አዲሱ ቫይረስ ምን ይባላል?
በቅርብ ወራት ውስጥ አንድ አዲስ ቫይረስ የዓለምን ትኩረት በመሳብ ሰፊ ስጋትን ፈጥሯል እና ስርጭትን ለመግታት ዓለም አቀፋዊ ጥረት አድርጓል። ይህ ልብ ወለድ ቫይረስ፣ በይፋ SARS-CoV-2፣ COVID-19 ለተባለው በሽታ ተጠያቂ ነው። የዚህ ቫይረስ ወረርሽኝ ለመጀመሪያ ጊዜ በታህሳስ 2019 በቻይና Wuhan ውስጥ ታወቀ እና ከዚያ በኋላ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ሆኗል።
SARS-CoV-2 ምንድን ነው?
SARS-CoV-2 በሰዎች ላይ የመተንፈሻ አካላት በሽታን ያስከትላሉ ከሚባሉት ኮሮናቫይረስ ከሚባሉ ቫይረሶች ቤተሰብ ነው። "ኮሮናቫይረስ" የሚለው ስም በአጉሊ መነጽር ሲታይ ከቫይረሱ ወለል ላይ ከሚወጡት አክሊል ከሚመስሉ እሾህዎች የመጣ ነው። ይህ የተለየ ዝርያ፣ SARS-CoV-2፣ በ2002-2003 ለከባድ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት (SARS) ወረርሽኝ መንስኤ ከቫይረሱ ጋር በቅርበት የተያያዘ ነው።
COVID-19 ምንድነው?
ኮቪድ-19 በ SARS-CoV-2 ቫይረስ የሚመጣ በሽታ ነው። ምህጻረ ቃሉ “የኮሮና ቫይረስ 2019” ማለት ሲሆን ይህም ለመጀመሪያ ጊዜ የታወቀበትን ዓመት ያመለክታል። ይህ በሽታ በዋነኛነት በአተነፋፈስ ስርአት ላይ ተፅዕኖ ያለው ሲሆን እንደ ትኩሳት እና ሳል ካሉ ቀላል ምልክቶች እስከ ከፍተኛ የአተነፋፈስ ጭንቀት እና የአካል ክፍሎች ውድቀት ሊደርስ ይችላል. በተለይ ለአዋቂዎች እና ለጤና ችግር ያለባቸው ግለሰቦች አደገኛ ሊሆን ይችላል.
በየጥ:
ጥ፡ ቫይረሱ እንዴት ይስፋፋል?
መ፡ ቫይረሱ በዋነኝነት የሚተላለፈው በበሽታው የተያዘ ሰው በሚያስልበት፣ በሚያስነጥስበት ወይም በሚናገርበት ጊዜ በመተንፈሻ ጠብታዎች ነው። እንዲሁም በቫይረሱ የተበከሉ ቦታዎችን ወይም ነገሮችን በመንካት ከዚያም ፊትን በመንካት ሊሰራጭ ይችላል።
ጥ፡ የኮቪድ-19 ምልክቶች ምንድን ናቸው?
መ፡ የተለመዱ ምልክቶች ትኩሳት፣ ሳል፣ የትንፋሽ ማጠር፣ ድካም፣ የሰውነት ህመም፣ የጉሮሮ መቁሰል እና ጣዕም ወይም ሽታ ማጣት ያካትታሉ። ነገር ግን፣ አንዳንድ ግለሰቦች ምንም ምልክት የሌላቸው ወይም ቀላል ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ።
ጥ: ራሴን እንዴት መጠበቅ እችላለሁ?
መ፡ ጥሩ ንፅህናን መለማመድ፣ እንደ እጅን አዘውትሮ መታጠብ፣ በአደባባይ ጭምብል ማድረግ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ እና ትልቅ ስብሰባዎችን ማስወገድ ወሳኝ ነው። የጤና ባለስልጣናት መመሪያዎችን እና ምክሮችን መከተል አስፈላጊ ነው.
ጥ፡ ክትባት አለ?
መ፡ አዎ፣ ኮቪድ-19ን ለመዋጋት በርካታ ክትባቶች ተዘጋጅተው ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተፈቅዶላቸዋል። የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የሚረዳ የክትባት ዘመቻ በአለም አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ነው።
በማጠቃለያው፣ አዲሱ ቫይረስ፣ SARS-CoV-2፣ COVID-19 ተብሎ ለሚታወቀው በሽታ ተጠያቂ ነው። የዚህን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ተፅእኖ ለመቀነስ ስለ የቅርብ ጊዜ ክስተቶች መረጃን ማግኘት ፣ የሚመከሩ መመሪያዎችን መከተል እና የግል እና የህዝብ ጤናን ቅድሚያ መስጠት በጣም አስፈላጊ ነው።