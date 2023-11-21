በ Walmart ለነጻ ማድረስ ዝቅተኛው የትዕዛዝ ዋጋ ስንት ነው?
በአለም ላይ ካሉት ትላልቅ የችርቻሮ ኮርፖሬሽኖች አንዱ የሆነው Walmart ለደንበኞቹ ምቹ የሆነ የመስመር ላይ ግብይት ልምድን ይሰጣል። የመስመር ላይ ግብይት ታዋቂነት እየጨመረ በመምጣቱ ብዙ ሰዎች በ Walmart ለነጻ ማድረስ ብቁ ለመሆን የሚያስፈልገውን አነስተኛ የትዕዛዝ ዋጋ ለማወቅ ይፈልጋሉ። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ, ይህንን ርዕስ እንመረምራለን እና ለአንዳንድ በተደጋጋሚ ለሚጠየቁ ጥያቄዎች መልስ እንሰጣለን.
ለነጻ ማድረስ ዝቅተኛው የትዕዛዝ ዋጋ፡-
ዋልማርት በቅርቡ ለደንበኞቹ የበለጠ ተለዋዋጭነት እና ምቾት ለመስጠት በማቀድ በመላኪያ ፖሊሲው ላይ ለውጦች አድርጓል። እስካሁን ድረስ፣ Walmart ላይ ለነጻ ማድረስ የሚያስፈልገው ዝቅተኛው የትዕዛዝ ዋጋ $35 ነው። ይህ ማለት የመስመር ላይ ግዢዎ ከ $35 በላይ ከሆነ ለማድረስ ምንም ተጨማሪ ክፍያ አይከፍሉም።
ይህ አዲስ ገደብ ከዚህ ቀደም ለነጻ ማድረስ ብቁ ለመሆን ከፍተኛ ዝቅተኛ የትዕዛዝ ዋጋ ማሟላት ለነበረባቸው ደንበኞች ትልቅ መሻሻል ነው። መስፈርቱን ወደ 35 ዶላር ዝቅ በማድረግ፣ ዋልማርት ለግለሰቦች ምንም ተጨማሪ ወጪ ሳያወጡ ግዢዎቻቸውን ወደ ቤታቸው በማድረስ እንዲዝናኑ አድርጓል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. ዝቅተኛውን የ 35 ዶላር የትዕዛዝ ዋጋ ለመድረስ ብዙ እቃዎችን ማጣመር እችላለሁ?
አዎ፣ አነስተኛውን የ$35 የትዕዛዝ ዋጋ ለማሟላት ብዙ እቃዎችን ማጣመር ይችላሉ። የእርስዎ የመስመር ላይ የግዢ ጋሪ አጠቃላይ ዋጋ ከ$35 በላይ እስከሆነ ድረስ፣ ለነጻ ማድረስ ብቁ ይሆናሉ።
2. ዝቅተኛው የትዕዛዝ ዋጋ በሁሉም ምርቶች ላይ ይሠራል?
ዝቅተኛው የትዕዛዝ ዋጋ በ Walmart ለመስመር ላይ ግዢ በሚገኙ አብዛኛዎቹ ምርቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ነገር ግን፣ ልዩ አያያዝ ወይም የማድረስ ዝግጅት የሚያስፈልጋቸው እንደ ትልቅ ወይም ከባድ ዕቃዎች ያሉ አንዳንድ ልዩ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች, ተጨማሪ ክፍያዎች ሊኖሩ ይችላሉ.
3. ለሁሉም የመላኪያ አማራጮች ዝቅተኛው የትዕዛዝ ዋጋ አንድ ነው?
አዎ፣ ዝቅተኛው የ$35 የትዕዛዝ ዋጋ መደበኛ ማድረስ እና ፈጣን ማድረስን ጨምሮ በ Walmart ለሚቀርቡት ሁሉም የመላኪያ አማራጮች ተፈጻሚ ይሆናል። የመረጡት የመላኪያ ፍጥነት ምንም ይሁን ምን፣ ትዕዛዝዎ አነስተኛውን መስፈርት እስካሟላ ድረስ፣ ምንም አይነት የማድረሻ ክፍያ እንዲከፍሉ አይደረጉም።
በማጠቃለያው ዋልማርት ለነፃ ማድረስ ዝቅተኛውን የትዕዛዝ ዋጋ በ$35 አስቀምጧል፣ ይህም ደንበኞች ያለምንም ተጨማሪ የመላኪያ ክፍያ በመስመር ላይ ግብይት እንዲዝናኑ ያስችላቸዋል። ይህ የፖሊሲ ለውጥ ዋልማርት ለመስመር ላይ ደንበኞቹ እንከን የለሽ እና ተመጣጣኝ የግዢ ልምድ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ Walmart በሚገዙበት ጊዜ፣ የ$35 ዝቅተኛውን የትዕዛዝ ዋጋ በማሟላት የነፃ አቅርቦትን መጠቀም እንደሚችሉ ያስታውሱ።