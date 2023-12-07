ማጠቃለያ:
የ7 ቢሊየን አመት እድሜ ያለው ነገር ፅንሰ-ሀሳብ አእምሮን የሚያስደነግጥ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን በአጽናፈ ሰማይ ስፋት ውስጥ፣ በእርግጥም ለእንደዚህ አይነት ግዙፍ ጊዜ የኖሩ አካላት አሉ። ይህ ጽሁፍ ከሰማይ አካላት እስከ ጂኦሎጂካል አወቃቀሮች ድረስ 7 ቢሊየን አመት ሊሆነው የሚችለውን ይዳስሳል እና የእነዚህን ጥንታዊ አካላትን አስፈላጊነት ያብራራል። በሳይንሳዊ ምርምር እና ትንተና ወደ አጽናፈ ዓለማችን ሚስጥራዊነት ገብተን የእነዚህን ዘመናትን ያስቆጠረ ክስተት ምስጢር እንገልጣለን።
7 ቢሊዮን አመት እድሜው ስንት ነው?
ስለ አንድ ነገር 7 ቢሊዮን ዓመት ዕድሜ እንዳለው ስናወራ፣ ዕድሜውን ከጽንፈ ዓለሙ ታሪክ ጋር በማያያዝ ነው። አጽናፈ ሰማይ ራሱ ወደ 13.8 ቢሊዮን ዓመታት ያህል ዕድሜ እንዳለው ይገመታል ፣ ስለዚህ ለ 7 ቢሊዮን ዓመታት የኖሩ አካላት በማይታመን ሁኔታ ጥንታዊ እንደሆኑ ይታሰባል።
የሰማይ አካላት፡-
7 ቢሊዮን ዓመት ሊሆነው ከሚችለው ነገር አንዱ ምሳሌ ኮከብ ነው። ከዋክብት የተወለዱት ከጋዝ እና አቧራ ግዙፍ ደመናዎች መውደቅ ሲሆን በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ በተለያዩ የዝግመተ ለውጥ ደረጃዎች ውስጥ ያልፋሉ። ቀይ ድንክ በመባል የሚታወቁት አንዳንድ ኮከቦች በሚያስደንቅ ሁኔታ ረጅም ዕድሜ ያላቸው እና እስከ 10 ትሪሊዮን ዓመታት ድረስ ሊቃጠሉ ይችላሉ። እነዚህ ኮከቦች ዕድሜ 7 ቢሊዮን ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ።
7 ቢሊየን አመት ሊሆን የሚችል ሌላው የሰማይ አካል ጋላክሲ ነው። ጋላክሲዎች ግዙፍ የከዋክብት፣ የጋዝ እና የአቧራ ስርዓቶች በስበት ኃይል አንድ ላይ ተያይዘዋል። ለመመስረት እና ለመሻሻል በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ዓመታት ሊወስዱ ይችላሉ። ፍኖተ ሐሊብ፣ የራሳችን ጋላክሲ፣ ዕድሜው 13.6 ቢሊዮን ዓመት አካባቢ ነው ተብሎ ስለሚገመት፣ 7 ቢሊዮን ዓመትና ከዚያ በላይ ዕድሜ ያላቸው ጋላክሲዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
የጂኦሎጂካል ቅርጾች;
በምድር ላይ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት የቆዩ የጂኦሎጂካል ቅርጾች አሉ. አንዱ ምሳሌ በካናዳ የሚገኘው Acasta Gneiss ነው፣ እሱም በምድር ላይ እጅግ ጥንታዊው አለት ነው ተብሎ የሚታመነው፣ ወደ 4 ቢሊየን አመታት ገደማ የሚቆጠር ነው። ይህ ጥንታዊ የድንጋይ አፈጣጠር ስለ ፕላኔታችን የመጀመሪያ ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
7 ቢሊየን አመት ሊሆነው የሚችል ሌላው የጂኦሎጂካል ምስረታ የተወሰኑ የምድር ቅርፊቶች ናቸው። የምድር ቅርፊት በየጊዜው የሚንቀሳቀሱ እና እርስ በርስ የሚገናኙ የተለያዩ የቴክቶኒክ ፕላስቲኮችን ያቀፈ ነው። የተወሰኑ የሽፋኑ ክፍሎች ትክክለኛ ዕድሜ ለመወሰን አስቸጋሪ ቢሆንም አንዳንድ ክፍሎች በአንጻራዊ ሁኔታ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ሳይለወጡ ቆይተዋል.
በየጥ:
ጥ: - ሳይንቲስቶች የሰማይ አካላትን እና የጂኦሎጂካል ቅርጾችን ዕድሜ እንዴት ይወስናሉ?
መ: ሳይንቲስቶች የሰማይ አካላትን እና የጂኦሎጂካል ቅርጾችን ዕድሜ ለመወሰን የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። ለሰለስቲያል አካላት፣ ብዙውን ጊዜ እንደ ራዲዮሜትሪክ የፍቅር ጓደኝነት ባሉ ቴክኒኮች ላይ ይተማመናሉ፣ ይህም የራዲዮአክቲቭ ኢሶቶፖችን መበስበስን መለካትን ያካትታል። የጂኦሎጂካል ቅርጾች እንደ ራዲዮሜትሪክ የፍቅር ጓደኝነት ያሉ ዘዴዎችን በመጠቀም እና እንዲሁም የደለል ዓለቶችን ንጣፎችን በመተንተን እና በውስጣቸው የሚገኙትን ቅሪተ አካላት በማጥናት ቀኑ የተደረሰ ነው።
ጥ፡ 7 ቢሊየን አመት ያስቆጠሩ ሌሎች አካላት አሉ?
መ፡ ኮከቦች፣ ጋላክሲዎች እና የጂኦሎጂካል ቅርፆች 7 ቢሊየን አመት ሊሆናቸው ለሚችሉ አካላት አንዳንድ ምሳሌዎች ሲሆኑ፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የኖሩ ሌሎች ክስተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የአንዳንድ የጠፈር አወቃቀሮች እድሜ እና የአጽናፈ ዓለሙ አመጣጥ አሁንም ቀጣይነት ያለው ምርምር እና አሰሳ ነው.
ጥያቄ፡- 7 ቢሊየን አመት ያስቆጠሩ አካላትን ማጥናት እና መረዳት ለምን አስፈላጊ ነው?
መ: ለ 7 ቢሊዮን ዓመታት ወይም ከዚያ በላይ የቆዩ አካላትን ማጥናት ስለ ጽንፈ ዓለማችን ታሪክ እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የሰማይ አካላትን እና የጂኦሎጂካል ቅርጾችን እጅግ በጣም ብዙ በሆነ ጊዜ ውስጥ የፈጠሩትን ሂደቶች እንድንረዳ ይረዳናል። በተጨማሪም የእነዚህን ጥንታዊ አካላት እንቆቅልሽ መፈተሽ ስለ ሕይወት አመጣጥ እና ስለ ጽንፈ ዓለም ራሱ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታል።
ምንጮች:
- ናሳ - https://www.nasa.gov/
- ናሽናል ጂኦግራፊ https://www.nationalgeographic.com/
- የቀጥታ ሳይንስ - https://www.livescience.com/