ተኩላ ጨረቃ 2023 ምንድን ነው?

ርዕስ፡ የ2023 የቮልፍ ጨረቃን ምስጢር ይፋ ማድረግ፡ የሰለስቲያል እይታ
መግቢያ:
አለም የአዲሱን አመት መምጣት በጉጉት ሲጠብቅ፣ 2023 የሰማይ ደስታን ለሁላችንም አዘጋጅቶልናል - አስደናቂው Wolf Moon። ይህ የተፈጥሮ ክስተት፣ በጥንታዊ አፈ ታሪክ እና በሰለስቲያል ድንቅ ውስጥ ስር የሰደደ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና አድናቂዎችን ይማርካል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ስለ Wolf Moon እንቆቅልሽ ተፈጥሮ እንመረምራለን፣ አመጣጡን፣ ጠቀሜታውን እና ይህን አስደናቂ የጨረቃ ክስተት ለመመስከር ምርጡ መንገዶችን እንቃኛለን።
የቮልፍ ጨረቃን መረዳት;
"ዎልፍ ጨረቃ" የሚለው ቃል የሚያመለክተው የዓመቱን የመጀመሪያ ሙሉ ጨረቃ ነው, እሱም በተለምዶ በጥር ውስጥ ነው. ይህ ስም የመነጨው በክረምቱ ቅዝቃዜ ውስጥ የተኩላዎችን ጩኸት ከሚወክለው የአሜሪካ ተወላጅ እና አውሮፓውያን አፈ ታሪክ ነው። ቮልፍ ጨረቃ በተለያዩ ባህሎች እንደ አሮጌው ጨረቃ፣ አይስ ጨረቃ ወይም ከዩል በኋላ ያለው ጨረቃ ባሉ ሌሎች ስሞች ይታወቃል።
የሰለስቲያል የቀን መቁጠሪያ፡-
የጨረቃ ዑደት የቮልፍ ጨረቃን ክስተት ለመወሰን ትልቅ ሚና ይጫወታል. ጨረቃ በምድር ዙሪያ የምትዞርበት ጊዜ በግምት 29.5 ቀናት የሚፈጅ ሲሆን ይህም በየወሩ ሙሉ ጨረቃን ያመጣል። ነገር ግን፣ በጨረቃ ምህዋር ላይ ባሉ መጠነኛ ልዩነቶች ምክንያት የሙሉ ጨረቃ ጊዜ ከአመት አመት ሊለያይ ይችላል። እ.ኤ.አ. በ2023፣ ቮልፍ ጨረቃ ጥር 13 ላይ የሌሊት ሰማይን እንደሚያከብር ይጠበቃል።
የ Wolf Moon ግርማ፡-
ቮልፍ ሙን አስደናቂ ትዕይንት ያቀርባል፣ የሌሊቱን ሰማይ በሚያንጸባርቅ ድምቀቱ ያበራል። በዚህ ምዕራፍ ውስጥ፣ ጨረቃ ከፀሐይ ተቃራኒ ስትሆን፣ ምድር በመካከላቸው በምትገኝበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ ደምቃ ትታያለች። የጨረቃው ገጽ የፀሐይ ብርሃንን የሚያንፀባርቅ ሲሆን የተለያዩ ጉድጓዶችን ፣ ሜዳዎችን እና የተራራ ሰንሰለቶችን በሚያስደንቅ ሁኔታ ያሳያል። የቮልፍ ሙን መመልከቱ የጨረቃን ውበት ለመመስከር እና የአጽናፈ ዓለማችንን ድንቅ ነገሮች ለማድነቅ ልዩ እድል ይሰጣል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- ከየትኛውም የአለም ክፍል ሆኜ ስለ Wolf Moon መመስከር እችላለሁን?
መ: አዎ፣ ቮልፍ ጨረቃ የሌሊት ሰማይ ከታየበት ከማንኛውም ቦታ ሊታይ ይችላል። ይሁን እንጂ የጨረቃ ታይነት እንደ የአየር ሁኔታ እና የብርሃን ብክለት ሊለያይ ይችላል.
ጥ፡ Wolf Moons መንፈሳዊም ሆነ ባህላዊ ጠቀሜታ አላቸው?
መ: አዎ፣ ቮልፍ ጨረቃ በተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ ባህላዊ ጠቀሜታ አለው። የአሜሪካ ተወላጆች ጎሳዎች ከተኩላዎች ጩኸት ጋር አያይዘውታል ይህም አስቸጋሪውን የክረምት ወራት ያመለክታል. በተጨማሪም፣ ለቀጣዩ አመት የማሰላሰል፣ የመታደስ እና አላማዎችን የማዘጋጀት ጊዜ እንደሆነ ይታመናል።
ጥ: ከዎልፍ ጨረቃ ጋር የተያያዙ ልዩ የአምልኮ ሥርዓቶች ወይም ወጎች አሉ?
መ: ብዙ ባህሎች ከዎልፍ ሙን ጋር የተገናኙ ወጎች አሏቸው። አንዳንዶች በጨረቃ በዓላት ላይ ይሳተፋሉ, ሌሎች ደግሞ ለግል ነጸብራቅ እና ግብ አቀማመጥ ጊዜ አድርገው ይመለከቱታል. እነዚህ የአምልኮ ሥርዓቶች ብዙውን ጊዜ በግለሰብ እምነቶች እና ባህላዊ ልምዶች ይለያያሉ.
ጥ፡- በ Wolf Moon ላይ የተካሄዱ ሳይንሳዊ ጥናቶች አሉ?
መ: ቮልፍ ሙን ጥልቅ የባህል ሥር ሲኖረው፣ ሳይንሳዊ ጥናቶች በዋነኝነት የሚያተኩሩት በጨረቃ ዑደቶች፣ በስበት ኃይል ውጤቶች፣ እና ጨረቃ በምድር ማዕበል ላይ ባላት ተጽዕኖ ላይ ነው። እነዚህ ጥናቶች የሰለስቲያል ሜካኒኮችን እንድንረዳ እና የወደፊቱን የጨረቃ ክስተቶች ለመተንበይ ይረዳሉ።
ማጠቃለያ:
Wolf Moon 2023 ባህሎችን አንድ የሚያደርግ፣ የማወቅ ጉጉትን የሚያነሳሳ እና አድናቆትን የሚያነሳሳ የሰማይ ትዕይንት እንደሚሆን ቃል ገብቷል። በሌሊት ሰማይ ላይ የተንጠለጠለውን አንጸባራቂ ኦርብ ስንመለከት፣ የዚህን የተፈጥሮ ድንቅ ውበት እንቀበል እና የአጽናፈ ዓለማችንን ትስስር እናደንቃለን። ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ፣ ካሜራዎችዎን ያዘጋጁ እና የWolf Moon 2023 ማራኪ ማራኪነት ለመመስከር ይዘጋጁ።