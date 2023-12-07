ማጠቃለያ:
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) እየገሰገሰ ሲሄድ፣ ከስራ መፈናቀል እና የሰው ሰራተኞችን የመተካት አውቶማቲክ የመፍጠር ስጋት እየጨመረ ነው። ሆኖም ግን, ሁሉም ስራዎች በ AI የመወሰድ አደጋ ላይ አይደሉም. ይህ መጣጥፍ ከአውቶሜትሽን ደህንነታቸው የተጠበቀ ሊሆኑ የሚችሉ የስራ ዓይነቶችን ይዳስሳል እና እነዚህን ሚናዎች ለ AI መቆራረጥን የሚቋቋሙትን ችሎታዎች እና ባህሪያት ላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የትኞቹ ስራዎች በ AI አይተኩም?
AI የተለያዩ ስራዎችን እና ሚናዎችን በራስ ሰር የማሰራት አቅም ቢኖረውም፣ የተወሰኑ ስራዎች ልዩ የሰው ልጅ ችሎታ እና ባህሪያትን ይጠይቃሉ ይህም ለመተካት እምብዛም ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። በ AI ሳይነኩ ሊቆዩ የሚችሉ አንዳንድ የስራ ምሳሌዎች እዚህ አሉ፡
1. የፈጠራ ሙያዎች፡ ፈጠራን የሚያካትቱ እንደ አርቲስቶች፣ ጸሃፊዎች፣ ሙዚቀኞች እና ዲዛይነሮች በሰዎች የመተቸት የማሰብ፣ የማሰብ እና ስሜትን የመግለጽ ችሎታ ላይ ይደገፋሉ። AI በእነዚህ መስኮች ሊረዳ ይችላል, ነገር ግን የሰውን የፈጠራ ጥልቀት መድገም አይችልም.
2. የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች፡- ዶክተሮችን፣ ነርሶችን እና ቴራፒስቶችን ጨምሮ በጤና እንክብካቤ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ስራዎች ውስብስብ ውሳኔ አሰጣጥን፣ ርህራሄን እና የሰዎች መስተጋብርን ያካትታሉ። AI የሕክምና ባለሙያዎችን በምርመራ እና በሕክምና ውስጥ መደገፍ ቢችልም, የሰዎች ንክኪ እና ስሜታዊ ድጋፍ የማይተኩ ናቸው.
3. ማህበራዊ ሰራተኞች እና አማካሪዎች፡- ርህራሄን፣ ንቁ ማዳመጥን እና የሰዎችን ስሜት መረዳትን እንደ ማህበራዊ ሰራተኞች እና አማካሪዎች ያሉ ስራዎች በ AI ሊተኩ አይችሉም። እነዚህ ሚናዎች ስለ ሰው ባህሪ ጥልቅ ግንዛቤ እና ከደንበኞች ጋር መተማመንን እና ግንኙነትን የመገንባት ችሎታን ይፈልጋሉ።
4. መምህራን እና አስተማሪዎች፡- አስተማሪዎች ወጣት አእምሮን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ እና የተለያዩ ክህሎቶችን ይጠይቃሉ, ይህም መላመድን, ስሜታዊ እውቀትን እና ተማሪዎችን የማነሳሳት እና የማበረታታት ችሎታን ያካትታል. AI የመማር ልምድን ማሳደግ ቢችልም፣ በትምህርት ውስጥ ያለው የሰው አካል የግድ አስፈላጊ ነው።
5. የተካኑ ነጋዴዎች፡- እንደ ቧንቧ ባለሙያዎች፣ ኤሌክትሪኮች፣ አናጺዎች እና መካኒኮች ያሉ ሙያዎች በእጅ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን፣ ችግሮችን መፍታት እና ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር መላመድን ያካትታሉ። እነዚህ ስራዎች AI በአሁኑ ጊዜ ለመድገም የማይችሉትን የቴክኒክ እውቀት እና ተግባራዊ ክህሎቶችን ይጠይቃሉ.
