በ2023 አዲሱ የኮቪድ አይነት ምንድ ነው?
ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር እየተባባሰ ባለው ጦርነት ሳይንቲስቶች እና የጤና ባለሙያዎች እ.ኤ.አ. በ2023 አዲስ የቫይረሱን አይነት ለይተዋል። የዚህን አዲስ ልዩነት ዝርዝሮች እንመርምር እና አንዳንድ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እናንሳ።
ውጥረት ምንድን ነው?
ውጥረቱ የሚያመለክተው የቫይረስ ዘረመል ልዩነትን ነው። በኮቪድ-19 ላይ፣ በ2019 ከመጀመሪያው ወረርሽኙ ጀምሮ የተለያዩ ዝርያዎች ብቅ አሉ።እነዚህ ዝርያዎች ትንሽ የዘረመል ልዩነቶች ሊኖራቸው ይችላል፣ይህም በመተላለፊያቸው፣በክብደታቸው እና ለህክምናዎች ወይም ለክትባቶች የሚሰጡትን ምላሽ ሊጎዳ ይችላል።
ስለ አዲሱ ዝርያ ምን እናውቃለን?
B.19 በመባል የሚታወቀው አዲሱ የኮቪድ-1.1.529 ዝርያ በመጀመሪያ በ[አካባቢ] ውስጥ ታወቀ። የመጀመሪያዎቹ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የብዙዎቹ የኮቪድ-19 ክትባቶች ዒላማ በሆነው በስፔክ ፕሮቲን ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ሚውቴሽን እንደሚይዝ ነው። ይህ በዚህ ልዩነት ላይ የክትባት ውጤታማነትን የመቀነስ እድሉ ስጋትን አስነስቷል።
አዲሱ ዝርያ ይበልጥ ተላላፊ ነው ወይስ ከባድ?
የቅድሚያ መረጃ እንደሚያመለክተው የ B.1.1.529 ልዩነት በከፍተኛ ደረጃ የመተላለፍ እድል አለው. ነገር ግን ትክክለኛውን የመተላለፊያ ፍጥነት እና ክብደትን ከቀደምት ዝርያዎች ጋር በማነፃፀር ተጨማሪ ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። የጤና ባለሥልጣናት ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተሉ እና የዚህ ልዩነት በሕዝብ ጤና ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመገምገም ጥናቶችን እያደረጉ ነው።
አሁን ያሉት ክትባቶች በአዲሱ ዝርያ ላይ ውጤታማ ናቸው?
ሳይንቲስቶች እና የክትባት አምራቾች በአሁኑ ጊዜ ያሉትን ክትባቶች በ B.1.1.529 ልዩነት ላይ ያለውን ውጤታማነት እየመረመሩ ነው። የመጀመሪያዎቹ የላብራቶሪ ጥናቶች በፕሮቲን ፕሮቲን ሚውቴሽን ምክንያት የክትባት ውጤታማነትን ሊቀንስ እንደሚችል ይጠቁማሉ። ሆኖም ክትባቶች አሁንም ከከባድ ህመም፣ ሆስፒታል መተኛት እና ሞትን ለመከላከል ከፍተኛ ጥበቃ እንደሚያደርጉ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው፣ ምንም እንኳን በዚህ አዲስ ዝርያ ላይ ያለው ውጤታማነት ቢቀንስም።
የአዲሱን ዝርያ ስርጭት ለመቆጣጠር ምን እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው?
በአለም ዙሪያ ያሉ የጤና ባለስልጣናት የአዲሱን ዝርያ ስርጭት ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎችን በመተግበር ላይ ናቸው። እነዚህ ጉዳዮችን ለመለየት የክትትል መጨመር እና የጂኖሚክ ቅደም ተከተል፣ የተሻሻሉ የምርመራ እና የእውቂያ ፍለጋ ጥረቶች፣ እና የተሻሻሉ ክትባቶች ወይም የማበረታቻ ክትባቶች በተለይ በዚህ ልዩነት ላይ ያነጣጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ እንደ ጭንብል መልበስ፣ የእጅ ንጽህና እና ማህበራዊ ርቀትን የመሳሰሉ የህዝብ ጤና እርምጃዎችን ማክበር ሁሉንም የኮቪድ-19 ዝርያዎች ስርጭትን ለመገደብ ወሳኝ ናቸው።
በማጠቃለያው፣ በ1.1.529 የአዲሱ B.19 የኮቪድ-2023 ዝርያ መከሰቱ ስለ መተላለፍ እና በክትባት ውጤታማነት ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተፅእኖ ስጋት ፈጥሯል። ከዚህ ልዩነት ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አደጋዎች ለመረዳት እና ለመቀነስ ቀጣይ የምርምር እና የክትትል ጥረቶች አስፈላጊ ናቸው። ግለሰቦች በመረጃ እንዲቆዩ፣ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን እንዲከተሉ እና እራሳቸውን እና ማህበረሰባቸውን ለመጠበቅ እንዲከተቡ ወሳኝ ነው።