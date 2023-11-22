ከ Walmart የሚበልጥ ምንድን ነው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ፣ ጥቂት ስሞች ልክ እንደ Walmart ክብደት ይይዛሉ። በተንጣለለባቸው መደብሮች፣ ሰፊ የምርት ብዛት እና ዓለም አቀፋዊ መገኘት፣ የችርቻሮው ግዙፉ መጠን እና ልኬት ጋር ተመሳሳይ ሆኗል። ሆኖም፣ በተወሰኑ ገፅታዎች ከዋልማርት የበለጠ ትልቅ ነን የሚሉ ጥቂት አካላት አሉ። ከእነዚህ ከህይወት በላይ የሆኑ አንዳንድ አካላትን እና ከችርቻሮ ቤሄሞት ጋር እንዴት እንደሚነፃፀሩ እንመርምር።
Amazon: የ ኢ-ኮሜርስ ግዙፍ
ወደ ኦንላይን ችርቻሮ ስንመጣ አማዞን የበላይ ነው። እ.ኤ.አ. በ1994 በጄፍ ቤዞስ የተመሰረተው አማዞን በከፍተኛ ደረጃ በማደግ በዓለም ትልቁ የመስመር ላይ የገበያ ቦታ ሆኗል። በጣም ሰፊ በሆነ የምርት ምርጫ፣ ፈጣን የማድረስ አማራጮች እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በሚሄደው የአገልግሎት ክልል አማዞን ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል። የገበያ ካፒታላይዜሽን፣ የኩባንያውን የላቀ የአክሲዮን አጠቃላይ ዋጋ የሚለካው፣ ብዙ ጊዜ ከዋልማርት ይበልጣል፣ በዚህ ልኬት በዓለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ ያደርገዋል።
አሊባባ፡ የቻይና ኢ-ኮሜርስ ሃይል ሃውስ
አማዞን በዓለም አቀፍ ደረጃ የመስመር ላይ የችርቻሮ ቦታን ሲቆጣጠር፣ አሊባባ በቻይና ተመሳሳይ አቋም ይዟል። እ.ኤ.አ. በ1999 በጃክ ማ የተመሰረተው አሊባባ የኢ-ኮሜርስ መድረኮች፣ የደመና ማስላት አገልግሎቶች እና ዲጂታል የክፍያ ሥርዓቶች ወደ አንድ ኮንግሎሜሬትነት አድጓል። እንደ Taobao እና Tmall ባሉ የገበያ ቦታዎች፣ አሊባባ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ የቻይና ሸማቾች የጉዞ መድረክ ሆኗል። በመድረክ ላይ የሚሸጡ ዕቃዎች አጠቃላይ ዋጋን ከሚለካው አመታዊ አጠቃላይ የሸቀጦች መጠን (ጂኤምቪ) አንፃር፣ አሊባባ ያለማቋረጥ ከዋልማርት ይበልጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን ምንድን ነው?
መ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን፣ ብዙውን ጊዜ የገበያ ካፒታል ተብሎ የሚጠራው፣ የኩባንያው የላቀ አክሲዮኖች አጠቃላይ ዋጋ ነው። አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በጠቅላላው የአክሲዮን ብዛት በማባዛት ይሰላል። የገበያ ካፕ የኩባንያውን መጠን እና ዋጋ ለመወሰን ጥቅም ላይ ይውላል.
ጥ፡ ጠቅላላ የሸቀጥ መጠን (GMV) ምንድን ነው?
መ: ጠቅላላ የሸቀጦች መጠን በአንድ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ በመድረክ ላይ የሚሸጡ ዕቃዎች አጠቃላይ ዋጋን ለመለካት በኢ-ኮሜርስ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል መለኪያ ነው። መድረኩ ራሱ የእቃዎቹን ባለቤትነት ቢወስድም ሆነ በገዢዎች እና በሻጮች መካከል እንደ አስተባባሪነት ቢሰራም የተሸጡትን ሁሉንም ምርቶች ዋጋ ያካትታል።
ለማጠቃለል፣ ዋልማርት የችርቻሮ ግዙፍ ሆኖ ቢቆይም፣ በተወሰኑ ገፅታዎች ከሱ የሚበልጡ አካላት አሉ። አማዞን የመስመር ላይ የችርቻሮ ቦታን በአለም አቀፍ ደረጃ ይቆጣጠራል፣ አሊባባ ደግሞ በቻይና ተመሳሳይ ቦታ ይይዛል። እነዚህ ኩባንያዎች ቴክኖሎጂን እና ፈጠራን ተጠቅመው ታይቶ በማይታወቅ የስኬት ደረጃ ላይ እንዲደርሱ በማድረግ የችርቻሮ ኢንዱስትሪው በየጊዜው እያደገ ያለውን ተፈጥሮ አሳይቷል።