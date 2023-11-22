መተግበሪያዎችን በማይዘጉበት ጊዜ ምን ይከሰታል?
በዛሬው ፈጣን ፍጥነት ባለው የዲጂታል አለም ብዙ ስራዎችን ለመስራት በስማርት ስልኮቻችን እና ኮምፒውተሮቻችን ላይ እንመካለን። በይነመረብን ከማሰስ አንስቶ ጨዋታዎችን መጫወት፣ ቀኑን ሙሉ በተለያዩ አፕሊኬሽኖች መካከል ስንቀያየር እናገኘዋለን። ግን እነዚህን መተግበሪያዎች በትክክል ካልዘጉ ምን እንደሚሆን ጠይቀው ያውቃሉ? መተግበሪያዎችን ተከፍቶ ከበስተጀርባ ማስኬድ የሚያስከትለውን መዘዝ እንመርምር።
አንድ መተግበሪያ በመሳሪያዎ ላይ ሲከፍቱ እንደ ማህደረ ትውስታ እና የማቀናበር ሃይል ያሉ የስርዓት ሀብቶችን ማሄድ እና መጠቀም ይጀምራል። እነዚህ ሀብቶች የተጠናቀቁ እና በመሣሪያዎ ላይ ከሚሰሩ ሁሉም መተግበሪያዎች እና ሂደቶች መካከል የተጋሩ ናቸው። ቀዳሚውን ሳይዘጉ ወደ ሌላ መተግበሪያ ሲቀይሩ ጠቃሚ ሀብቶችን እየበላ ከበስተጀርባ መስራቱን ይቀጥላል።
መተግበሪያዎችን አለመዝጋት የሚያስከትላቸው ውጤቶች፡-
1. የባትሪ ዕድሜን ያጠፋል; መተግበሪያዎችን ከበስተጀርባ ማስኬድ በመሣሪያዎ የባትሪ ዕድሜ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ብዙ አፕሊኬሽኖች ክፍት ባደረጉ ቁጥር መሳሪያዎ የበለጠ ሃይል ስለሚጠቀም የባትሪውን ፍጥነት ይጨምራል።
2. የመሣሪያ አፈጻጸምን ይቀንሳል፡ አፕሊኬሽኖች ከበስተጀርባ መስራታቸውን ሲቀጥሉ የማህደረ ትውስታ እና የማቀናበር ሃይል ይበላሉ፣ይህም መሳሪያዎ እንዲቀንስ ያደርገዋል። ይህ የዘገየ አፈጻጸምን፣ የዘገየ ምላሾችን እና አጠቃላይ ቅልጥፍናን እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል።
3. የውሂብ አጠቃቀምን ይጨምራል; አንዳንድ መተግበሪያዎች ከበስተጀርባ በሚሰሩበት ጊዜም እንኳ ከበይነመረቡ ላይ ያለማቋረጥ ውሂብ ያመጣሉ. ይህ ወደ የውሂብ አጠቃቀም መጨመር ሊያመራ ይችላል፣ ይህም የውሂብ እቅድ ገደብዎን እንዲያልፉ እና ተጨማሪ ክፍያዎችን ሊያስከትል ይችላል።
4. ሊሆኑ የሚችሉ የደህንነት ስጋቶች፡- መተግበሪያዎችን ከበስተጀርባ ክፍት መተው የደህንነት አደጋዎችን ሊያስከትል ይችላል። አንዳንድ መተግበሪያዎች ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ ማግኘታቸውን ሊቀጥሉ ወይም እርስዎ ሳያውቁ እርምጃዎችን ሊያከናውኑ ይችላሉ፣ ይህም የእርስዎን ግላዊነት እና ደህንነት ሊያበላሹ ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ መተግበሪያዎችን መዝጋት የባትሪ ዕድሜን ይቆጥባል?
መ፡ አዎ፣ አፕሊኬሽኖችን መዝጋት ከበስተጀርባ እንዳይሰሩ እና ሃይል እንዳይበሉ በመከላከል የባትሪ ህይወትን ለመቆጠብ ይረዳል።
ጥ፡ መተግበሪያዎችን በግድ መዝጋት አለብኝ?
መ፡ አንድ መተግበሪያ ምላሽ የማይሰጥ ወይም ችግር ካልፈጠረ በስተቀር መተግበሪያዎችን በግድ መዝጋት አያስፈልግም። ስርዓተ ክወናው የመተግበሪያ ሃብቶችን በብቃት ለማስተዳደር የተነደፈ ነው።
ጥ፡ ሁሉም መተግበሪያዎች ከበስተጀርባ ይሰራሉ?
መ: አይ፣ ሁሉም መተግበሪያዎች ከበስተጀርባ የሚሰሩ አይደሉም። እንደ የሙዚቃ ዥረት አገልግሎቶች ወይም አሰሳ መተግበሪያዎች ያሉ አንዳንድ መተግበሪያዎች ያልተቋረጠ ተግባር ለማቅረብ መስራታቸውን ሊቀጥሉ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ አፕሊኬሽኑን ተጠቅመው ሲጨርሱ በትክክል መዝጋት የመሳሪያዎን አፈጻጸም ለማመቻቸት፣ የባትሪ ዕድሜን ለመቆጠብ እና ግላዊነትዎን ለመጠበቅ ይረዳል። ለስላሳ እና ቀልጣፋ የተጠቃሚ ተሞክሮ ለማረጋገጥ ከበስተጀርባ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን ማስታወስ እና አላስፈላጊ የሆኑትን በየጊዜው መዝጋት አስፈላጊ ነው።