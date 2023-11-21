በ Walmart ላይ የሰንዳውን ደንብ ምንድን ነው?

በ Walmart ላይ የፀሃይ ዳውሩል ምንድን ነው?
ዋልማርት፣የአለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣የSundown Rule በመባል የሚታወቀውን ልዩ ፖሊሲ ተግባራዊ አድርጓል። ይህ ደንብ ከመደብሩ መዝጊያ ጊዜ በኋላ በመደርደሪያዎች ላይ የቀረው ማንኛውም ነገር ወዲያውኑ መወገድ እና ወደ ትክክለኛው ቦታው እንዲመለስ ይጠይቃል። የሰንዳውን ደንብ ለደንበኞቹ እንከን የለሽ የግዢ ልምድ ለማቅረብ የዋልማርት ቁርጠኝነት ወሳኝ አካል ነው።
የሰንዳውን ደንብ እንዴት ነው የሚሰራው?
በእያንዳንዱ የስራ ቀን መጨረሻ ላይ የዋልማርት አጋሮች ሁሉም እቃዎች በተሰየሙበት ቦታ መኖራቸውን ለማረጋገጥ መተላለፊያዎቹን በትጋት ይቆጣጠራሉ። ምንም አይነት ክትትል ሳይደረግባቸው የቀሩ ምርቶች ካጋጠሟቸው ወዲያውኑ ወደ ተገቢ ቦታቸው ይመለሳሉ። ይህ አሰራር የተደራጀ እና የተዝረከረከ የግብይት አካባቢን ለመጠበቅ ይረዳል, ይህም ደንበኞች የሚፈልጉትን እቃዎች በቀላሉ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል.
ለምን ዋልማርት የፀሃይ ዳውን ህግን ያስፈጽማል?
ዋልማርት ለደንበኛ እርካታ እና ምቾት ትልቅ ትኩረት ይሰጣል። የ Sundown ደንብን በማስከበር ኩባንያው ደንበኞች ሁልጊዜ የሚፈልጉትን ምርቶች ማግኘት እንደሚችሉ ያረጋግጣል. ይህ መመሪያ ዋልማርት ንፁህ እና በሚገባ የተደራጀ ሱቅ እንዲኖር ያግዛል፣ ይህም አጠቃላይ የግዢ ልምድን ያሳድጋል።
ከተዘጋው ጊዜ በኋላ በመደርደሪያዎች ላይ የሚቀሩ እቃዎች ምን ይሆናሉ?
ከሱቁ መዝጊያ ጊዜ በኋላ አንድ እቃ ሲገኝ ወዲያውኑ ከመደርደሪያው ላይ ተወስዶ ወደ ትክክለኛው ቦታ ይመለሳል. እቃው በቀላሉ ሊታወቅ የማይችል ከሆነ ወይም ሊበላሽ የሚችል ምድብ ከሆነ, የምርት ጥራት እና የደህንነት ደረጃዎችን ለመጠበቅ ሊጣል ይችላል.
የSundown ደንቡ በሁሉም የዋልማርት መደብሮች ላይ ይሠራል?
አዎ፣ የSundown ደንብ አካባቢያቸው ወይም መጠናቸው ምንም ይሁን ምን በሁሉም የዋልማርት መደብሮች ላይ የሚተገበር ኩባንያ አቀፍ ፖሊሲ ነው። ትንሽ የሰፈር ገበያም ይሁን ትልቅ ሱፐር ሴንተር፣ ተባባሪዎች ሁሉም እቃዎች ከመዘጋቱ በፊት ወደ ተመረጡበት ቦታ እንዲመለሱ የማረጋገጥ ሃላፊነት አለባቸው።
መደምደሚያ
የ Walmart የሰንዳውን ህግ የኩባንያው ቁርጠኝነት ለደንበኞች እርካታ እና በሚገባ የተደራጀ የግዢ አካባቢን ለመጠበቅ ያለው ጉልህ ገጽታ ነው። ዕቃዎችን በፍጥነት ወደ ቦታቸው በመመለስ፣ ዋልማርት ደንበኞች የሚፈልጉትን ምርቶች በቀላሉ ማግኘት እንደሚችሉ ያረጋግጣል። ይህ መመሪያ ዋልማርት ለደንበኞቹ እንከን የለሽ የግዢ ልምድ ለማቅረብ ያሳየውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው።