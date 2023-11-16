የ2023 ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች፡ የአመቱ ምርጥ አሸናፊዎችን ማክበር!

በለንደን ከተካሄደ አስደሳች የሽልማት ሥነ ሥርዓት በኋላ፣ ምን Hi-Fi? ለ 2023 በጉጉት የሚጠበቀው የአመቱ ምርጥ ምርት ሽልማት አሸናፊዎችን ማሳወቅ በጣም ደስ ብሎታል።እነዚህ ሽልማቶች በተለያዩ ምድቦች ውስጥ ከባለሙያዎች እና ከሸማቾች ከፍተኛ አድናቆት ያተረፉ ምርጥ ምርቶችን ያከብራሉ። አንዳንዶቹን አሸናፊዎች እና የተከበሩ ማዕረጎችን ያስገኛቸውን እጅግ በጣም ጥሩ ቴክኖሎጂ እንመልከት።
ሶኒ የቤት በርካታ ሽልማቶችን ይወስዳል፡-
ሶኒ ምሽቱን ተቆጣጥሮታል, አምስት የአመቱ ምርጥ ምርቶች ሽልማቶችን ተቀብሏል. የእነርሱ HT-A7000 Dolby Atmos የድምጽ አሞሌ የሶስት-ፔት ድልን ሲያገኝ የእነርሱ VPL-XW5000ES 4K ፕሮጀክተር ዳኞቹን አስደመመ። የWF-C700N ገመድ አልባ የጆሮ ማዳመጫዎች ለየት ያለ አፈፃፀማቸው እና ዋጋቸው ጎልተው ታይተዋል። ሶኒ በA80L OLED የዓመቱን ምርጥ የቴሌቭዥን ምርት ሽልማትን አስገኝቷል፣ እና የእነሱ TA-AN1000 የቤት ሲኒማ ማጉያ ዘላቂ ስሜትን ጥሏል።
የአርካም ወደ ብርሃን ብርሃን መመለስ፡-
አርካም በሲዲ5 ሲዲ ማጫወቻ እና በA5 ስቴሪዮ ማጉያ ሁለት የአመቱ ምርጥ ሽልማቶችን በማሸነፍ በድል ተመልሷል። ሁለቱም ምርቶች የግምገማ ቡድኑን በአስደናቂ አፈፃፀማቸው አስደነቁ፣ ይህም ለብራንድ ትልቅ ስኬት ነው።
ካምብሪጅ ኦዲዮ እና ሶኖስ ሻይን፡-
የካምብሪጅ ኦዲዮ ኤምኤክስኤን10 ሙዚቃ ዥረት የአመቱ ምርጥ ምርት ሽልማትን ከማሸነፍ ባለፈ የአንባቢዎችን ሽልማት ወስዶ በተጠቃሚዎች ዘንድ ያለውን ተወዳጅነት አሳይቷል። በተጨማሪም፣ የCXN (V2) ዥረት ማሰራጫ ወደ ታዋቂው What Hi-Fi ገባ? ታዋቂ ሰዎች የሚሽለሙበት አዳራሽ. በባለብዙ ክፍል ስርአቶቹ የሚታወቀው ሶኖስ ለየት ያሉ የገመድ አልባ ድምጽ ማጉያዎቻቸው የዓመቱን ምርት ሽልማት ወሰደ።
Røde እና Pro-Ject Impress፡-
Røde በ NTH-100 ባለገመድ የጆሮ ማዳመጫዎቻቸው ላይ ጉልህ ተፅዕኖ አሳድረዋል፣ በዚህም ምድብ የአመቱ ምርጥ ሽልማትን አስገኝቷቸዋል። ፕሮ-ጄክት ከሌሎች ብራንዶች ከፍተኛ ፉክክር በልጦ በDebut Pro turntable ካለፈው ዓመት ጀምሮ ስኬታቸውን ቀጥሏል።
ሌሎች ታዋቂዎች፡-
ቦወርስ እና ዊልኪንስ በአስደናቂው 607 S3 በቆመው ድምጽ ማጉያዎች ምድብ የዓመቱን ምርጥ ምርት ሽልማት አግኝተዋል። የQ Acoustics 5040 ፎቅ ስታንዲንግ ስፒከሮች ዳኞቹን ከፍተኛውን ቦታ እንዲይዙ አስገርሟቸዋል፣ የቴክኒክስ ኤስኤ-ሲ600 ግን ለሁሉም በአንድ ለአንድ ስርዓታቸው እውቅና አግኝቷል። የLG Display's Micro Lens Array ቴክኖሎጂ የ OLEDን ወሰን በመግፋት እና ልዩ እይታዎችን በማቅረብ የአመቱን ፈጠራ ተሸልሟል።
የአፕል የሶስትዮሽ ድል፡
አፕል እ.ኤ.አ. በ 2023 በሶስት ሽልማቶች ተጽዕኖ አሳድሯል ። አይፎን 15 ፕሮ ማክስ በስማርትፎን ምድብ የዓመቱን ምርጥ ምርት አሸንፏል ፣ አፕል 4 ኬ ቲቪ በቪዲዮ ዥረት ገበያ ውስጥ ጎልቶ ታይቷል ፣ እና 10 ኛው ጄኔራል አፕል አይፓድ በጡባዊ ተኮዎች ምርጫ የላቀ ነው። .
እነዚህ የአመቱ ምርጥ አሸናፊዎች የቴክኖሎጂ ፈጠራ እና የላቀ ደረጃን በእውነት ያሳያሉ። ለሁሉም የሚገባቸው የንግድ ምልክቶች እንኳን ደስ አለዎት ላደረጉት የላቀ ስኬት!
በየጥ
የአመቱ ምርጡ ሽልማቶች ምንድናቸው?
የአመቱ ምርጡ ሽልማት በምን ሃይ-ፋይ? የቴክኖሎጂ ፈጠራን እና የላቀ ደረጃን በማሳየት በተለያዩ የቴክኖሎጂ ምድቦች ምርጥ አፈጻጸም ያላቸውን ምርቶች ያክብሩ።
በ2023 ብዙ ሽልማቶችን ማን አሸነፈ?
ሶኒ በተለያዩ ምድቦች ውስጥ አምስት የአመቱ ምርጥ ሽልማቶችን በማግኘቱ እንደ ትልቅ አሸናፊ ሆነ።
የትኛዎቹ የምርት ስሞች ጉልህ የሆነ ተመልሶ መጥተዋል?
አዲስ የ hi-fi መለያዎችን ካስተዋወቁ በኋላ ወደ ብርሃናቸው መመለሳቸውን የሚያመለክተው አርካም በሁለት የአመቱ ምርጥ ምርቶች ሽልማቶች አስደነቀ።
አንዳንድ ታዋቂ ምርቶች ምን ነበሩ?
የቦወርስ እና ዊልኪንስ 607 ኤስ 3 ስፒከሮች፣ Q Acoustics' 5040 floorstanding speakers እና LG Display's Micro Lens Array ቴክኖሎጂ የዳኞችን ቀልብ ከሳቡ ድንቅ ምርቶች መካከል ይጠቀሳሉ።
አፕል ማንኛውንም ሽልማቶችን አሸንፏል?
አዎ፣ አፕል በ2023 ሶስት ሽልማቶችን ተቀብሏል፣ በስማርትፎን፣ ቪዲዮ ዥረት እና ታብሌት ምድቦች አሸንፏል።
ምንጭ፡- ምን ሃይ-ፋይ? (የጎራ URL)