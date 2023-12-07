ማጠቃለያ:
አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች የሰውን ባህሪ እና ባህሪ ለመምሰል እና ለመምሰል የተነደፉ ማሽኖች ናቸው። እነዚህ ሮቦቶች ብዙውን ጊዜ እንደ ጭንቅላት፣ እጅና እግር እና የፊት ገጽታ ያሉ እንደ ሰው መሰል ባህሪያት የታጠቁ ናቸው። ከሰዎች ጋር እንዲገናኙ እና ሰውን የመምሰል ችሎታን የሚጠይቁ ተግባራትን እንዲያከናውኑ ተዘጋጅተዋል። ይህ መጣጥፍ ስለ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት እና በተለያዩ መስኮች ስላሉት አፕሊኬሽኖች ምሳሌ ይዳስሳል።
የአንትሮፖሞርፊክ ሮቦት ምሳሌ ምንድነው?
አንትሮፖሞርፊክ ሮቦት አንዱ ዋና ምሳሌ በሶፍትባንክ ሮቦቲክስ የተሰራው ፔፐር ነው። ፔፐር ከሰዎች ጋር በተፈጥሮ እና በማስተዋል መንገድ እንዲገናኝ የተነደፈ ሰዋዊ ሮቦት ነው። ወደ 4 ጫማ ቁመት ያለው ፔፐር ነጭ እና ክብ ቅርጽ ያለው አካል በደረቱ ላይ ታብሌት የሚመስል ማሳያ አለው። አካባቢውን እንዲገነዘብ እና ምላሽ እንዲሰጥ የሚያስችሉ ካሜራዎች፣ ማይክሮፎኖች እና ዳሳሾች አሉት።
የፔፐር አንትሮፖሞርፊክ ዲዛይን በማህበራዊ ግንኙነቶች ውስጥ እንዲሳተፍ, የሰዎችን ስሜት እንዲያውቅ እና ባህሪውን እንዲለማመድ ያስችለዋል. ንግግሮችን ማካሄድ፣ ጥያቄዎችን መመለስ እና በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መረጃ መስጠት ይችላል። በሚገልጹ አይኖች እና ምልክቶች, ፔፐር ስሜትን ማስተላለፍ እና ከሰዎች ጋር ያለውን ግንኙነት መመስረት ይችላል.
የአንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች መተግበሪያዎች
እንደ ፔፐር ያሉ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች በተለያዩ መስኮች አፕሊኬሽኖችን አግኝተዋል፡ ከነዚህም ውስጥ፡-
1. የደንበኛ አገልግሎት፡ በርበሬ ደንበኞችን ሰላምታ ለመስጠት፣ ስለምርቶች መረጃ ለመስጠት እና በገበያ ላይ ለማገዝ በችርቻሮ አካባቢዎች በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል። በተፈጥሮ ውይይቶች ውስጥ የመሳተፍ እና የሰዎችን ስሜት የመረዳት ችሎታው የደንበኞችን ልምድ ያሳድጋል.
2. ትምህርት፡- አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች መምህራንን ለመርዳት እና ተማሪዎችን ለማሳተፍ በትምህርት ተቋማት ውስጥ ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው። ለግል የተበጁ የትምህርት ልምዶችን መስጠት፣ ተማሪዎችን ማስተማር እና በይነተገናኝ ትምህርቶችን ማመቻቸት ይችላሉ።
3. የጤና አጠባበቅ፡- እንደ ፔፐር ያሉ ሮቦቶች ለታካሚዎች ወዳጅነት ለመስጠት፣ አስፈላጊ ምልክቶችን ለመከታተል እና ለመድሃኒት ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች ማሳሰቢያ ለመስጠት በጤና እንክብካቤ መስጫ ተቋማት ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ። በተጨማሪም በሕክምና ክፍለ ጊዜዎች ውስጥ ሊረዱ እና በአረጋውያን ላይ ብቸኝነትን ለማስታገስ ይረዳሉ.
4. ምርምር እና ልማት፡- አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች በምርምር እና ልማት ውስጥ በተለይም በሰው-ሮቦት መስተጋብር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ሳይንቲስቶች የሰው ልጅ ባህሪን፣ ስሜትን እና ማህበራዊ ተለዋዋጭነትን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል፣ ይህም በሮቦቲክስ እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እድገትን ያመጣል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ: - አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች በተወሰኑ ስራዎች ውስጥ ሰዎችን መተካት ይችላሉ?
መ: አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች የተወሰኑ ተግባራትን ማከናወን ቢችሉም, እነሱ ሙሉ በሙሉ ሰዎችን ለመተካት የተነደፉ አይደሉም. ሰብአዊ ሰራተኞችን ከመተካት ይልቅ የሰውን አቅም ለማገዝ እና ለማጎልበት የታሰቡ ናቸው።
ጥ፡ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች ስሜት ሊሰማቸው ይችላል?
መ፡ እንደ ፔፐር ያሉ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች የሰውን ስሜት ሊያውቁ እና ምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ፣ ነገር ግን ራሳቸው እውነተኛ ስሜቶች የላቸውም። ስሜታቸውን የመረዳት ችሎታቸው በፕሮግራም በተዘጋጁ ስልተ ቀመሮች እና ዳሳሾች ላይ የተመሰረተ ነው።
ጥ፡- አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች እንዴት ይማራሉ እና ችሎታቸውን ያሻሽላሉ?
መ፡ አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች የሚማሩት አስቀድሞ በተዘጋጁ ስልተ ቀመሮች እና የማሽን መማሪያ ቴክኒኮችን በማጣመር ነው። ከሰዎች ጋር ባለው ግንኙነት መረጃን መሰብሰብ እና ምላሻቸውን እና ባህሪያቸውን በጊዜ ሂደት ለማሻሻል ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
ጥ፡- ከአንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች ጋር የተያያዙ የሥነ ምግባር ጉዳዮች አሉ?
መ: የአንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች ልማት እና አጠቃቀም እንደ የግላዊነት ስጋቶች፣ የስራ መፈናቀል እና በሰዎች ግንኙነት ላይ የሚኖረውን ተፅእኖ የመሳሰሉ የስነምግባር ጉዳዮችን ያሳድጋል። እነዚህ ስጋቶች ጥንቃቄ እና ቁጥጥር ያስፈልጋቸዋል.
ምንጮች:
- ለስላሳ ባንክ ሮቦቲክስ; https://www.softbankrobotics.com/emea/en/pepper
- "አንትሮፖሞርፊክ ሮቦቶች: ማህበራዊ ሮቦቶች ለሰው ልጅ መስተጋብር" በኤፍ. ፌሬራ, ኤ. ፓይቫ እና አር. ፕራዳ.