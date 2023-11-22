የዋልማርት መፈክር ምንድን ነው?
ዋልማርት፣የአለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣በምርቶቹ ብዛት እና ዝቅተኛ ዋጋ ለደንበኞቹ ለማቅረብ ባለው ቁርጠኝነት ይታወቃል። ባለፉት ዓመታት ኩባንያው የምርት ስያሜውን ለመያዝ እና እሴቶቹን ለማስተላለፍ የተለያዩ መፈክሮችን ተጠቅሟል። የዋልማርት በጣም ታዋቂ መፈክሮች አንዱ “ገንዘብ ይቆጥቡ። የተሻለ ኑር።”
ይህ መፈክር የዋልማርትን ዋና ተልእኮ የሚያጠቃልለው ተመጣጣኝ ምርቶችን ለደንበኞቹ የማቅረቡ ሲሆን ይህም የህይወት ጥራታቸውን እንዲያሻሽሉ ያስችላቸዋል። ገንዘብን የመቆጠብ ሃሳብ ላይ አፅንዖት በመስጠት፣ Walmart የተሻሉ ቅናሾችን ለሚፈልጉ የበጀት ጠንቃቃ ሸማቾችን ይግባኝ ይላል። በተጨማሪም፣ መፈክሩ የሚያመለክተው ዋልማርት ላይ በመግዛት፣ ደንበኞች ገንዘብ መቆጠብ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ደህንነታቸውንም ማሻሻል እንደሚችሉ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ዋልማርት መቼ ነው “ገንዘብ ይቆጥቡ። በተሻለ ሁኔታ መኖር?
መ፡ ዋልማርት ዝቅተኛ ዋጋ ለማቅረብ እና የደንበኞችን ህይወት ለማሻሻል ያለውን ቁርጠኝነት ለማጉላት በተደረገው አዲስ የምርት ስም በ2007 ይህንን መፈክር አስተዋውቋል።
ጥ፡ “ገንዘብ ይቆጥቡ የሚለው መፈክር ምን ያደርጋል። የተሻለ ኑር።” ማለት ነው?
መልስ፡ መፈክሩ የሚያሳየው በዋልማርት በመግዛት እና በተመጣጣኝ ዋጋ በመጠቀም ደንበኞች ገንዘብ መቆጠብ እና በመጨረሻም የህይወት ጥራታቸውን ማሳደግ ይችላሉ።
ጥ፡ ዋልማርት ከዚህ ቀደም ሌሎች መፈክሮችን ተጠቅሟል?
መ፡ አዎ፣ ዋልማርት በታሪኩ ውስጥ በርካታ መፈክሮችን ተጠቅሟል። ከቀደምት መፈክሮቹ መካከል “ሁልጊዜ ዝቅተኛ ዋጋ” እና “በዝቅተኛ ዋጋ እንሸጣለን” የሚሉት ይገኙበታል።
ጥ፡ Walmart ዝቅተኛ ዋጋዎችን እንዴት ያረጋግጣል?
መ፡ ዋልማርት ከፍተኛውን የግዢ ሃይሉን እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለቱን በዝቅተኛ ዋጋ ከአቅራቢዎች ጋር ለመደራደር ይጠቀማል። በተጨማሪም ኩባንያው ለደንበኞቹ ተወዳዳሪ ዋጋዎችን ለማቅረብ ወጪ ቆጣቢ እርምጃዎችን እና የአሠራር ቅልጥፍናን ላይ ያተኩራል።
በማጠቃለያው የዋልማርት መፈክር “ገንዘብ ይቆጥቡ። የተሻለ ኑር።” ተመጣጣኝ ምርቶችን ለማቅረብ እና የደንበኞችን ህይወት ለማሻሻል ኩባንያው ያለውን ቁርጠኝነት ያጠቃልላል. ዝቅተኛ ዋጋዎችን በማቅረብ ዋልማርት ደንበኞች አጠቃላይ ደህንነታቸውን በማጎልበት ገንዘብ እንዲቆጥቡ ለመርዳት ያለመ ነው።