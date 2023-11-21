የዋልማርት መፈክር ምንድን ነው?
ዋልማርት፣የአለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣በአለም ዙሪያ ካሉ ደንበኞች ጋር በሚያስደነግጡ ማራኪ መፈክሮች ይታወቃል። መፈክር በማስታወቂያ ውስጥ የአንድን የምርት ስም ወይም ኩባንያ ይዘት ለማስተላለፍ የሚያገለግል አጭር እና የማይረሳ ሐረግ ነው። ዋልማርት ባለፉት አመታት በርካታ መፈክሮች አሉት፣ እያንዳንዱም ጥራት ያለው ምርት እና ዝቅተኛ ዋጋ ለደንበኞቹ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያንፀባርቅ ነው።
የዋልማርት በጣም ታዋቂ መፈክሮች አንዱ “ገንዘብ ይቆጥቡ። የተሻለ ኑር።” ይህ ኃይለኛ ሀረግ የደንበኞቹን ህይወት የሚያሻሽሉ ተመጣጣኝ ምርቶችን ለማቅረብ የኩባንያውን ተልዕኮ ያጠቃልላል። ገንዘብን የመቆጠብ ችሎታ ላይ በማጉላት፣ Walmart ዓላማው በጀታቸውን የሚያውቁ ሸማቾችን ለመሳብ ነው ዶላራቸውን የበለጠ ለማራዘም።
መፈክር "ገንዘብ ይቆጥቡ. የተሻለ ኑር።” ዋልማርት ለደንበኞቹ ዋጋ ለመስጠት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ደንበኞቻቸው የሚፈልጓቸውን ነገሮች በአንድ ጣሪያ ስር እንዲያገኙ በማድረግ ተወዳዳሪ ዋጋዎችን እና የተለያዩ ምርቶችን ለማቅረብ ኩባንያው ያለውን ቁርጠኝነት አጉልቶ ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት መፈክር መቼ ነበር “ገንዘብ ይቆጥቡ። የተሻለ ኑር።” አስተዋወቀ?
መ፡ ዋልማርት ለዝቅተኛ ዋጋ ያለውን ቁርጠኝነት እና የደንበኞችን እርካታ ለማጉላት እንደ አዲስ ስም የማውጣት ዘመቻ አካል ሆኖ ይህንን መፈክር በ2007 አስተዋውቋል።
ጥ፡ ዋልማርት ሌላ መፈክሮች አሉት?
መ፡ አዎ፣ ዋልማርት በታሪኩ ውስጥ በርካታ መፈክሮች አሉት። ከቀደምት መፈክሮቹ መካከል "ሁልጊዜ ዝቅተኛ ዋጋ" እና "ተጨማሪ የመቆጠብ መንገዶች" ያካትታሉ።
ጥ፡ ዋልማርት መፈክሩን ተስኖ ለመኖር እንዴት ይተጋል?
መ፡ ዋልማርት የደንበኞችን ገንዘብ የመቆጠብ እና የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ ለመርዳት ያለውን ትልቅ የመግዛት አቅም ከአቅራቢዎች ጋር በዝቅተኛ ዋጋ ለመደራደር ግቡን አሳክቷል። በተጨማሪም ኩባንያው የአሰራር ቅልጥፍናን ለማሻሻል እና እነዚያን ቁጠባዎች ለደንበኞች የሚያስተላልፍበትን መንገድ በየጊዜው ይፈልጋል።
ጥ፡ የዋልማርት መፈክር በአለም አቀፍ ደረጃ ይተገበራል?
መ፡ አዎ የዋልማርት መፈክር “ገንዘብ ይቆጥቡ። የተሻለ ኑር።” ኩባንያው በብዙ አገሮች ውስጥ ስለሚሠራ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይተገበራል። ነገር ግን፣ የመፈክሩ ልዩ ትርጉም ወይም ማስተካከያ እንደ ክልል ወይም ባህል ሊለያይ ይችላል።
በማጠቃለያው የዋልማርት መፈክር “ገንዘብ ይቆጥቡ። የተሻለ ኑር።” ኩባንያው በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቶችን ለማቅረብ እና የደንበኞቹን ህይወት ለማሻሻል ያለውን ቁርጠኝነት ያጠቃልላል. በእሴት እና በተወዳዳሪ ዋጋዎች ላይ አፅንዖት በመስጠት፣ Walmart በዓለም አቀፍ ደረጃ በበጀት ለሚያውቁ ሸማቾች ተወዳጅ ምርጫ ሆኖ ቀጥሏል።