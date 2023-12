በጣም ጥንታዊው የሮቦት ታሪክ ምንድነው?

ማጠቃለያ:

ሮቦቶች ሰዎችን ለብዙ መቶ ዘመናት ያስደምሙ ነበር, እና በሥነ-ጽሑፍ እና በተረት ታሪክ ውስጥ መገኘታቸው ከዚህ የተለየ አይደለም. ግን በጣም ጥንታዊው የሮቦት ታሪክ ምን እንደሆነ አስበህ ታውቃለህ? በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ በጣም የታወቁትን የሮቦት ታሪኮችን ለማግኘት ወደ ታሪክ ጥልቀት እንመረምራለን። ከጥንት አፈ ታሪኮች እስከ መካከለኛው ዘመን አፈ ታሪክ ድረስ የሮቦት ታሪኮችን አመጣጥ እና የዝግመተ ለውጥን በጊዜ ሂደት እንቃኛለን። በሮቦቶች የመማረክን ጥንታዊ ሥረ መሠረት ለማወቅ በሥነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ በዚህ አስደናቂ ጉዞ ላይ ይቀላቀሉን።

መግቢያ:

ሮቦቶች የዘመናችን ዋና አካል ሆነዋል፣ ነገር ግን በሰው ልጅ ምናብ ውስጥ መኖራቸው ከሥጋዊ መገለጫቸው በፊት ነው። የሮቦቶች ፅንሰ-ሀሳብ በታሪክ ውስጥ ስልጣኔዎችን ሲስብ ቆይቷል ፣እነዚህን ሜካኒካል ፍጥረታት የሚያሳዩ የተለያዩ ታሪኮች እና አፈ ታሪኮች እንዲፈጠሩ አድርጓል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ በጣም ጥንታዊ የሆነውን የሮቦት ታሪክ ለመግለጥ እና ስለ ሮቦቶች ያለንን ግንዛቤ በመቅረጽ ረገድ ያለውን ጠቀሜታ ለመዳሰስ ዓላማችን ነው።

የጥንት አፈ ታሪኮች እና አፈ ታሪኮች;

የመጀመሪያዎቹ የሮቦት መሰል ፍጥረታት አሻራዎች በጥንታዊ አፈ ታሪኮች እና አፈ ታሪኮች ውስጥ ይገኛሉ። ከእነዚህ ምሳሌዎች አንዱ የታሎስ ታሪክ ነው፣ ከግሪክ አፈ ታሪክ የተገኘ ግዙፍ የነሐስ አውቶሜት። ታሎስ የተፈጠረው የቀርጤስን ደሴት ለመጠበቅ በሄፋስተስ አምላክ ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ7ኛው ክፍለ ዘመን የጀመረው ይህ ተረት የጥንቶቹ ግሪኮች በሰው ሰራሽ ፍጡራን ሃሳብ ላይ ያላቸውን መማረክ ያሳያል።

ሌላው ትኩረት የሚስብ የጎልም ታሪክ ከአይሁድ አፈ ታሪክ ነው። ጎልም ከሸክላ የተሰራ ፍጥረት ሲሆን በምስጢራዊ ስርአቶች አማካኝነት ወደ ህይወት ያመጣ ነበር. በግልጽ ሮቦት ባይሆንም፣ ጎለም ዛሬ ሮቦት እንደሚያደርገው ሁሉ የፈጣሪውን ዓላማ የሚያገለግል ፍጡር ጽንሰ-ሐሳብን ያካትታል።

የመካከለኛው ዘመን ተረቶች

ጊዜ እያለፈ ሲሄድ ሮቦት የሚመስሉ ፍጥረታት በሥነ ጽሑፍ ውስጥ መታየታቸውን ቀጠሉ። በመካከለኛው ዘመን የ automata ጽንሰ-ሐሳብ ተወዳጅነት አግኝቷል. እነዚህ የሜካኒካል ምስሎች ብዙውን ጊዜ እንደ አገልጋይ ወይም አዝናኞች ይገለጣሉ። ከእንዲህ ዓይነቱ ምሳሌ አንዱ በተለያዩ የመካከለኛው ዘመን ጽሑፎች ላይ የወጣውን የነሐስ ጭንቅላት፣ ጥያቄዎችን መመለስ የሚችል ሜካኒካል ጭንቅላት ታሪክ ነው።

