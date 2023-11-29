በጣም ያልተለመደ ጨረቃ 2023 ምንድነው?

ርዕስ፡ የ2023 እንቆቅልሽ ብርቅዬ ጨረቃዎችን ይፋ ማድረጉ፡ የሰማይ ደስታ
መግቢያ:
የሌሊቱን ሰማይ ስንመለከት፣ የጨረቃ ፀጥታ መገኘት በምስጢራዊ ስሜቷ ይማርከናል። የጨረቃን የተለያዩ ደረጃዎች በደንብ ብናውቀውም አንዳንድ የሰማይ ክስተቶች አሉ አልፎ አልፎ ብቻ የሚከሰቱ፣ ይህም የአጽናፈ ዓለማችንን አስደናቂ ነገሮች እንድንደነቅ ያደርገዋል። እ.ኤ.አ. በ 2023 ፣ በርካታ ብርቅዬ ጨረቃዎች ሰማያችንን ለማስደሰት ተዘጋጅተዋል ፣ እያንዳንዱም የራሱ የሆነ ውበት እና ጠቀሜታ አለው። እነዚህን ያልተለመዱ የጨረቃ ክስተቶች ለመዳሰስ የሰማይ ጉዞ ስንጀምር ይቀላቀሉን።
1. ሰማያዊ ጨረቃ;
በጣም ከታወቁት ብርቅዬ ጨረቃዎች አንዱ ሰማያዊ ጨረቃ ነው። ከስሙ በተቃራኒ ይህ ክስተት ጨረቃን ወደ ሰማያዊ አያደርገውም. ይልቁንም በአንድ የቀን መቁጠሪያ ወር ውስጥ ሁለት ሙሉ ጨረቃዎች መከሰታቸውን ያመለክታል. እ.ኤ.አ. በ2023፣ ኦገስት 31 ላይ ሰማያዊ ጨረቃን መጠበቅ እንችላለን፣ ይህም ለዋክብት ተመልካቾች እና ለጨረቃ አድናቂዎች በተመሳሳይ መልኩ አስደናቂ ትዕይንትን ይሰጣል።
2. ሱፐርሙን፡
ሱፐርሙን ጨረቃ ወደ ምድር ቅርብ በሆነችው ሞላላ ምህዋሯ ላይ ስትደርስ የሚከሰት አስደናቂ እይታ ነው። ይህ ቅርበት ጨረቃን ከወትሮው የበለጠ ትልቅ እና ብሩህ ያደርገዋል። እ.ኤ.አ. በ2023፣ የጨረቃን ታላቅነት በሙሉ ክብሯ ለመመስከር ልዩ እድል በመስጠት አንድ በሜይ 26 እና ሌላ በጁን 24 ላይ ሁለት ሱፐር ሙን መመስከር እንችላለን።
3. የመኸር ጨረቃ፡-
የመኸር ጨረቃ ለገበሬዎች እና ለተፈጥሮ አድናቂዎች ትልቅ ትርጉም ያለው የሰማይ ክስተት ነው። የመኸር ወቅት መጀመሩን የሚያመለክተው ወደ መጸው እኩሌታ በጣም ቅርብ የሆነውን ሙሉ ጨረቃን ያመለክታል. እ.ኤ.አ. በ2023፣ የመኸር ጨረቃ በሴፕቴምበር 20 ላይ ሰማያችንን ያስጌጣል፣ ሌሊቱን በሞቀ ወርቃማ ድምቀቱ ያበራል።
4. የደም ጨረቃ;
የደም ጨረቃ፣ አጠቃላይ የጨረቃ ግርዶሽ በመባልም የሚታወቀው፣ ምድር በፀሐይ እና በጨረቃ መካከል በትክክል ስትሰለፍ እና በጨረቃ ላይ ቀይ ቀለምን ስትጥል ነው። ይህ አስደናቂ ክስተት የፀሐይ ብርሃን መታጠፍ እና በምድር ከባቢ አየር ውስጥ በማጣራት ውጤት ነው። እ.ኤ.አ. በ2023፣ በማርች 14 ላይ አጠቃላይ የጨረቃ ግርዶሹን መመስከር እንችላለን፣ ይህም ጨረቃን በሚማርክ ክሪምሰን ጥላ ለብሳ ለማየት ያልተለመደ እድል ይሰጣል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ1. የብሉ ጨረቃ ክስተት መንስኤው ምንድን ነው?
A1. የብሉ ሙን ክስተት በአንድ የቀን መቁጠሪያ ወር ውስጥ ሁለት ሙሉ ጨረቃዎች ሲታዩ ይከሰታል። ይህ ብርቅየለሽነት በጨረቃ ወር (በግምት 29.5 ቀናት) እና የቀን መቁጠሪያ ወር (ከ28 እስከ 31 ቀናት) መካከል ባለው ትንሽ አለመመጣጠን ምክንያት ነው።
ጥ 2. ሱፐርሙን ለምን በእይታ አስደናቂ ነው?
A2. አንድ ሱፐር ሙን በሞላላ ምህዋርዋ ወቅት ከምድር ጋር ባለው ቅርበት ምክንያት ከወትሮው የበለጠ እና ብሩህ ሆኖ ይታያል። ፔሪጌ በመባል የሚታወቀው ይህ ክስተት የጨረቃን ምስላዊ ተፅእኖ ያሳድጋል, ይህም ለተመልካቾች አስደናቂ እይታ ይፈጥራል.
ጥ3. የደም ጨረቃ እንዴት ቀይ ቀለም ያገኛል?
A3. በጠቅላላው የጨረቃ ግርዶሽ ወቅት ምድር በፀሐይ እና በጨረቃ መካከል ትገኛለች ፣ ይህም የፀሐይ ብርሃን በምድር ከባቢ አየር ውስጥ እንዲያልፍ ያደርገዋል። ከባቢ አየር እንደ ሰማያዊ እና አረንጓዴ ያሉ አጠር ያሉ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶችን በመበተን እንደ ቀይ እና ብርቱካን ያሉ ረዣዥም የሞገድ ርዝመቶች ወደ ጨረቃ ገጽ ላይ እንዲደርሱ በማድረግ ልዩ የሆነ ቀይ መልክን ያስገኛል ።
ጥ 4. እነዚህ ብርቅዬ ጨረቃዎች በዓለም ዙሪያ ይታያሉ?
A4. አዎ፣ እነዚህ ብርቅዬ ጨረቃዎች ከተለያዩ የአለም ክፍሎች ይታያሉ፣ የአየሩ ሁኔታ ምቹ ከሆነ እና ሰማዩ ጥርት ያለ ነው። ይሁን እንጂ ትክክለኛው ታይነት እንደ ጂኦግራፊያዊ አካባቢዎ ሊለያይ ይችላል።
በማጠቃለያው እ.ኤ.አ. 2023 ለጨረቃ አድናቂዎች የሰማይ ደስታ እንደሚሆን ቃል ገብቷል ፣ ይህም ተከታታይ ያልተለመዱ የጨረቃ ዝግጅቶችን በማቅረብ የአጽናፈ ዓለማችንን አስደናቂ ነገሮች እንድንደነቅ ያደርገዋል። ከአስደናቂው ሰማያዊ ጨረቃ አንስቶ እስከ አስፈሪው የደም ጨረቃ ድረስ እያንዳንዱ ክስተት የራሱ የሆነ ማራኪነት እና ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ እና በመጪው ዓመት የሚጠብቀን እነዚህን ያልተለመዱ የጨረቃ ደስታዎች ለመመስከር ይዘጋጁ።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov
- ሰዓት እና ቀን: https://www.timeanddate.com