአየር ሙቀት መለዋወጥ ወይም ለረጅም ጊዜ ለከፍተኛ ሙቀት መጋለጥ ወደ ጥፋታቸው ይመራቸዋል.
3. አዳኞች ፦ Ladybugs ወፎችን፣ ሸረሪቶችን እና የተወሰኑ ነፍሳትን ጨምሮ ጥቂት የተፈጥሮ አዳኞች አሏቸው። እነዚህ አዳኞች በ ladybugs ላይ ይመገባሉ እና ህዝባቸውን በእጅጉ ሊቀንሱ ይችላሉ። ጥንዚዛዎች ደማቅ ቀለማቸውን እንደ መከላከያ ዘዴ ይጠቀማሉ, አዳኞችን ደስ የማይል ወይም መርዛማነታቸውን ያስጠነቅቃሉ.
4. በሽታዎች: ልክ እንደሌሎች ማንኛውም ሕያዋን ፍጥረታት, ጥንዚዛዎች እንዲሁ ለበሽታዎች የተጋለጡ ናቸው. በ ladybugs ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር አንድ የተለመደ በሽታ Beauveria bassiana ነው, ገዳይ ሊሆን የሚችል የፈንገስ ኢንፌክሽን. ጥንዚዛዎች ደግሞ በቫይረስ ኢንፌክሽን፣ በባክቴሪያ በሽታ ወይም ጥገኛ ተውሳኮች ሊሰቃዩ ይችላሉ፣ ይህም ሊያዳክማቸው ወይም ሊገድላቸው ይችላል።
የጃፓን ጥንዶችን እንዴት መከላከል ይቻላል?
የጃፓን ጥንዚዛዎችን መትረፍ እና ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚከተሉትን እርምጃዎች ግምት ውስጥ ያስገቡ-
1. የኬሚካል ፀረ-ተባይ መድሃኒቶችን ያስወግዱ; እንደ ጠቃሚ ነፍሳትን ማስተዋወቅ ፣ ፀረ-ተባይ ሳሙናዎችን መጠቀም ፣ ወይም ጥንዚዛዎችን ሳይጎዱ ተባዮችን ለመከላከል ተጓዳኝ መትከልን የመሳሰሉ ተፈጥሯዊ የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ይምረጡ።
2. Ladybug-Friendly Habitats ይፍጠሩ፡ ዋና የምግብ ምንጫቸው የሆነውን አፊድን የሚስቡ የተለያዩ የአበባ እፅዋትን በመትከል ለ ladybugs ተስማሚ መኖሪያዎችን ያቅርቡ። Ladybugs በተፈጥሮ ወደ እነዚህ ቦታዎች ይሳባሉ።
3. መጠለያ ያቅርቡ፡ በአትክልትዎ ውስጥ ትናንሽ የድንጋይ ክምር፣ ግንዶች፣ ወይም ጥንዚዛ ቤቶችን በማስቀመጥ ለ ladybugs መጠለያ ይፍጠሩ። እነዚህ መዋቅሮች በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ ጥበቃን ይሰጣሉ.
4. የሚረብሽ ድብርት ጥንዶችን ያስወግዱ፡ በክረምት ወራት ጥንዚዛዎች በክላስተር ይተኛሉ። አላስፈላጊ ጭንቀትን ወይም በነፍሳት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል እነዚህን ስብስቦች እንዳይረብሹ ያድርጉ።
እነዚህን እርምጃዎች በመውሰድ ለጃፓን ጥንዶች ጥበቃ አስተዋጽኦ ማድረግ እና የአፊድ ህዝቦችን በመቆጣጠር ጤናማ ስነ-ምህዳርን በማስተዋወቅ ቀጣይ ሚናቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ።
ትርጓሜዎች
- አፊድስ፡ በእጽዋት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ትናንሽ ጭማቂ የሚጠቡ ነፍሳት።
ባዮሎጂካል ቁጥጥር፡- ተባዮችን ለመቆጣጠር እንደ ጥንዚዛ ያሉ የተፈጥሮ ጠላቶችን መጠቀም።
– የፈንገስ ኢንፌክሽን፡- እንደ Beauveria bassiana በመሳሰሉ ፈንገሶች የሚመጣ ኢንፌክሽን ይህም ጥንዶችን ሊጎዳ ይችላል።
ምንጮች:
- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር ፕሮግራም። (ኛ) የእስያ እመቤት ጥንዚዛ.
- የዩናይትድ ስቴትስ የግብርና ዲፓርትመንት. (ኛ) የጃፓን ጥንዚዛ.