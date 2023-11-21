አዲስ የኮቪድ ክትባት ምን ይባላል?

አዲሱ የኮቪድ ክትባት ምን ይባላል?
እየተካሄደ ያለውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል በሚደረገው ሩጫ ሳይንቲስቶች እና የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ውጤታማ ክትባቶችን ለማዘጋጀት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሲሰሩ ቆይተዋል። በቅርቡ ከታዩት በጣም ታዋቂ ክትባቶች አንዱ Pfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ነው።
የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት፡-
የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት፣ እንዲሁም BNT162b2 በመባል የሚታወቀው፣ በኤምአርኤን ላይ የተመሰረተ ክትባት በPfizer፣ Multinational Pharmaceutical Company እና BioNTech በተባለው የጀርመን የባዮቴክኖሎጂ ኩባንያ ትብብር የተሰራ ነው። ይህ ክትባት የኮቪድ-19 ኢንፌክሽንን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ውጤታማነትን በማሳየት በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን አሳይቷል።
የPfizer-BioNTech ክትባት እንዴት ይሠራል?
የPfizer-BioNTech ክትባት የሚሰራው መልእክተኛ አር ኤን ኤ (ኤም አር ኤን ኤ) የተባለ ትንሽ የቫይረሱ ዘረመል ቁስ አካል ውስጥ በማስተዋወቅ ነው። ይህ ኤምአርኤን ለሴሎች ምንም ጉዳት የሌለው በ SARS-CoV-2 ቫይረስ ላይ የሚገኘውን የስፓይክ ፕሮቲን ቁራጭ እንዲያመርቱ መመሪያ ይሰጣል። የሾሉ ፕሮቲን አንዴ ከተመረተ፣ የበሽታ ተከላካይ ስርዓቱ እንደ ባዕድ ይገነዘባል እና የበሽታ መቋቋም ምላሽ ይሰበስባል ፣ ፀረ እንግዳ አካላትን ያመነጫል። ለወደፊት ለትክክለኛው ቫይረስ መጋለጥ በሚከሰትበት ጊዜ የበሽታ መከላከያ ስርዓቱ በሽታውን ለመከላከል እና ለመለየት ይዘጋጃል.
በየጥ:
ጥ፡ የPfizer-BioNTech ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
መ፡ አዎ፣ የPfizer-BioNTech ክትባቱ ደህንነቱን እና ውጤታማነቱን ለማረጋገጥ በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ ጥብቅ ምርመራ አድርጓል። በአለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ የቁጥጥር ባለስልጣናት ለአደጋ ጊዜ አገልግሎት እንዲውል ተፈቅዶለታል።
ጥ፡ የPfizer-BioNTech ክትባት ምን ያህል ውጤታማ ነው?
መ፡ ክሊኒካዊ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት የPfizer-BioNTech ክትባት የኮቪድ-95 ኢንፌክሽንን ለመከላከል 19% ያህል ውጤታማ ነው።
ጥ፡ የPfizer-BioNTech ክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?
መ: ልክ እንደ ማንኛውም ክትባት፣ የPfizer-BioNTech ክትባት አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል፣ ለምሳሌ በመርፌ ቦታ ላይ ህመም፣ ድካም፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ ትኩሳት እና ማቅለሽለሽ። እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች በአጠቃላይ ቀላል እና በጥቂት ቀናት ውስጥ ይጠፋሉ.
በማጠቃለያው፣ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ወረርሽኙን በመዋጋት ረገድ ጉልህ ተዋናይ ሆኖ ብቅ ብሏል። በኤምአርኤን ላይ የተመሰረተ ቴክኖሎጂው ኮቪድ-19 ኢንፌክሽንን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ውጤታማነት አሳይቷል፣ ይህም ለወደፊቱ ብሩህ ተስፋ ይሰጣል።