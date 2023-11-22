በአለም አቀፍ ደረጃ የዋልማርት ትልቁ ችግር ምን ነበር?
የዓለማችን ትልቁ ቸርቻሪ የሆነው ዋልማርት ንግዱን በአለም አቀፍ ደረጃ ሲያሰፋ ብዙ ፈተናዎችን ገጥሞታል። የኩባንያው አንዱ ትልቁ ችግር የቢዝነስ ሞዴሉን ከተለያዩ የባህል፣ ኢኮኖሚያዊ እና የቁጥጥር አካባቢዎች ጋር በማጣጣም በአለም ዙሪያ ያሉ አካባቢዎችን ማላመድ ነው።
ከአካባቢው ባህል ጋር መላመድ;
ዋልማርት ካጋጠማቸው ዋና ዋና መሰናክሎች አንዱ ተግባሩን ከአካባቢው ባህሎች ጋር ማላመድ ነው። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ስኬታማ የሆነው የኩባንያው ደረጃውን የጠበቀ አሠራር ሁልጊዜ በሌሎች አገሮች ውስጥ ካሉ ሸማቾች ጋር የሚስማማ አይደለም. ዋልማርት በአንድ ገበያ ውስጥ የሚሰራው በሌላው ላይ ላይሰራ እንደሚችል መማር ነበረበት። ለምሳሌ, ኩባንያው እንደ ቻይና እና ጀርመን ባሉ አገሮች ውስጥ ያሉ የሸማቾችን የግዢ ልማዶች እና ምርጫዎች ለመረዳት ታግሏል, ይህም አሳዛኝ ውጤቶችን አስከትሏል.
የቁጥጥር ችግሮችን መፍታት፡-
ዋልማርት በአለም አቀፍ ደረጃ እየሰፋ ባለበት ወቅት ከፍተኛ የቁጥጥር ፈተናዎችን አጋጥሞታል። እያንዳንዱ ሀገር የችርቻሮ ስራዎችን የሚቆጣጠሩ የራሱ ህጎች እና ደንቦች አሉት፣ ዋልማርት ማሰስ ነበረበት። በአንዳንድ ሁኔታዎች ኩባንያው የሠራተኛ ሕጎችን በመጣስ ወይም ፀረ-ውድድር ድርጊቶችን በመፈጸሙ ህጋዊ ውጊያዎች እና መልካም ስም ተጎድቷል ተብሎ ተከሷል. እነዚህ የቁጥጥር መሰናክሎች የዋልማርትን የማስፋፊያ ዕቅዶች ዘግይተውታል እና በተወሰኑ ገበያዎች ላይ ጠንካራ መገኘትን ለመመስረት አቅሙን አግዶታል።
ከአገር ውስጥ ቸርቻሪዎች ውድድር፡-
ሌላው የዋልማርት ዋነኛ ችግር ከሀገር ውስጥ ቸርቻሪዎች ከፍተኛ ውድድር ነው። በብዙ አገሮች ውስጥ ስለአካባቢው ገበያ እና የሸማቾች ምርጫዎች ጥልቅ ግንዛቤ ያላቸው በደንብ የተመሰረቱ የችርቻሮ ተጫዋቾች አሉ። እነዚህ የሀገር ውስጥ ተፎካካሪዎች ብዙውን ጊዜ ጠንካራ የምርት ስም ታማኝነት ያላቸው እና የተበጁ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ያቀርባሉ፣ ይህም ዋልማርት ከፍተኛ የገበያ ድርሻ እንዲያገኝ ያደርገዋል። ይህም ኩባንያው ስልቶቹን እንደገና እንዲያስብ እና ራሱን ከውድድር የሚለይበትን መንገድ እንዲያገኝ አስገድዶታል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ምንድን ነው?
መ፡ ዋልማርት የሃይፐርማርኬቶች ሰንሰለት፣የዋጋ ቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆችን በማንቀሳቀስ በዓለም ላይ ትልቁ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ነው።
ጥ፡ የዋልማርት የንግድ ሞዴል ምንድን ነው?
መ፡ የዋልማርት የንግድ ሞዴል በዝቅተኛ ዋጋ ኢኮኖሚ እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር የተገኙ ምርቶችን ሰፋ ያለ በማቅረብ ላይ ያተኩራል።
ጥ፡ Walmart ከአለም አቀፍ መስፋፋት ጋር እንዴት ታግሏል?
መ፡ ዋልማርት ከአካባቢው ባህሎች ጋር በመላመድ፣የቁጥጥር ችግሮችን በመፍታት እና በተለያዩ አገሮች ውስጥ በደንብ ከተመሰረቱ የሀገር ውስጥ ቸርቻሪዎች ጋር በመወዳደር ተግዳሮቶችን አጋጥሞታል።
ጥ፡ ዋልማርት በሁሉም ዓለም አቀፋዊ ሥራዎቹ ስኬታማ ሆኗል?
መ፡ አይ፣ ዋልማርት በአለምአቀፍ መስፋፋቱ ሁለቱንም ስኬቶች እና ውድቀቶች አጋጥሞታል። በአንዳንድ ገበያዎች ከፍተኛ ስኬት ያስመዘገበ ቢሆንም፣ በሌሎች ላይ ችግሮች እና ውድቀቶች ገጥሞታል።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት ንግድ በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቁ ችግር የቢዝነስ ሞዴሉን ከተለያዩ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና የቁጥጥር አካባቢዎች ጋር ማስማማት አስፈላጊነት ነው። ከአካባቢው ባህሎች ጋር መላመድ፣ የቁጥጥር ችግሮችን መፍታት እና ከሀገር ውስጥ ቸርቻሪዎች ፉክክር መጋፈጥ ለግዙፉ ቸርቻሪ ትልቅ እንቅፋት ፈጥሯል። ይሁን እንጂ ዋልማርት ከተሞክሮው መማር እና እነዚህን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ እና አለም አቀፋዊ አሻራውን ለማስፋት ስልቶቹን በማጥራት ይቀጥላል።