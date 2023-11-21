የዋልማርት ዋና የገቢ ምንጭ ምንድነው?
የዓለማችን ትልቁ ቸርቻሪ የሆነው ዋልማርት ዋና የገቢ ምንጩን የሚያመነጨው በችርቻሮ እንቅስቃሴ ነው። በአለም ዙሪያ በተሰራጨው ሰፊ የሱቆች ኔትወርክ፣ ኩባንያው በየቀኑ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ደንበኞች ሰፊ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ይሰጣል። ዋልማርት ገቢውን እንዴት እንደሚያገኝ እና በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ዋና ኃይል የሚያደርገው ምን እንደሆነ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የችርቻሮ ስራዎች፡-
Walmart ሱፐር ማእከሎች፣ የቅናሽ መደብሮች፣ የአጎራባች ገበያዎች እና የኢ-ኮሜርስ መድረኮችን ጨምሮ የተለያዩ የችርቻሮ ቅርጸቶችን ይሰራል። እነዚህ መደብሮች የምግብ ሸቀጦችን፣ አልባሳትን፣ ኤሌክትሮኒክስን፣ የቤት እቃዎችን እና ሌሎችንም ጨምሮ የተለያዩ ምርቶችን ይሸጣሉ። የኩባንያው የችርቻሮ ስራዎች ለጠቅላላ ገቢው ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ ደንበኞቻቸው ለዕለት ተዕለት የግዢ ፍላጎታቸው ወደ ዋልማርት ስለሚጎርፉ።
የሳም ክለብ;
ዋልማርት ከችርቻሮ መደብሮች በተጨማሪ የሳም ክለብ፣ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ክለብ ባለቤት እና ይሰራል። የሳም ክለብ የጅምላ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ ለአባላቱ ያቀርባል፣ ይህም ሁለቱንም ደንበኞች እና አነስተኛ ንግዶችን ይስባል። ከሳም ክለብ የሚገኘው ገቢ የዋልማርትን አጠቃላይ ገቢ ይጨምራል።
ኢ-ኮሜርስ
ዋልማርት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በኢ-ኮሜርስ ስራው ላይ ከፍተኛ ኢንቨስት አድርጓል። የመስመር ላይ ግብይት እየጨመረ በመምጣቱ ኩባንያው እንደ አማዞን ካሉ የኢ-ኮሜርስ ግዙፍ ኩባንያዎች ጋር ለመወዳደር የመስመር ላይ ተገኝነትን አስፍቷል። በዌብሳይቱ እና በሞባይል አፕሊኬሽኑ ዋልማርት ለኦንላይን ግዢ ብዙ አይነት ምርቶችን ያቀርባል እና ምቹ የማድረስ አማራጮችን ይሰጣል። ብዙ ደንበኞች የመስመር ላይ ግብይትን ምቾት ስለሚቀበሉ የኢ-ኮሜርስ ለ Walmart ከጊዜ ወደ ጊዜ አስፈላጊ የገቢ ምንጭ ሆኗል።
የፋይናንስ አገልግሎቶች፡-
ዋልማርት የገንዘብ ዝውውሮችን፣ የቼክ ካሽንግ እና የቅድመ ክፍያ ካርዶችን ጨምሮ በፋይናንሺያል አገልግሎቶቹ ገቢን ይፈጥራል። እነዚህ አገልግሎቶች ባህላዊ የባንክ አገልግሎቶችን ማግኘት የማይችሉ ደንበኞችን ያቀርባል, ይህም ምቹ እና ተመጣጣኝ የገንዘብ መፍትሄዎችን ያቀርባል.
በየጥ:
ጥ፡ ዋልማርት ስንት መደብሮች አሉት?
መ: Walmart ሁለቱንም የዋልማርት የንግድ ስም ያላቸው መደብሮች እና የሳም ክለብ ቦታዎችን ጨምሮ ከ11,000 በላይ መደብሮችን ይሰራል።
ጥ፡ Walmart ከሌሎች ቸርቻሪዎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ፡ ዋልማርት በገቢ እና በመደብር ብዛት ከተወዳዳሪዎቹ በልጦ በአለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ ነው።
ጥ፡ የዋልማርት አመታዊ ገቢ ምንድነው?
መ፡ በ2021 የበጀት ዓመት ዋልማርት ወደ 559 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ አጠቃላይ ገቢን ዘግቧል።
ጥ፡ Walmart በአለም አቀፍ ደረጃ ይሰራል?
መ: አዎ፣ Walmart ሜክሲኮ፣ ካናዳ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ቻይናን ጨምሮ በብዙ አገሮች ውስጥ ካሉ መደብሮች ጋር ጉልህ የሆነ አለምአቀፍ መገኘት አለው።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት ዋና የገቢ ምንጭ ከተለያዩ የመደብር ቅርጸቶች እና የኢ-ኮሜርስ መድረኮችን ጨምሮ ሰፊ የችርቻሮ ስራው የመነጨ ነው። ኩባንያው የተለያዩ የደንበኞችን ፍላጎት ማሟላት መቻሉ በኢ-ኮሜርስ እና በፋይናንሺያል አገልግሎቶች ላይ ከሚያደርገው ስትራቴጂካዊ ኢንቨስትመንቶች ጋር ተዳምሮ በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የመሪነቱን ቦታ አጠናክሮታል።