6. አመራር እና አስተዳደር፡ የመሪነት ሚናዎች፣ እንደ ዋና ስራ አስፈፃሚዎች፣ ስራ አስኪያጆች እና ስራ አስፈፃሚዎች፣ ስልታዊ አስተሳሰብን፣ ውሳኔ ሰጪነትን እና ቡድኖችን የመምራት እና የመምራት ችሎታን ይፈልጋሉ። AI በውሂብ ላይ የተመሰረቱ ግንዛቤዎችን ሊያቀርብ ቢችልም, የሰዎች ፍርድ እና ስሜታዊ እውቀት በእነዚህ ቦታዎች ላይ ወሳኝ ናቸው.
7. ምርምር እና ልማት፡ ሳይንሳዊ ምርምርን፣ ፈጠራን እና ፈጠራን የሚያካትቱ ስራዎች የሰው ልጅ ፈጠራን፣ ሂሳዊ አስተሳሰብን እና የተለያዩ ሀሳቦችን የማገናኘት ችሎታን ይጠይቃሉ። AI በመረጃ ትንተና ውስጥ ሊረዳ ቢችልም ፣ የሰው ሳይንቲስቶች የግኝቶችን ግኝቶች ለማሽከርከር አስፈላጊ ናቸው።
በየጥ:
ጥ: AI ለወደፊቱ ሁሉንም ስራዎች ሙሉ በሙሉ ይተካዋል?
መ: AI አንዳንድ ስራዎችን እና ሚናዎችን በራስ ሰር የመፍጠር አቅም ቢኖረውም, ሁሉንም ስራዎች ሙሉ በሙሉ መተካት አይቻልም. ብዙ ሙያዎች AI ሊደግሙት የማይችሉትን ልዩ የሰው ችሎታዎችን እና ባህሪያትን ይፈልጋሉ።
ጥ: AI ሙሉ በሙሉ ባልተተኩ ስራዎች ላይ ሊረዳ ይችላል?
መ: አዎ, AI በተለያዩ ሙያዎች ውስጥ ጠቃሚ መሳሪያ ሊሆን ይችላል, የሰውን ችሎታዎች ይጨምራል እና ቅልጥፍናን ያሻሽላል. እንደ የውሂብ ትንተና፣ ውሳኔ አሰጣጥ እና የደንበኞች አገልግሎት ባሉ ተግባራት ላይ ሊረዳ ይችላል።
ጥ፡- ግለሰቦች በ AI ዕድሜ ውስጥ ወደፊት እንዴት ሥራቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ?
መ፡ ስራቸውን ወደፊት ለማረጋገጥ ግለሰቦች እንደ ፈጠራ፣ ሂሳዊ አስተሳሰብ፣ ስሜታዊ ብልህነት፣ መላመድ እና ውስብስብ ችግር መፍታት ያሉ ችሎታዎችን በማዳበር ላይ ማተኮር አለባቸው። የዕድሜ ልክ ትምህርት እና በቴክኖሎጂ እድገቶች መዘመን እንዲሁ ወሳኝ ናቸው።
ጥ: በ AI እድገት ምክንያት ሊፈጠሩ የሚችሉ ስራዎች አሉ?
መ: አዎ፣ AI በዝግመተ ለውጥ ሲቀጥል፣ አዳዲስ የስራ እድሎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ ከ AI ልማት፣ የመረጃ ትንተና፣ የሳይበር ደህንነት እና ከ AI አተገባበር ጋር የተያያዙ ስነምግባርን የሚያካትቱ ሚናዎችን ሊያካትቱ ይችላሉ።
ምንጮች:
- የዓለም ኢኮኖሚ መድረክ; https://www.weforum.org/agenda/2016/01/will-your-job-be-done-by-a-machine/
- ፎርብስ; https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/02/10/which-jobs-will-ai-never-replace/?sh=1a0a13a33b5d
– የሃርቫርድ ቢዝነስ ክለሳ፡- https://hbr.org/2018/07/how-ai-will-change-work-and-reshape-the-workforce