በአሜሪካ ውስጥ በጣም ሀብታም የሆነው ኩባንያ ምንድነው?
በዩናይትድ ስቴትስ የውድድር ገጽታ ውስጥ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን የሚቆጣጠሩ በርካታ ግዙፍ ኩባንያዎች አሉ። ሆኖም በዩኤስ ውስጥ በጣም ሀብታም የሆነውን ኩባንያ ለመወሰን ሲመጣ አንድ ስም ከሌሎቹ በላይ ጎልቶ ይታያል አፕል ኢንክ.
ከ2 ትሪሊዮን ዶላር በላይ በሆነ የገበያ ካፒታላይዜሽን፣ አፕል በአገሪቱ ውስጥ እጅግ ባለጸጋ ኩባንያነቱን በጥብቅ አረጋግጧል። እ.ኤ.አ. በ 1976 በስቲቭ ጆብስ ፣ ስቲቭ ዎዝኒክ እና ሮናልድ ዌይን የተመሰረተው አፕል የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪውን በአዳዲስ ምርቶች እና አገልግሎቶች አብዮት አድርጓል።
የአፕል ስኬት እንደ አይፎን፣ አይፓድ፣ ማክ እና አፕል ዎችን ጨምሮ በምርቶቹ ዓይነተኛ ደረጃ ላይ ሊጠቀስ ይችላል። እነዚህ መሳሪያዎች በአለም አቀፍ ደረጃ የሸማቾችን ልብ ከመግዛት ባለፈ ለኩባንያው ከፍተኛ ገቢ አስገኝተዋል። በተጨማሪም፣ እንደ አፕል ሙዚቃ፣ iCloud እና አፕ ስቶር ያሉ የአፕል አገልግሎቶች ስነ-ምህዳር ለፋይናንሺያል ብልጽግናው የበለጠ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በየጥ:
ጥ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን ምንድን ነው?
መ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን የሚያመለክተው የአንድ ኩባንያ የላቀ የአክሲዮን ጠቅላላ ዋጋ ነው። አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት ይሰላል።
ጥ: አፕል ከሌሎች ኩባንያዎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ፡ የአፕል ገበያ ካፒታላይዜሽን እንደ ማይክሮሶፍት፣ አማዞን እና አልፋቤት (የጉግል ወላጅ ኩባንያ) ካሉ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች ይበልጣል። ይሁን እንጂ የገበያ ካፒታላይዜሽን በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ሊለዋወጥ እንደሚችል ማለትም የአክስዮን ዋጋን እና የገበያ ሁኔታዎችን ማወቅ አስፈላጊ ነው.
ጥ፡ የአፕል ሀብት ወደ ትርፋማነት ይተረጎማል?
መ: አዎ, አፕል በዩኤስ ውስጥ በጣም ሀብታም ኩባንያ ብቻ ሳይሆን በጣም ትርፋማ ከሆኑት አንዱ ነው. ቀጣይነት ያለው የፋይናንሺያል ስኬት በዓመታዊ ገቢው እና በተጣራ ገቢው ላይ ተንጸባርቋል፣ ይህም ከአመት አመት እያደገ ነው።
በማጠቃለያው፣ አፕል ኢንክ በዩኤስ ውስጥ እጅግ የበለጸገውን ኩባንያ ማዕረግ ይይዛል፣ ይህም ለምርቶቹ፣ ለታማኝ የደንበኛ መሰረት እና ለጠንካራ የአገልግሎቶች ስነ-ምህዳር ምስጋና ይግባው። ቴክኖሎጂ እየተሻሻለ ሲሄድ አፕል አቋሙን እንዴት እንደሚጠብቅ እና በየጊዜው በሚለዋወጠው የንግድ ገጽታ ላይ ለሚገጥሙት ተግዳሮቶች እንዴት እንደሚስማማ ማየት አስደናቂ ይሆናል።