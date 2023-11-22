Walmart በዓለም ላይ ምን ደረጃ አለው?
ዋልማርት፣ የአሜሪካ ሁለገብ ችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ ኩባንያዎች አንዱ መሆኑ አይካድም። በሰፊ የሀይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ መደብሮች የሚታወቀው ዋልማርት በዩናይትድ ስቴትስ እና በዓለም ዙሪያ ትልቅ ቦታ አለው። ግን ከአለም አቀፍ ደረጃዎች አንፃር የት ነው ያለው?
የቅርብ ጊዜ መረጃ እንደሚያመለክተው ዋልማርት በአለምአቀፍ የንግድ ገጽታ ላይ አስደናቂ ቦታን ይይዛል. እ.ኤ.አ. ከ2021 ጀምሮ ዋልማርት በገቢ የዓለማችን ትልቁ ኩባንያ ሆኖ ተቀምጧል። ይህ ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከማንኛውም ኩባንያ የበለጠ ገቢ ያስገኛል ማለት ነው. ከፍተኛ ገቢው ሰፊ የደንበኛ መሰረት እንዳለው እና የሸማቾችን ፍላጎት ለማሟላት ያለውን አቅም የሚያሳይ ነው።
የዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው የበላይነት በፎርቹን ግሎባል 500 ዝርዝር ላይ ባለው ተከታታይ ደረጃ ጎልቶ ይታያል። ይህ የተከበረ ዝርዝር በአለም አቀፍ ደረጃ በገቢያቸው ላይ በመመስረት ከፍተኛ 500 ኩባንያዎችን ደረጃ ይይዛል። ዋልማርት በአለም አቀፍ ገበያ ያለውን ቀጣይነት ያለው ስኬት እና ተፅእኖ በማሳየት በዚህ ዝርዝር 10 ውስጥ በተከታታይ ለበርካታ አመታት ቦታን አረጋግጧል።
በየጥ:
ጥ፡ ገቢ ምንድን ነው?
መ፡ ገቢው የሚያመለክተው አንድ ኩባንያ በንግድ ሥራዎቹ እንደ የምርት ወይም የአገልግሎት ሽያጭ በመሳሰሉት የጠቅላላ የገንዘብ መጠን ነው።
ጥ፡ የ Fortune ግሎባል 500 ዝርዝር ምንድነው?
መ፡ ፎርቹን ግሎባል 500 ዝርዝር በገቢያቸው መሰረት በዓለም ዙሪያ የምርጥ 500 ኩባንያዎች አመታዊ ደረጃ ነው። በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ስለ ትላልቅ እና በጣም ተደማጭነት ያላቸው ኩባንያዎች ግንዛቤን ይሰጣል።
ጥ: Walmart በትርፍ ረገድ ትልቁ ኩባንያ ነው?
መልስ፡ Walmart በገቢው ከፍተኛውን ቦታ ቢይዝም፣ ከትርፍ አንፃር ትልቁ ኩባንያ ላይሆን ይችላል። ትርፋማነት ወጭዎችን፣ ኢንቨስትመንቶችን እና አጠቃላይ የፋይናንስ አስተዳደርን ጨምሮ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት አለምአቀፍ ደረጃ በገቢ ትልቁ ኩባንያ ሆኖ የችርቻሮ ግዙፍነቱን ቦታ ያጠናክራል። በከፍተኛ ደረጃዎች ውስጥ ወጥነት ያለው መገኘቱ የሸማቾችን ፍላጎቶች ለመለወጥ እና ጠንካራ የገበያ ተገኝነትን የመጠበቅ ችሎታውን ያሳያል። ዋልማርት ስራውን እያሰፋ በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ፈጠራን እየፈጠረ ሲሄድ፣ ደረጃው በሚመጡት አመታት ውስጥ ጎልቶ እንደሚቆይ ሊቀጥል ይችላል።