የጥንት ዘመን;

የዘመናዊው ዘመን መባቻ በቴክኖሎጂ እና በሳይንሳዊ አስተሳሰብ አዳዲስ እድገቶችን አምጥቷል ፣ በሥነ-ጽሑፍ ውስጥ የሮቦቶችን ምስል ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ከመጀመሪያዎቹ ምሳሌዎች አንዱ በ1920 በተጻፈው በካሬል አፔክ የተዘጋጀው “RUR” (Rossum’s Universal Robots) በተሰኘው ተውኔት ላይ ነው። ይህ ተውኔት “ሮቦት” የሚለውን ቃል ለአለም አስተዋወቀ፣ እሱም “ሮቦታ” ከሚለው የቼክ ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም የግዳጅ ስራ ማለት ነው። .

የሮቦት ታሪኮች ዝግመተ ለውጥ፡-

ከጊዜ በኋላ የሮቦት ታሪኮች ከቴክኖሎጂ እድገቶች ጎን ለጎን ተሻሽለዋል። የገሃዱ ዓለም ሮቦቶች በብዛት እየተስፋፉ ሲሄዱ፣ ስነ-ጽሁፍ በህልውናቸው ዙሪያ ያሉትን የስነምግባር እና የህልውና ጥያቄዎች መመርመር ጀመሩ። ከአይዛክ አሲሞቭ “እኔ፣ ሮቦት” እስከ ፊሊፕ ኬ ዲክ “አንድሮድስ የኤሌክትሪክ በግ ያልማሉ?” (የ"Blade Runner" የተሰኘው ፊልም አነሳሽነት)፣ እነዚህ ታሪኮች በሰው-ሮቦት መስተጋብር ውስብስብነት ውስጥ ይገባሉ።

በየጥ:

ጥ፡ የሮቦት ፍቺ ምንድን ነው?

መ፡ ሮቦት በራስ ገዝ ወይም በሰዎች መመሪያ ስራዎችን ለመስራት የተነደፈ ሜካኒካል ወይም ምናባዊ ሰው ሰራሽ ወኪል ነው።

ጥ፡ እኛ የማናውቃቸው ቀደምት የሮቦት ታሪኮች አሉ?

መ: በጊዜ የጠፉ ወይም ገና ያልተገኙ የቆዩ የሮቦት ታሪኮች ሊኖሩ ይችላሉ። በጣም ጥንታዊ የሆነውን የሮቦት ታሪክ ፍለጋ ቀጣይነት ያለው ጥረት ነው፣ እና ወደፊት አዳዲስ ግኝቶች ሊወጡ ይችላሉ።

ጥ፡ የሮቦት ታሪኮች ስለ ሮቦቶች ያለንን ግንዛቤ ላይ ምን ተጽዕኖ አሳድረዋል?

መ: የሮቦት ታሪኮች ስለ ሮቦቶች ያለንን ግንዛቤ በመቅረጽ ረገድ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። ሀሳባችንን አቀጣጥለውታል፣ ሳይንሳዊ ጥያቄዎችን አነሳስተዋል፣ እና ሮቦቶች በህብረተሰብ ውስጥ ስላላቸው ሚና ጠቃሚ የስነምግባር ጥያቄዎችን አንስተዋል።

ጥ፡ ለበለጠ ንባብ ምንጮች ማቅረብ ትችላለህ?

መ: ይህ ጽሑፍ አጠቃላይ አጠቃላይ እይታን የሚያቀርብ ቢሆንም በርዕሱ ላይ ተጨማሪ ማንበብ እንደ "The Uncanny Valley in Games and Animation" በአንጄላ ቲንዌል እና "Robots: From Science Fiction to Technological Revolution" በኬቨን ዋርዊክ በመሳሰሉት መጽሃፎች ውስጥ ማግኘት ይቻላል. በተጨማሪም፣ ለሮቦቲክስና ለሥነ ጽሑፍ የተሰጡ የአካዳሚክ መጽሔቶች እና የመስመር ላይ ግብዓቶች የበለጠ ጥልቀት ያለው ትንታኔ ሊሰጡ ይችላሉ።