የ Walmart ኩባንያ ዋጋዎች ምንድ ናቸው?

የዋልማርት ኩባንያ ዋጋዎች ምንድን ናቸው?
ዋልማርት፣ የብዙ አለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ በአለም ገበያ ውስጥ ባለው ሰፊ መገኘት ይታወቃል። በ11,000 አገሮች ውስጥ ከ27 በላይ መደብሮች ያሉት ኩባንያው የቤተሰብ ስም ሆኗል። ግን ዋልማርትን ከተወዳዳሪዎቹ የሚለየው ምንድን ነው? የዋልማርትን ስኬት ከሚገልጹት ቁልፍ ነገሮች አንዱ ለኩባንያው እሴቶች ያለው ጠንካራ ቁርጠኝነት ነው።
ለደንበኞች ቁርጠኝነት; ዋልማርት ደንበኞቹን በሚያደርገው ነገር ሁሉ መሃል ያስቀምጣል። ኩባንያው ደንበኞቻቸው ለገንዘባቸው የተሻለውን ዋጋ እንዲያገኙ በማድረግ ጥራት ያላቸውን ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ይጥራል። የዋልማርት ደንበኛን ያማከለ አካሄድ በሰፊ የምርት ወሰን፣ ምቹ የመደብር መገኛ ቦታዎች እና ልዩ የደንበኞች አገልግሎት ይንጸባረቃል።
ለግለሰቦች አክብሮት; ዋልማርት እያንዳንዱን ግለሰብ በአክብሮት እና በአክብሮት ለመያዝ ያምናል. ይህ ዋጋ ለደንበኞቹ እና ለተባባሪዎቹ ይዘልቃል። ኩባንያው ሁሉም ሰው ዋጋ ያለው እና ስልጣን ያለው ሆኖ የሚሰማውን ሁሉን ያካተተ እና የተለያየ የስራ አካባቢን ያሳድጋል። ዋልማርት በህብረተሰቡ ላይ በጎ ተጽእኖ ለመፍጠር ያለውን ቁርጠኝነት በማሳየት የተለያዩ የማህበረሰብ ተነሳሽነቶችን በንቃት ይደግፋል።
ለላቀ ስራ ጥረት አድርግ፡ ዋልማርት ለተከታታይ መሻሻል እና ፈጠራ ቁርጠኛ ነው። ኩባንያው ደንበኞቹን በተሻለ ሁኔታ ለማገልገል ሥራውን፣ የአቅርቦት ሰንሰለቱን እና ቴክኖሎጂውን ለማሻሻል በየጊዜው ይፈልጋል። Walmart ተባባሪዎቹ የእድገት አስተሳሰብን እንዲቀበሉ እና በኩባንያው የላቀ ደረጃ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ያበረታታል።
ታማኝነት ዋልማርት በከፍተኛ የስነምግባር ደረጃዎች ይሰራል። ኩባንያው በታማኝነት፣ በግልፅነት እና በፍትሃዊነት ንግድን ለመስራት ቁርጠኛ ነው። Walmart ተባባሪዎቹ በሁሉም ግንኙነቶቻቸው ውስጥ እነዚህን መርሆዎች እንዲያከብሩ ይጠብቃል፣ ይህም እምነት እና ታማኝነት በድርጅቱ ውስጥ እንዲጠበቅ ያደርጋል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ለደንበኞቹ እንዴት ቅድሚያ ይሰጣል?
መ፡ ዋልማርት የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ፣ ምቹ የመደብር ቦታዎችን በማረጋገጥ እና ልዩ የደንበኛ አገልግሎት በመስጠት ለደንበኞቹ ቅድሚያ ይሰጣል።
ጥ፡ Walmart ብዝሃነትን እና ማካተትን እንዴት ያስተዋውቃል?
መ፡ ዋልማርት ብዝሃነትን በመቀበል እና እያንዳንዱን ግለሰብ በአክብሮት እና በአክብሮት በመያዝ አካታች የስራ አካባቢን ያሳድጋል። ኩባንያው ማካተትን ለማስተዋወቅ የተለያዩ የማህበረሰብ ተነሳሽነትዎችን በንቃት ይደግፋል።
ጥ፡ Walmart ለላቀ ስራ እንዴት ይተጋል?
መ፡ ዋልማርት ለተከታታይ መሻሻል እና ፈጠራ የተሰጠ ነው። ኩባንያው ደንበኞቹን በተሻለ ሁኔታ ለማገልገል ሥራውን፣ የአቅርቦት ሰንሰለቱን እና ቴክኖሎጂውን ለማሻሻል በየጊዜው ይፈልጋል።
ጥ፡ Walmart በንግድ ስራው ውስጥ ታማኝነትን እንዴት ያረጋግጣል?
መ: ዋልማርት በከፍተኛ የስነምግባር ደረጃዎች ነው የሚሰራው፣ ንግድን በታማኝነት፣ ግልጽነት እና ፍትሃዊነትን ያካሂዳል። ኩባንያው አጋሮቹ በሁሉም ግንኙነታቸው እነዚህን መርሆች እንዲያከብሩ ይጠብቃል።