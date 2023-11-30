ርዕስ፡ የሳይንስ ድንበሮችን ይፋ ማድረግ፡ ሳይንስ ምንድን ነው?
መግቢያ:
ሳይንስ፣ የተፈጥሮን ዓለም ስልታዊ ጥናት በመመልከት፣ በሙከራ እና በመተንተን፣ የአጽናፈ ዓለማችንን እንቆቅልሾች ለመፍታት አስተዋፅዖ አድርጓል። ይሁን እንጂ ሁሉም ነገር በሳይንስ ሊመደብ እንደማይችል ማወቅም አስፈላጊ ነው. በዚህ ጽሁፍ ውስጥ፣ ሳይንስ ያልሆነውን ነገር በጥልቀት እንመረምራለን፣ ድንበሮቹን በመመርመር እና በሳይንሳዊ እና ሳይንሳዊ ያልሆኑ ጥረቶች መካከል ያለውን ልዩነት በማብራት ላይ።
ሳይንስን መግለጽ፡
ሳይንስ በተጨባጭ ማስረጃዎች፣ በሎጂክ አመክንዮ እና በአቻ ግምገማ ላይ በመመስረት የተፈጥሮን ዓለም የመረዳት ዘዴያዊ አካሄድ ነው። ሊፈተኑ የሚችሉ መላምቶችን፣ ጥብቅ ሙከራዎችን እና ውጤቶችን የመድገም ችሎታ ላይ ይመሰረታል። የሳይንሳዊ ዘዴው ለሳይንሳዊ ጥያቄ መሰረት ሆኖ ያገለግላል, እውቀትን ለመከታተል ተጨባጭነት እና አስተማማኝነትን ያረጋግጣል.
ሳይንስ ምንድን አይደለም?
1. የውሸት ሳይንስ፡
Pseudoscience ሳይንሳዊ ነን የሚሉ ነገር ግን የእውነተኛ ሳይንሳዊ ጥያቄ አስፈላጊ ባህሪያት የሌላቸውን ልምዶችን ወይም እምነቶችን ያመለክታል። ምሳሌዎች ኮከብ ቆጠራ፣ ሆሚዮፓቲ እና ፈጠራዊነት ያካትታሉ። Pseudoscientific የይገባኛል ጥያቄዎች ብዙውን ጊዜ የተጨባጭ ማስረጃ ይጎድላቸዋል፣ ሳይንሳዊውን ዘዴ መከተል ተስኗቸዋል፣ እናም ሊፈተኑ ወይም ሊዋሹ አይችሉም።
2. ከተፈጥሮ በላይ የሆነ እና ሜታፊዚካል የይገባኛል ጥያቄዎች፡-
ሳይንስ ከተፈጥሮ ክስተቶች ጋር የተያያዘ እና በተፈጥሮ ማብራሪያዎች ላይ የተመሰረተ ነው. እንደ መናፍስት፣ ተአምራት፣ ወይም መለኮታዊ ጣልቃገብነት ያሉ ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ወይም ሜታፊዚካል የይገባኛል ጥያቄዎች ከሳይንስ አለም ውጭ ይወድቃሉ። እነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ብዙውን ጊዜ ግላዊ ልምዶችን ያካትታሉ ወይም ከተጨባጭ ማስረጃዎች ይልቅ በእምነት ላይ ይደገፋሉ።
3. የሞራል እና የውበት ፍርዶች፡-
ሳይንስ የሥነ ምግባር ውይይቶችን ማሳወቅ እና ስለ ሰው ባህሪ ግንዛቤዎችን መስጠት ቢችልም፣ ከሥነ ምግባር አኳያ ትክክል ወይም ውበት ያለውን ነገር መወሰን አይችልም። ሥነ ምግባራዊ እና ውበት ያላቸው ፍርዶች ተጨባጭ እና በባህላዊ፣ ግላዊ እና ፍልስፍናዊ ምክንያቶች ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል። ሳይንስ መረጃን ሊሰጥ ይችላል, ነገር ግን የመጨረሻዎቹ ውሳኔዎች ከአቅሙ በላይ ናቸው.
