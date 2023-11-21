የዋልማርት ትልቁ ድክመት ምንድነው?
በጣም ፉክክር ባለው የችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ፣ ዋልማርት በሱቆች ሰፊ እና ሊሸነፍ የማይችል ዋጋ ያለው የበላይ ኃይል ሆኖ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ኃያላን እንኳን ድክመታቸው አለባቸው. ምንም እንኳን የማይካድ ስኬት ቢኖረውም፣ ዋልማርት ዕድገቱን እና የገበያ ቦታውን ሊያደናቅፉ የሚችሉ አንዳንድ ተግዳሮቶችን ያጋጥመዋል።
የዋልማርት ትልቁ ድክመቶች አንዱ የመስመር ላይ መገኘት ነው። ኩባንያው በቅርብ ዓመታት የኢ-ኮሜርስ አቅሙን ለማሳደግ ከፍተኛ እመርታ ቢያደርግም፣ አሁንም ከትልቁ ተቀናቃኙ አማዞን ጀርባ ይገኛል። የዋልማርት ኦንላይን መድረክ ምንም እንኳን እየተሻሻለ ቢመጣም እንደ አማዞን ለተጠቃሚ ምቹ ወይም ቀልጣፋ አይደለም፣ ይህም የመስመር ላይ ግብይት መዳረሻ ሆኗል። ይህ ድክመት ዋልማርትን በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው የመስመር ላይ የችርቻሮ ገበያ ላይ ችግር ውስጥ ይጥለዋል።
ሌላው ድክመት የዋልማርት ዝቅተኛ የሰራተኛ ደሞዝ እና ደካማ የስራ ሁኔታ መልካም ስም ነው። ኩባንያው በሠራተኞች ላይ በሚያደርገው አያያዝ ትችት እና ህጋዊ ተግዳሮቶች አጋጥመውታል፣ ይህም ወደ አሉታዊ ህዝባዊ እና የህዝብ አመለካከት እንዲመራ አድርጓል። ይህ ድክመት የዋልማርትን ምስል ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ተሰጥኦዎችን የመሳብ እና የማቆየት ችሎታው ላይ ተጽእኖ ያደርጋል፣ ይህም ፈጠራን እና እድገትን ሊያደናቅፍ ይችላል።
በተጨማሪም፣ የዋልማርት ሰፊ መጠን እና ልኬት አንዳንድ ጊዜ በእሱ ላይ ሊሰራ ይችላል። በውስጡ ያለው ሰፊ የሱቆች ኔትወርክ ሰፊ የምርት አቅርቦትን እና ምቾትን የሚፈቅድ ቢሆንም፣ በቅልጥፍና እና በማመቻቸት ረገድም ተግዳሮቶችን ይፈጥራል። አነስ ያሉ፣ የበለጠ ቀላል የሆኑ ተፎካካሪዎች የሸማቾችን አዝማሚያዎችን እና ምርጫዎችን ለመለወጥ ፈጣን ምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ፣ ይህም በWalmart ላይ ትልቅ ቦታ ይሰጣቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ኢ-ኮሜርስ ምንድን ነው?
መ፡ ኢ-ኮሜርስ የሚያመለክተው የሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት መግዛት እና መሸጥን ነው።
ጥ: ቅልጥፍና ምንድን ነው?
መ: ቅልጥፍና ማለት የአንድ ኩባንያ በገበያ ወይም በንግድ አካባቢ ላይ ለሚደረጉ ለውጦች ፈጣን እና ውጤታማ ምላሽ የመስጠት ችሎታን ያመለክታል።
ጥ፡ Walmart በመስመር ላይ መገኘት ረገድ ከአማዞን ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: Walmart የመስመር ላይ መድረክን ለማሻሻል ጥረቶችን ቢያደርግም፣ በተጠቃሚ ምቹነት እና ቅልጥፍና አንፃር አሁንም ከአማዞን ኋላ ቀርቷል።
በማጠቃለያው፣ ዋልማርት የችርቻሮ ግዙፍ ቢሆንም፣ ወደፊት ስኬቱ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ድክመቶች አሉት። የመስመር ላይ መገኘቱን ማሻሻል፣ የሰራተኞችን ስጋቶች መፍታት እና ቅልጥፍናን ለማጎልበት መንገዶችን መፈለግ ዋልማርት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ባለው የችርቻሮ መልክዓ ምድር ተወዳዳሪነቱን ለማስጠበቅ ወሳኝ ይሆናል።