የዋልማርት የራሱ ብራንድ ምን ይባላል?
በተመጣጣኝ ዋጋ ሰፊ ምርቶችን በመምረጡ የሚታወቀው ዋልማርት የችርቻሮ ንግድ ድርጅት የራሱ የሆነ “ታላቅ እሴት” የሚል ስያሜ አለው። ይህ የግል መለያ ከሸቀጣሸቀጥ እስከ የቤት እቃዎች ድረስ ብዙ አይነት ምርቶችን ያቀፈ ሲሆን ለደንበኞች ከበጀት ጋር የሚስማማ አማራጭ ለታዋቂ ብሄራዊ ብራንዶች ያቀርባል።
የግል መለያ ምንድን ነው?
የግል መለያ፣ የሱቅ ብራንድ ወይም የራሱ ብራንድ በመባልም የሚታወቅ፣ በችርቻሮ ስም ተሠርቶ የሚሸጥ ምርት ነው። እነዚህ ምርቶች ብዙውን ጊዜ የሚዘጋጁት ከተቋቋሙ ብሄራዊ ብራንዶች ጋር ለመወዳደር ነው፣ ይህም ለሸማቾች በጥራት ላይ ጉዳት ሳያስከትሉ የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ይሰጣሉ።
ትልቅ ዋጋ: ጥራት እና ተመጣጣኝነት
የዋልማርት ታላቁ እሴት ብራንድ ለደንበኞች የጥራት እና ተመጣጣኝ ዋጋ ሚዛን ለማቅረብ የተነደፈ ነው። የGreat Value ምርቶች በብሔራዊ ብራንዶች የተቀመጡትን መመዘኛዎች እንዲያሟሉ ወይም እንዲበልጡ ኩባንያው ከአቅራቢዎች ጋር በቅርበት ይሰራል። ከገበያ እና ከማስታወቂያ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን በማስወገድ ዋልማርት እነዚህን ምርቶች በዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ ይችላል፣ይህም በጀትን ለሚያውቁ ሸማቾች ማራኪ ምርጫ ነው።
የሚጠየቁ ጥያቄዎች፡ ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. ከብሔራዊ ብራንዶች ጋር ሲነፃፀሩ አነስተኛ ጥራት ያላቸው ታላላቅ ዋጋ ያላቸው ምርቶች ናቸው?
አይ፣ Walmart የGreat Value ምርቶች በብሔራዊ ብራንዶች የተቀመጡትን የጥራት ደረጃዎች ማሟላታቸውን በማረጋገጥ ኩራት ይሰማዋል። እነዚህ ምርቶች ጥብቅ ሙከራዎችን የሚያደርጉ እና በታመኑ አቅራቢዎች የተሠሩ ናቸው።
2. በሁሉም የዋልማርት መደብሮች ውስጥ ታላቅ ዋጋ ያላቸውን ምርቶች ማግኘት እችላለሁን?
አዎ፣ Great Value ምርቶች በሁሉም የዋልማርት መደብሮች ውስጥ ይገኛሉ። እነሱ በተለምዶ ከብሔራዊ ብራንዶች ጋር በየራሳቸው የምርት ምድቦች ውስጥ ይገኛሉ።
3. የታላላቅ እሴት ምርቶች ሁልጊዜ ከብሔራዊ ብራንዶች የበለጠ ርካሽ ናቸው?
ግሬድ ቫልዩ ምርቶች በአጠቃላይ ከሀገር አቀፍ ብራንዶች ያነሱ ሲሆኑ፣ የዋጋ አወጣጡ እንደ ልዩ ምርት እና የገበያ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። ዋልማርት በሁሉም ምርቶቹ ተወዳዳሪ ዋጋዎችን ለማቅረብ ይጥራል።
4. ለታላቁ እሴት ምርቶች የደንበኛ ግምገማዎች ወይም ደረጃዎች አሉ?
አዎ፣ ደንበኞች የGreat Value ምርቶች ግምገማዎችን እና ደረጃዎችን በWalmart ድህረ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ ግምገማዎች የሚቀርቡት ምርቶቹን በገዙ እና በተጠቀሙ ደንበኞች ነው፣ ይህም ለገዢዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በማጠቃለያው የዋልማርት የራሱ ብራንድ ታላቁ ቫልዩ ለደንበኞች በጥራት ላይ ጉዳት ሳያደርስ ብዙ አይነት ተመጣጣኝ ምርቶችን ያቀርባል። ለገንዘብ ዋጋ ለመስጠት ባለው ቁርጠኝነት፣ ዋልማርት በግል የመለያ አቅርቦቶቹ በኩል የበጀት-ተኮር ሸማቾችን ፍላጎት ማሟላት ቀጥሏል።