4. የግል እምነቶች እና አስተያየቶች፡-
ሳይንስ ከተጨባጭ እውነታዎች ጋር ይገናኛል እና አድሏዊነትን እና ተገዢነትን ለመቀነስ ይፈልጋል። የግል እምነቶች እና አስተያየቶች ምንም እንኳን የግለሰቦችን አመለካከት በመቅረጽ ረገድ ጠቃሚ ቢሆኑም በተፈጥሯቸው ሳይንሳዊ አይደሉም። ሳይንሳዊ ማስረጃዎች የግል እምነትን ማሳወቅ ቢችሉም ከሳይንሳዊ እውቀት ጋር መምታታት የለባቸውም።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ 1፡ በሳይንስ እና በሐሰት ሳይንስ መካከል ግልጽ የሆነ መስመር አለ?
መ 1፡ በሳይንስ እና በሐሰተኛ ሳይንስ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት ፈታኝ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ድንበሮቹ ሁልጊዜ በደንብ የተገለጹ አይደሉም። ነገር ግን፣ ሳይንሳዊው ዘዴ፣ በተጨባጭ ማስረጃዎች ላይ መተማመን እና የአቻ ግምገማን ማክበር እውነተኛ ሳይንስን ከሐሰተኛ ሳይንስ ለመለየት ወሳኝ ነገሮች ናቸው።
Q2: ሳይንስ ሁሉንም ነገር ማብራራት ይችላል?
መ2፡ ሳይንስ ውሱንነቶች አሉት። ለብዙ የተፈጥሮ ክስተቶች ማብራሪያዎችን ሊሰጥ ቢችልም፣ እንደ ንቃተ ህሊና ወይም ተጨባጭ ስሜቶች ያሉ፣ ከሳይንሳዊ ጥያቄ ወሰን ውጭ የሚወድቁ የሰው ልጅ ልምድ ገጽታዎች አሉ።
ጥ 3፡ ሁሉም ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦች በመጨረሻ የተረጋገጡ ወይም የተረጋገጡ ናቸው?
መ3፡ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦች በቀጣይነት የተሻሻሉ እና የተሻሻሉ ናቸው በአዲስ ማስረጃ። አንዳንድ ንድፈ ሐሳቦች በጊዜ ሂደት ሊሻሻሉ ወይም ሊጣሉ ቢችሉም, ሌሎች ጥብቅ ፈተናዎችን ተቋቁመዋል እና ለተስተዋሉ ክስተቶች እንደ ምርጥ ማብራሪያ በሰፊው ተቀባይነት አግኝተዋል.
ጥ 4፡ ግላዊ እምነቶች በሳይንሳዊ ምርምር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ ይችላሉ?
መ 4፡ ግላዊ እምነቶች በሳይንሳዊ ግኝቶች አተረጓጎም ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን ሳይንሳዊ ማህበረሰቡ ጥብቅ በሆኑ ዘዴዎች፣ በአቻ ግምገማ እና በማባዛት አድልዎ ለመቀነስ ይጥራል። ሳይንሳዊ መግባባት ከግል እምነት ይልቅ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ነው።
ማጠቃለያ:
ሳይንስ ያልሆነውን መረዳቱ ያለውን የማወቅ ያህል አስፈላጊ ነው። በሳይንስ፣ pseudoscience እና ሌሎች ሳይንሳዊ ያልሆኑ ቦታዎችን በመለየት፣ የሳይንሳዊ ጥያቄን ወሰን የበለጠ ግልጽ ግንዛቤን ማዳበር እንችላለን። ሳይንሳዊ ዘዴን እና ሂሳዊ አስተሳሰብን መቀበል ሰፊውን የእውቀት ክልል እንድንመራ እና በተጨባጭ መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንድናደርግ ያስችለናል።