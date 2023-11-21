በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በጣም ሀብታም ኩባንያ ምንድነው?
በአሜሪካ የንግድ አለም የውድድር ገጽታ ውስጥ ከነሱ ሁሉ እጅግ ባለጸጋ ሆኖ ጎልቶ የወጣ አንድ ኩባንያ አለ። ሰፊ ሀብቱ እና ዓለም አቀፋዊ ተደራሽነት በድርጅቶች ውስጥ የስኬት እና የበላይነት ምልክት ሆኗል ። ያ ኩባንያ ከ Apple Inc በስተቀር ሌላ አይደለም.
አፕል Inc.: አንድ ቴክ ጃይንት
በ1976 በስቲቭ ጆብስ፣ ስቲቭ ዎዝኒያክ እና ሮናልድ ዌይን የተመሰረተው አፕል ኢንክ ከትሁት ጅምር ወደ ሁለገብ የቴክኖሎጂ ስብስብ አድጓል። ዋና መሥሪያ ቤቱን በCupertino፣ California፣ አፕል የሸማቾች ኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪን በፈጠራ ምርቶቹ ማለትም አይፎን፣ አይፓድ፣ ማክ እና አፕል ዎችን ጨምሮ አብዮት አድርጓል።
የአፕል የገንዘብ አቅም
ብዙ ጊዜ ከ2 ትሪሊዮን ዶላር በላይ በሆነ የገበያ ካፒታላይዜሽን፣ አፕል ያለማቋረጥ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እጅግ ባለጸጋ ኩባንያ አድርጎ ያስቀምጣል። የገበያ ካፒታላይዜሽን የሚያመለክተው የአንድ ኩባንያ የላቀ የአክሲዮን አክሲዮን ጠቅላላ ዋጋ ሲሆን የኩባንያውን የፋይናንስ ጥንካሬ እና እሴት ዋና አመልካች ነው።
የአፕል ስኬት በአለም አቀፍ ደረጃ የሸማቾችን ምናብ የሚስቡ ገንቢ ምርቶችን ያለማቋረጥ ማድረስ በመቻሉ ነው። የኩባንያው ታማኝ የደንበኛ መሰረት እና ጠንካራ የምርት ስም እውቅና ወደ ኮርፖሬሽኑ መሰላል አናት እንዲገፋ አድርጎታል።
በየጥ:
ጥ፡ የአፕል ሀብት ከሌሎች ኩባንያዎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: የአፕል ገበያ ካፒታላይዜሽን ብዙውን ጊዜ እንደ ማይክሮሶፍት፣ አማዞን እና አልፋቤት (የጉግል ወላጅ ኩባንያ) ካሉ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች ይበልጣል። ይሁን እንጂ የገበያ ካፒታላይዜሽን በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ተመስርቶ ሊለዋወጥ እንደሚችል ማለትም የአክስዮን ዋጋ እና የገበያ ሁኔታን ማወቅ አስፈላጊ ነው.
ጥ: የአፕል ሀብት ወደ ትርፋማነት ይለውጣል?
መ: አዎ, አፕል በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በጣም ሀብታም ኩባንያ ብቻ ሳይሆን በጣም ትርፋማ ከሆኑት አንዱ ነው. ኩባንያው ከፍተኛ ገቢ እና የተጣራ የገቢ አሃዞችን በመያዝ ጠንካራ የፋይናንስ ውጤቶችን በተከታታይ ሪፖርት ያደርጋል።
ጥ: የአፕል ሀብት በኢኮኖሚው ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ፡ የአፕል ስኬት በዩኤስ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ አለው። ኩባንያው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በቀጥታ እና በተዘዋዋሪ በአቅርቦት ሰንሰለት ቀጥሯል። በተጨማሪም የአፕል ሰፊ የምርምር እና ልማት ጥረቶች በተለያዩ ዘርፎች ለቴክኖሎጂ እድገት እና ፈጠራ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
በማጠቃለያው፣ አፕል ኢንክ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እጅግ ባለጸጋ ኩባንያ ሆኖ ነግሷል። የፋይናንሺያል ኃይሉ፣ ሸማቾችን የመፍጠር እና የመማረክ ችሎታው ተዳምሮ በድርጅት መሰላል አናት ላይ ያለውን ቦታ አጠናክሮታል። አፕል ድንበሮችን በመግፋት እና የቴክኖሎጂ የወደፊት እጣ ፈንታን እየቀረጸ ሲሄድ ሀብቱ እና ተጽኖው ወደር ሳይገኝ ሊቀር ይችላል።