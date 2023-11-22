የተንቀሳቃሽ ስልክ ውሂብን ሲያጠፉ ምን ይከሰታል?
ዛሬ በጣም በተገናኘው ዓለም ስማርት ስልኮች የዕለት ተዕለት ሕይወታችን አስፈላጊ አካል ሆነዋል። በጉዞ ላይ ለግንኙነት፣ መዝናኛ እና መረጃ ለማግኘት በእነሱ ላይ እንተማመናለን። እንድንገናኝ ከሚያደርጉን ቁልፍ ባህሪያት አንዱ ሴሉላር ዳታ ነው። ነገር ግን የተንቀሳቃሽ ስልክ ውሂብን በመሣሪያዎ ላይ ሲያጠፉ ምን እንደሚሆን ጠይቀው ያውቃሉ? የዚህን ድርጊት አንድምታ እንመርምር።
በስማርትፎንህ ላይ ሴሉላር ዳታን ስታሰናክል በተንቀሳቃሽ ስልክ አውታረ መረብ አቅራቢህ በኩል የኢንተርኔት አገልግሎትን ማቋረጥ ትችላለህ። ይህ ማለት ድሩን ማሰስ፣ የመስመር ላይ መተግበሪያዎችን መጠቀም ወይም የበይነመረብ ግንኙነት የሚጠይቁ የግፋ ማስታወቂያዎችን መቀበል አይችሉም ማለት ነው። ነገር ግን ሴሉላር ዳታውን ማጥፋት ጥሪዎችን እና የጽሑፍ መልዕክቶችን የመቀበልም ሆነ የመቀበል ችሎታ ላይ ተጽዕኖ እንደማይኖረው ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው ምክንያቱም እነዚህ አገልግሎቶች የሚሠሩት በተለየ ኔትወርክ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ያለ ሴሉላር ዳታ አሁንም ከበይነመረቡ ጋር መገናኘት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ካለ አሁንም ዋይ ፋይን በመጠቀም ከበይነመረቡ ጋር መገናኘት ይችላሉ። ዋይ ፋይ መሳሪያዎ ከአካባቢያዊ አውታረመረብ ጋር እንዲገናኝ ያስችለዋል፣ ለምሳሌ የቤትዎ ወይም የቢሮዎ ኢንተርኔት፣ በተንቀሳቃሽ ስልክ ውሂብ ላይ ሳይመሰረቱ የበይነመረብ መዳረሻን ያቀርባል።
ጥ፡ አሁንም መልዕክቶች እና ማሳወቂያዎች ይደርሰኛል?
መ: አዎ፣ ንቁ የWi-Fi ግንኙነት እስካልዎት ድረስ አሁንም መልዕክቶች እና ማሳወቂያዎች ይደርሰዎታል። እንደ WhatsApp፣ Facebook Messenger እና የኢሜል ደንበኞች ያሉ መተግበሪያዎች ከWi-Fi ጋር እስከተገናኙ ድረስ አሁንም ሊሰሩ ይችላሉ።
ጥ፡ ስለ ጂፒኤስ እና የአካባቢ አገልግሎቶችስ?
መ፡ ጂፒኤስ እና የመገኛ ቦታ አገልግሎቶች ያለ ሴሉላር ውሂብ አሁንም ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ አገልግሎቶች የእርስዎን አካባቢ ለማወቅ በሳተላይት ምልክቶች ላይ ይመረኮዛሉ፣ ስለዚህ አሁንም እንደ ጎግል ካርታዎች ያሉ የአሰሳ መተግበሪያዎችን መጠቀም ወይም ሴሉላር ዳታ ቢጠፋም ጂፒኤስን በመጠቀም መንገድዎን ማግኘት ይችላሉ።
በማጠቃለያው በስማርትፎንዎ ላይ ያለውን ሴሉላር ዳታ ማጥፋት በተንቀሳቃሽ ስልክ አውታረ መረብ አቅራቢዎ በኩል የበይነመረብ መዳረሻን ይገድባል። ነገር ግን አሁንም ዋይ ፋይን በመጠቀም ከበይነመረቡ ጋር መገናኘት እና በተንቀሳቃሽ ስልክ ውሂብ ላይ ያልተመሰረቱ አንዳንድ ባህሪያትን እና መተግበሪያዎችን መጠቀም መቀጠል ይችላሉ። ስለዚህ፣ የውሂብ አጠቃቀምን ለመቆጠብ እየፈለጉ ከሆነ ወይም በቀላሉ ከመስመር ላይ አለም ለጊዜው ግንኙነት ማቋረጥ ከፈለጉ ሴሉላር ዳታን ማሰናከል ጠቃሚ አማራጭ ሊሆን ይችላል።