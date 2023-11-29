ዛሬ ማታ ጨረቃ ምን ትባላለች?

ርዕስ፡ እንቆቅልሹን የጨረቃ ስሞችን መግለፅ፡ ዛሬ ማታ ጨረቃ ምን ይባላል?
መግቢያ:
የምድር የሰማይ ጓደኛ የሆነችው ጨረቃ የሰውን ልጅ በብርሃን ውበት እና ሚስጥራዊ በሆነ ማራኪነት ለዘመናት ስትማርካ ቆይታለች። የሌሊቱን ሰማይ ስንመለከት፣ “ዛሬ ማታ ጨረቃ ምን ትላለች?” ብለን ራሳችንን ስንጠይቅ እናገኘዋለን። በዚህ ጽሁፍ ውስጥ በታሪክ ዘመናት ሁሉ ለምትወደው ሳተላይት የተሰጡ የተለያዩ ስያሜዎችን በማብራራት አስደናቂውን የጨረቃ ስሞች አለም ለመቃኘት ጉዞ እንጀምራለን።
የጨረቃ ስሞችን መፍታት;
1. የጨረቃ የጋራ ስም፡-
ለጨረቃችን በብዛት ጥቅም ላይ የዋለው ስም በቀላሉ “ጨረቃ” ነው። ይህ ስም እንደ ምድር የተፈጥሮ ሳተላይት ያለውን ጠቀሜታ በማንፀባረቅ በባህሎች እና ቋንቋዎች በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና አግኝቷል።
2. ሳይንሳዊ ቃላት፡-
ከሳይንስ አንፃር ጨረቃ “ሉና” ተብላ ትጠራለች። ጨረቃ ከሚለው የላቲን ቃል የተወሰደ፣ ይህ ቃል ብዙውን ጊዜ በሥነ ፈለክ ውይይቶች እና በምርምር ውስጥ ይሠራበታል።
3. የጨረቃ ደረጃዎች፡-
የጨረቃ መልክ በየወሩ ዑደቷ ውስጥ ይለዋወጣል፣ ይህም የተለያዩ ደረጃዎችን ያስከትላል። እያንዳንዱ ደረጃ የራሱ የሆነ ስም አለው ፣ ይህም ለጨረቃ ጓደኛችን የግጥም ስሜት ይፈጥራል። አንዳንድ በተለምዶ የሚታወቁት የጨረቃ ደረጃዎች አዲስ ጨረቃ፣ እየከሰመ ያለው ጨረቃ፣ የመጀመሪያ ሩብ፣ Waxing Gibbous፣ ሙሉ ጨረቃ፣ ዋኒንግ ጊቦውስ፣ ሶስተኛ ሩብ እና ዋኒንግ ጨረቃ ያካትታሉ።
4. ባህላዊ እና ታሪካዊ ስሞች;
በታሪክ ውስጥ፣ የተለያዩ ባህሎች እምነቶቻቸውን፣ አፈ ታሪኮችን እና አፈ ታሪኮችን በማንፀባረቅ የራሳቸውን ስም ለጨረቃ ሰጥተዋቸዋል። ለምሳሌ በግሪክ አፈ ታሪክ ጨረቃ ከአርጤምስ አምላክ ጋር ትገኛለች ስለዚህም "አርጤምስ" የሚለው ቃል አንዳንድ ጊዜ በግጥም ይሠራበታል. በተመሳሳይ፣ የአሜሪካ ተወላጆች ነገዶች እንደ “መኸር ጨረቃ” እና “ዎልፍ ሙን” ያሉ ስሞችን ከወቅታዊ ተግባራቸው እና ባህሎቻቸው ጋር በማጣጣም ለተወሰኑ የጨረቃ ደረጃዎች ሰጥተዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Q1: ጨረቃ በመልክቷ ላይ የተመሰረቱ ልዩ ስሞች አሉን?
መ 1: አዎ፣ የጨረቃ ገጽታ ብዙውን ጊዜ ልዩ ስሞችን ያነሳሳል። ለምሳሌ፣ “Supermoon” የሚያመለክተው ሙሉ ጨረቃን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ለምድር ካለው ቅርበት የተነሳ ትልቅ እና ብሩህ ሆኖ ይታያል።
Q2: ሁሉም ባህሎች ለጨረቃ የተለየ ስሞች አሏቸው?
መ2፡ አዎ፣ ብዙ ባህሎች ለጨረቃ የራሳቸው ስሞች አሏቸው፣ ብዙ ጊዜ በአፈ ታሪክ፣ በአፈ ታሪክ ወይም በትውፊት ላይ የተመሰረተ ነው። እነዚህ ስሞች የበለጸገውን የሰው ልጅ ምናብ እና አተረጓጎም ፍንጭ ይሰጣሉ።
Q3: የጨረቃን ደረጃዎች በመሰየም ሳይንሳዊ ጥቅሞች አሉ?
መ 3፡ የሳይንሳዊ ማህበረሰቡ በዋናነት ቴክኒካል ቃላትን ሲጠቀም፣ የጨረቃ ደረጃዎችን መሰየም በሰዎች እና በተፈጥሮ አለም መካከል ግንኙነት ለመፍጠር ይረዳል። ሰዎች በየጊዜው የሚለዋወጠውን የጨረቃን ገጽታ እንዲመለከቱ እና እንዲያደንቁ ያስችላቸዋል።
ጥ 4፡ የጨረቃን የተለያዩ ደረጃዎች ከምድር ላይ ከማንኛውም ቦታ ማየት እችላለሁን?
መ 4፡ አዎ፣ ሰማዩ ንጹህ ከሆነ እና ጨረቃ ከአድማስ በላይ እስከሆነች ድረስ የጨረቃ ደረጃዎች በምድር ላይ ካሉ ቦታዎች ሁሉ ይታያሉ። ሆኖም፣ የእያንዳንዱ ምዕራፍ ልዩ ገጽታ እና ታይነት እንደ ጂኦግራፊያዊ አካባቢዎ ሊለያይ ይችላል።
ማጠቃለያ:
ጨረቃ በሌሊት ሰማያችን ውስጥ መገኘቱ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ አስደናቂ እና የማወቅ ጉጉትን አነሳሳ። ለጨረቃ የተሰጡ የተለያዩ ስሞችን በመዳሰስ ለሰለስቲያል ጎረቤታችን ባህላዊ፣ ሳይንሳዊ እና ግጥማዊ ጠቀሜታ ጥልቅ አድናቆትን እናገኛለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ራስህን ጨረቃን ስትመለከት የሰማይ አካል ብቻ ሳይሆን ብዙ ስሞችን እና ትርጉሞችን በመያዝ የጋራ ሰብአዊ ልምዳችን ምልክት መሆኑን አስታውስ።