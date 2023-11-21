የዋልማርት ኩባንያ መገለጫ ምንድነው?
የዓለማችን ትልቁ ቸርቻሪ ዋልማርት የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት የሚያንቀሳቅስ የአሜሪካ ሁለገብ ኮርፖሬሽን ነው። እ.ኤ.አ. በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በ27 ሀገራት እና ከ11,000 በላይ መደብሮች በአለም አቀፍ ደረጃ የሚገኝ የሃይል ማመንጫ ለመሆን በቅቷል። ዋና መሥሪያ ቤቱን በቤንቶንቪል፣ አርካንሳስ፣ ዋልማርት በዓለም ዙሪያ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ አጋሮችን ይቀጥራል፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉት ትልቁ የግል አሠሪዎች አንዱ ያደርገዋል።
የኩባንያ አጠቃላይ እይታ:
Walmart በተለያዩ ባነሮች ስር ይሰራል፣ ዋልማርት ሱፐርሴንተር፣ ዋልማርት ሰፈር ገበያ እና የሳም ክለብን ጨምሮ። ኩባንያው ግሮሰሪ፣ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ የቤት እቃዎች እና ሌሎችንም ጨምሮ የተለያዩ ምርቶችን ያቀርባል። እንዲሁም እንደ ፋርማሲ፣ የፋይናንስ አገልግሎቶች እና ዲጂታል መዝናኛ ያሉ አገልግሎቶችን በመስመር ላይ መድረክ በኩል ያቀርባል።
የድርጅት እሴቶች፡-
የዋልማርት ተልእኮ ሰዎችን በተሻለ ሁኔታ መኖር እንዲችሉ ገንዘብ መቆጠብ ነው። ኩባንያው ለደንበኞች ዝቅተኛ ዋጋ ለማቅረብ፣ ሰፊ የምርት ምርጫዎችን ለማቅረብ እና ምቹ የገበያ ልምድን ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ነው። ዋልማርት ደግሞ በዘላቂነት ላይ ያተኩራል፣ ዜሮ ብክነትን ለማግኘት፣ 100% ታዳሽ ሃይል በመጠቀም ለመስራት እና ሰዎችን እና አካባቢን የሚደግፉ ምርቶችን ይሸጣል።
በየጥ:
1. ስንት የዋልማርት መደብሮች አሉ?
Walmart እንደ Walmart Supercenter፣ Walmart Neighborhood Market እና Sam's Club ያሉ የተለያዩ ባነሮችን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮችን ይሰራል።
2. ዋልማርት ስንት ሰራተኞች አሉት?
ዋልማርት በአለም አቀፍ ደረጃ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ አጋሮችን ይቀጥራል፣ይህም ከአለም ትልቁ የግል ቀጣሪዎች አንዱ ያደርገዋል።
3. የዋልማርት ዋና መሥሪያ ቤት የት ነው ያለው?
የዋልማርት ዋና መሥሪያ ቤት በቤንቶንቪል፣ አርካንሳስ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ይገኛል።
4. Walmart ምን አይነት ምርቶችን ያቀርባል?
Walmart ግሮሰሪ፣ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ የቤት እቃዎች እና ሌሎችንም ጨምሮ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። እንዲሁም እንደ ፋርማሲ፣ የፋይናንስ አገልግሎቶች እና ዲጂታል መዝናኛ ያሉ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል።
በማጠቃለያው፣ ዋልማርት ሰፊ መገኘት እና የተለያዩ ምርቶች እና አገልግሎቶች ያለው ዓለም አቀፍ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ነው። ለዝቅተኛ ዋጋዎች፣ ምቾት እና ዘላቂነት ባለው ቁርጠኝነት፣ Walmart በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ መሪ ሆኖ ቀጥሏል።