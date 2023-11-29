ርዕስ፡ እንቆቅልሹ ሮዝ ጨረቃ፡ ከስሙ በስተጀርባ ያለውን እንቆቅልሽ ይፋ ማድረግ
መግቢያ:
የሌሊት ሰማይ ሁል ጊዜ የሰውን ልጅ ይማርካል፣ የሰማይ ድንቆች ሃሳባችንን ይማርካሉ። ሰማያችንን ከሚያስደስቱ በርካታ የሰማይ ክስተቶች መካከል፣ ሮዝ ጨረቃ ልዩ ቦታ ትይዛለች። ግን በትክክል ሮዝ ጨረቃ ምንድን ነው? ከስሙ በተቃራኒ ሮዝማ ቀለም የለውም። በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የሮዝ ሙን ስም አመጣጥ በጥልቀት እንመረምራለን፣ በተለያዩ ባህሎች ያለውን ጠቀሜታ እንመረምራለን እና ከዚህ አስደናቂ የጨረቃ ክስተት በስተጀርባ ስላለው ሳይንስ ብርሃን እንሰጣለን።
የሮዝ ጨረቃን ስም ይፋ ማድረግ፡-
ሮዝ ጨረቃ፣ ፓስካል ጨረቃ በመባልም ይታወቃል፣ በሚያዝያ ወር የምትከሰት ሙሉ ጨረቃ ናት። ሮዝ ቀለም እምብዛም ስለማይታይ ስሙ ግን አሳሳች ሊሆን ይችላል. "ሮዝ ሙን" የሚለው ቃል በሰሜን አሜሪካ በዓመቱ ውስጥ ከሚበቅሉት "wild ground phlox" ከሚባሉት ደማቅ ሮዝ የዱር አበቦች የተገኘ ነው. እነዚህ አበቦች፣ መልክዓ ምድሩን በቀጭኑ ሮዝ አበባዎቻቸው ያሸበረቁ፣ ለጨረቃ ስም መነሳሳት ሆነው አገልግለዋል።
የባህል ጠቀሜታ፡-
ሮዝ ጨረቃ በዓለም ዙሪያ ባሉ የተለያዩ ወጎች ውስጥ ባህላዊ ጠቀሜታ አለው። በአገሬው ተወላጅ አሜሪካውያን ታሪክ ውስጥ፣ የተለያዩ ጎሳዎች ይህንን ሙሉ ጨረቃ በተለያዩ ስሞች ይጠቅሱታል፣ ለምሳሌ “የበቀለ ሳር ጨረቃ” ወይም “የአሳ ጨረቃ”። እነዚህ ስሞች የፀደይ መምጣቱን እና የአዲሱን ህይወት ብዛት ያመለክታሉ. በተመሳሳይ፣ በአንዳንድ የእስያ ባህሎች፣ ሮዝ ጨረቃ ከቡድሃ ልደት፣ መገለጥ እና ሞት ማክበር ጋር የተያያዘ ነው።
ሳይንሳዊ ማብራሪያ፡-
ከሳይንሳዊ አተያይ አንፃር፣ ሮዝ ጨረቃ ጨረቃ በምድር ዙሪያ በምህዋሯ ላይ ያላት አቀማመጥ ውጤት ነው። ጨረቃ በፕላኔታችን ላይ በምትዞርበት ጊዜ በተለያዩ ደረጃዎች ውስጥ ያልፋል ፣ ሙሉ ጨረቃ በፀሐይ የምትበራበት ደረጃ ትሆናለች። ሮዝ ጨረቃ የሚከሰተው ጨረቃ ወደ ምድር በጣም ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ በምትሆንበት ጊዜ ነው፣ ይህም ፔሪጌይ በመባል ይታወቃል። ይህ ቅርበት ጨረቃን ትልቅ እና ብሩህ ያደርገዋል, ምንም እንኳን ቀለሙ ሳይለወጥ ይቆያል.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
Q1፡ ሮዝ ጨረቃ በእርግጥ ሮዝ ይመስላል?
መ1፡ ምንም እንኳን ስሙ ቢሆንም፣ ሮዝ ጨረቃ ሮዝ ቀለምን እምብዛም አያሳይም። ይህ ስም በዚህ አመት ውስጥ ከሚበቅሉ ሮዝ የዱር አበቦች የተገኘ ነው.
ጥ 2፡ ለሮዝ ጨረቃ ሌሎች ስሞች አሉን?
መ2፡ አዎ፣ ሮዝ ጨረቃ በተለያዩ ባህላዊ ወጎች ላይ በመመስረት ፓስካል ጨረቃ፣ የበቀለ ሳር ጨረቃ ወይም የአሳ ጨረቃ በመባልም ይታወቃል።
Q3: ሮዝ ጨረቃ መቼ ነው የሚከሰተው?
መ3፡ ሮዝ ጨረቃ በተለምዶ በሚያዝያ ወር ይከሰታል፣ ይህም በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ የፀደይ መድረሱን ያመለክታል።
Q4: ለሮዝ ጨረቃ ሳይንሳዊ ጠቀሜታ አለ?
መ 4፡ የፒንክ ሙን ሳይንሳዊ ጠቀሜታ በጨረቃ ምህዋር ውስጥ ባለው ቦታ ላይ ነው ፣ እሱም ወደ ምድር ቅርብ በሆነበት ፣ በዚህም ምክንያት ትልቅ እና ብሩህ ገጽታ።
ማጠቃለያ:
ሮዝ ጨረቃ፣ በአስደናቂው ስሙ እና ባህላዊ ጠቀሜታው በምሽት ሰማያችን ላይ አስደናቂ ነገርን ይጨምራል። በእርግጥ ሮዝ ባይመስልም, በሚያዝያ ወር መምጣቱ የፀደይ እና አዲስ ጅምር ተስፋዎችን ያመጣል. ስለዚህ በሚቀጥለው የሌሊቱን ሰማይ ስትመለከቱ እና የሮዝ ሙን ሙላት ስትመለከቱ፣ ስሙን ያነሳሱትን ደማቅ የዱር አበቦች እና በዚህ የሰማይ ድንቅነት ዙሪያ የተሸመነውን የሰው ልጅ ታሪክ የበለጸገ ታፔላ አስታውሱ።