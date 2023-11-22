በ Walmart እና Walmart መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
በሚገርም ሁኔታ ሁለት ተመሳሳይ ስም ያላቸው የችርቻሮ ነጋዴዎች በገበያ ላይ ወጥተዋል በተጠቃሚዎች መካከል ግራ መጋባት ፈጥረዋል. ዋልማርት፣ ታዋቂው የአሜሪካ መድብለ-ናሽናል ችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ አሁን በተመሳሳይ ስም ከሚጠራው ሌላ አካል ጋር ትኩረቱን እያካፈለ ይገኛል። ግን በትክክል በእነዚህ ሁለት የዋልማርት አካላት መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ወደ ዝርዝር ጉዳዮች እንዝለቅ።
ዋልማርት ኮርፖሬሽን፡-
የመጀመሪያው እና የበለጠ የሚታወቀው ዋልማርት በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ታዋቂው የችርቻሮ ድርጅት ነው። ዋና መሥሪያ ቤቱን በቤንቶንቪል፣ አርካንሳስ፣ ዋልማርት ኮርፖሬሽን በዓለም ዙሪያ ሰፊ የሃይፐርማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ መደብሮችን ይሰራል። በሰፊ ምርቶች፣ ተወዳዳሪ ዋጋዎች እና በመስመር ላይ እና ከመስመር ውጭ በመገኘቱ ይታወቃል።
Walmart Inc.
ሁለተኛው ዋልማርት በገበያ ላይ በአንፃራዊነት አዲስ ተጫዋች ነው። ዋልማርት ኢንክ ፈጠራ የኢ-ኮሜርስ መድረክ የሚያቀርብ የካናዳ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው። በድረ-ገፁ እና በሞባይል መተግበሪያ አማካኝነት እንከን የለሽ የመስመር ላይ ግብይት ተሞክሮ በማቅረብ የችርቻሮ ኢንዱስትሪን ለመለወጥ ያለመ ነው። ከአሜሪካዊው ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ጋር ተመሳሳይ ስም ሲጋራ፣ Walmart Inc. ከዋልማርት ኮርፖሬሽን ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ራሱን የቻለ አካል ነው።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart Corporation እና Walmart Inc. ተዛማጅ ናቸው?
መ፡ አይ፣ Walmart Corporation እና Walmart Inc. ምንም ግንኙነት ወይም ግንኙነት የሌላቸው የተለያዩ አካላት ናቸው።
ጥ፡ በሁለቱም Walmart Corporation እና Walmart Inc. መግዛት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ በሁለቱም አካላት መግዛት ይችላሉ። ዋልማርት ኮርፖሬሽን አካላዊ መደብሮችን ይሰራል፣ Walmart Inc. የመስመር ላይ የግዢ መድረክን ሲያቀርብ።
ጥ፡ በሁለቱም የዋልማርት አካላት ምርቶቹ እና ዋጋቸው አንድ አይነት ናቸው?
መ፡ የምርት አቅርቦቶቹ እና ዋጋዎች በ Walmart Corporation እና Walmart Inc መካከል ሊለያዩ ይችላሉ። ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት የእያንዳንዱን አካል ድረ-ገጽ መፈተሽ ወይም የየራሳቸውን መደብር መጎብኘት ተገቢ ነው።
ጥ፡ Walmart Inc. ስራዎቹን ለማስፋት አቅዷል?
መ: እያደገ የቴክኖሎጂ ኩባንያ እንደመሆኖ Walmart Inc. ተግባራቶቹን ለማስፋት እና ለወደፊቱ ብዙ ደንበኞችን ለመድረስ እቅድ አለው.
በማጠቃለያው ፣ ሁለቱም አካላት “ዋልማርት” የሚለውን ስም ሲጋሩ ፣ እነሱ የተለዩ እና አንዳቸው ከሌላው የተለዩ ናቸው። ዋልማርት ኮርፖሬሽን በጥሩ ሁኔታ የተመሰረተ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ሲሆን ዋልማርት ኢንክ ደግሞ የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን በኦንላይን መድረክ ለመቀየር ያለመ የካናዳ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው። ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ አንድ ሰው ዋልማርትን ሲጠቅስ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ጉልህ ስለሆነ የትኛውን ዋልማርት እንደሚጠቅስ ግልጽ ማድረግዎን ያረጋግጡ።