የፎርትኒት ደጋፊዎች ለምዕራፍ አንድ ካርታ መመለስ ጓጉተዋል።

የጨዋታ ማህበረሰቡን በአውሎ ንፋስ የወሰደው ታዋቂው ጨዋታ ፎርትኒት ደጋፊዎቸን በጉጉት የሚያጉረመርሙበትን አስደሳች መመለስን በቅርቡ አስታውቋል። የጨዋታው ምእራፍ አንድ ካርታ ተመልሶ እንዲመጣ ተዘጋጅቷል፣ ይህም የሚወዱትን የጨዋታ መልክዓ ምድሮችን ለማየት ለሚጓጉ የረጅም ጊዜ ተጫዋቾች አስደስቷል። ማስታወቂያው በኢንስታግራም ላይ ሲሰራጭ አድናቂዎች የአስተያየቱን ክፍል በጉጉት እና እስከ መውደቅ ድረስ አጥለቀለቁት።
ለብዙ ታማኝ የፎርትኒት ተጫዋቾች፣ የምዕራፍ አንድ ካርታ መመለስ ናፍቆትን ይይዛል። ከደጋፊዎች የተሰነዘሩ ጥቅሶች ካርታውን እንደሚያውቁ ያሳያሉ፣ ይህም ውስብስብነቱን በማያውቁ አዳዲስ ተጫዋቾች ላይ ትልቅ ቦታ እንደሚኖራቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። ተጫዋቾቹ ካርታውን እንደገና የመለማመድ ዕድሉን በጉጉት ስለሚጠባበቁ ጉጉው የሚታይ ነው።
ሆኖም ግን, እንደ ማንኛውም አስደሳች ዜና, ሁልጊዜም የሚከሰቱ የሴራ ንድፈ ሐሳቦች አሉ. አንዳንድ አድናቂዎች በማስታወቂያው ላይ ምስጢራዊ አየርን በመጨመር ከተቀነሰበት ቀን በስተጀርባ ስላለው ድብቅ ትርጉም ገምተዋል። እነዚህ ንድፈ ሐሳቦች ምናባዊ ሊሆኑ ቢችሉም፣ በአሁኑ ጊዜ ከእነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች አንዳቸውንም የሚደግፉ ምንም ማስረጃዎች የሉም። እነዚህ የዱር ፅሁፎች በቅርቡ በሀገር አቀፍ ደረጃ በFEMA በተካሄደው የአደጋ ጊዜ ማንቂያ ስርዓት ሙከራ ተመስጦ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል።
እንደ ክልሉ በተለያዩ ጊዜያት እንደሚጀመር እየተነገረ ያለው፣ FortniteOG አርብ ላይ እንደሚገኝ ይጠበቃል። ደጋፊዎች ቀኖቹን ሲቆጥሩ፣ አርብ ለታቀደው የፎርትኒት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 መጨረሻ ዝግጅት በመደረግ ላይ ነው። ተጫዋቾቹ ተጠብቀው እንዲቆዩ እና ደስታውን እንዲቀላቀሉ ይበረታታሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የምዕራፍ አንድ ካርታ መቼ ነው በፎርትኒት የሚመለሰው?
መ፡ በፎርትኒት የምዕራፍ አንድ ካርታ መመለስ ለዓርብ ህዳር 3 ተይዞለታል።
ጥ፡ ከተወረወረበት ቀን በስተጀርባ የተደበቁ ትርጉሞች አሉ?
መ: ብዙ አድናቂዎች ስለ ድብቅ ትርጉሞች ቢገምቱም፣ በአሁኑ ጊዜ ከእነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች አንዱን የሚደግፍ ምንም ማስረጃ የለም።
ጥ፡ የፎርትኒት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 የሚያበቃው መቼ ነው?
መ፡ የፎርትኒት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 አርብ ህዳር 3 በ 6am GMT/2am EDT እና ሐሙስ ህዳር 2 በ11pm PDT ላይ ይጠናቀቃል።
ምንጮች:
- Instagram: www.instagram.com
- FEMA የአደጋ ጊዜ ማንቂያ ስርዓት www.fema.gov