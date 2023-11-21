የዋልማርት አመራር ምንድነው?

የዋልማርት አመራር ምንድን ነው?
ዋልማርት፣የአለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣በግዙፉ የሱቆች ኔትወርክ እና ለደንበኞች ዝቅተኛ ዋጋ የማቅረብ ችሎታው ይታወቃል። ግን ከዚህ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ስኬት በስተጀርባ ያለው ምንድን ነው? ዋናው ነገር ኩባንያውን ወደፊት የሚገፋው አመራር ነው. የዋልማርት አመራር በፈጠራ ላይ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት፣ ደንበኛን ማዕከል ያደረገ እና ለሰራተኞቹ ባለው ቁርጠኝነት ተለይቶ ይታወቃል።
ፈጠራ- የዋልማርት አመራር በፍጥነት እያደገ ባለው የችርቻሮ መልክዓ ምድር ውስጥ የመቆየትን አስፈላጊነት ተረድቷል። ለደንበኞች የግዢ ልምድን ለማሻሻል በየጊዜው አዳዲስ መፍትሄዎችን ይፈልጋሉ. አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መተግበርም ሆነ እንደ ራስ-ቼክአውት ሲስተም ወይም የመስመር ላይ ግብይት መድረኮች ወይም በአዲስ የመደብር ቅርጸቶች መሞከር የዋልማርት መሪዎች ሁልጊዜ በኢንዱስትሪው ግንባር ቀደም ሆነው የሚቆዩባቸውን መንገዶች ይፈልጋሉ።
የደንበኛ ማእከል፡ የዋልማርት አመራር ደንበኛው የንግዳቸው ዋና አካል እንደሆነ ይገነዘባል። የተለያዩ የደንበኞቻቸውን መሰረት ፍላጎት ለመረዳት እና ለማሟላት ይጥራሉ. ዋልማርት የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ለደንበኞቹ ዋጋ ለመስጠት ያለመ ነው። በተጨማሪም፣ ኩባንያው ሰራተኞቹ ሸማቾችን በብቃት ለመርዳት የታጠቁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የደንበኞች አገልግሎት ስልጠና ላይ ኢንቨስት ያደርጋል።
ለሰራተኞች ቁርጠኝነት; የዋልማርት አመራር ሰራተኞቹ ትልቁ ሀብቱ እንደሆኑ ያምናል። አወንታዊ የስራ አካባቢ ለመፍጠር እና ለሙያ እድገት እድሎችን ለመስጠት ቆርጠዋል። ኩባንያው ሰራተኞቻቸውን ችሎታቸውን እንዲያዳብሩ እና በድርጅቱ ውስጥ እንዲራመዱ ለመርዳት የተለያዩ የስልጠና ፕሮግራሞችን እና ተነሳሽነትዎችን ያቀርባል። የዋልማርት አመራር የሚያገለግለውን ማህበረሰቦች የሚያንፀባርቅ የሰው ኃይል ለመፍጠር በማለም በልዩነት እና በማካተት ላይ ያተኩራል።
በየጥ:
ጥ፡ የአሁኑ የዋልማርት ዋና ስራ አስፈፃሚ ማነው?
መ: ከ [የአሁኑ አመት] ጀምሮ የዋልማርት ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶግ ማክሚሎን ናቸው።
ጥ፡ ዋልማርት ስንት ሰራተኞች አሉት?
መልስ፡ Walmart በአለም ዙሪያ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ተባባሪዎችን ይቀጥራል።
ጥ፡ የዋልማርት ተልዕኮ መግለጫ ምንድነው?
መ፡ የዋልማርት ተልእኮ ሰዎችን በተሻለ ሁኔታ መኖር እንዲችሉ ገንዘብ መቆጠብ ነው።
ጥ፡ Walmart እንዴት ዘላቂነትን ይደግፋል?
መ፡ ዋልማርት ለዘላቂነት ቁርጠኛ ነው እናም የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ፣ ታዳሽ ሃይልን ለማስፋፋት እና ዘላቂ የግብአት አሰራርን ለመደገፍ ትልቅ ግቦችን አውጥቷል።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት አመራር በፈጠራ ላይ በማተኮር፣ ደንበኛን ማዕከል ያደረገ እና ለሰራተኞቹ ባለው ቁርጠኝነት ተለይቶ ይታወቃል። የገበያ ተለዋዋጭነትን በቀጣይነት በመላመድ፣ የደንበኞችን ፍላጎት በመረዳት እና በስራ ኃይሉ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ መሪ ሆኖ ይቀጥላል።