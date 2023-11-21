Walmart የሚያጋጥመው ትልቁ ፈተና ምንድን ነው?
ዋልማርት፣ በዓለም ዙሪያ የቤተሰብ ስም የሆነው ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት፣ ዛሬ እየተሻሻለ ባለው የንግድ ገጽታ ውስጥ ብዙ ፈተናዎችን ገጥሞታል። ሆኖም፣ ኩባንያው ማሸነፍ ያለበት ብቸኛው ትልቅ እንቅፋት አንዱ ፈተና ጎልቶ ይታያል፡ እንደ አማዞን ካሉ የኢ-ኮሜርስ ግዙፍ ኩባንያዎች ከፍተኛ ውድድር።
የኢ-ኮሜርስ መጨመር
በቅርብ ዓመታት ውስጥ የችርቻሮ ኢንዱስትሪ ወደ የመስመር ላይ ግብይት ከፍተኛ ለውጥ አሳይቷል። ሸማቾች ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ኢ-ኮሜርስ መድረኮች ምቹነት እየዞሩ ነው፣ ከቤታቸው ምቹ ሆነው መግዛት የሚችሉበት እና ምርቶች ልክ በራቸው ላይ ይደርሳሉ። ይህ ለውጥ እንደ ዋልማርት ባሉ ባህላዊ የጡብ እና ስሚንቶ ቸርቻሪዎች ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል።
ከአማዞን ጋር ውድድር
በኢ-ኮሜርስ ኢንዱስትሪ ውስጥ የማይከራከር መሪ የሆነው አማዞን የዋልማርት ትልቁ ተፎካካሪ ሆኖ ብቅ ብሏል። በአማዞን ሰፊ የምርት ምርጫ፣ ተወዳዳሪ ዋጋ እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ስርዓት በገበያው ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ይዟል። ዋልማርት የአማዞንን የበላይነት ለመቀጠል ሲጥር ቆይቷል፣ ነገር ግን የኦንላይን ግዙፉን ተደራሽነት እና የደንበኛ ታማኝነትን ለማዛመድ ታግሏል።
የዋልማርት ምላሽ
በአማዞን የተፈጠረውን ፈተና ለመቋቋም ዋልማርት በኢ-ኮሜርስ አቅሙ ላይ ብዙ ኢንቨስት እያደረገ ነው። ኩባንያው የመስመር ላይ መገኘቱን አሳድጎ፣ የምርት አቅርቦቶቹን አስፋፍቷል፣ እና የማድረስ አገልግሎቱን አሻሽሏል። ዋልማርት በኢ-ኮሜርስ ገበያ ላይ ያለውን አቋም ለማጠናከር በርካታ የመስመር ላይ ቸርቻሪዎችን አግኝቷል። እነዚህ ጥረቶች ቢኖሩም፣ ዋልማርት የአማዞንን የበላይነት ለመያዝ ገና ብዙ ይቀረዋል።
በየጥ
ጥ፡ ኢ-ኮሜርስ ምንድን ነው?
መ፡ ኢ-ኮሜርስ የሚያመለክተው የሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት መግዛት እና መሸጥን ነው።
ጥ፡ አማዞን ማነው?
መ፡ አማዞን ሁለገብ የቴክኖሎጂ ኩባንያ እና የዓለማችን ትልቁ የመስመር ላይ የገበያ ቦታ ነው።
ጥ፡ ዋልማርት ለፈተናው ምን ምላሽ እየሰጠ ነው?
መ፡ ዋልማርት በኢ-ኮሜርስ አቅሙ ላይ ኢንቨስት እያደረገ፣የመስመር ላይ መገኘቱን በማስፋት እና የመስመር ላይ ቸርቻሪዎችን ከአማዞን ጋር በመወዳደር ላይ ይገኛል።
በማጠቃለያው፣ ዋልማርትን የሚያጋጥመው ትልቁ ፈተና ከግዙፉ የኢ-ኮሜርስ አማዞን ከፍተኛ ውድድር ነው። ሸማቾች ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ የመስመር ላይ ግብይት ሲሸጋገሩ ዋልማርት በፍጥነት በሚለዋወጠው የችርቻሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ላይ ጠቃሚ ሆኖ ለመቆየት በኢ-ኮሜርስ ስራው ላይ ፈጠራ እና ኢንቨስት ማድረጉን መቀጠል አለበት።