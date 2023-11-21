የሁለተኛውን ሺንግልዝ በጊዜው ካልተተኮሰ ምን ይከሰታል?

ሁለተኛ ሺንግልዝ በጊዜ ካልተተኮሰ ምን ይከሰታል?
ሺንግልዝ፣ እንዲሁም ሄርፒስ ዞስተር በመባልም የሚታወቀው፣ በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ፣ ተመሳሳይ ቫይረስ በኩፍኝ በሽታ የሚመጣ የሚያሰቃይ የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። በዋነኝነት የሚያጠቃው በዕድሜ የገፉ ጎልማሶችን እና የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያለባቸውን ግለሰቦች ነው። ሺንግልስን ለመከላከል ሺንግሪክስ የሚባል ክትባት ተዘጋጅቷል፣ ይህም በጥቂት ወራት ልዩነት ሁለት መጠን መሰጠት አለበት። ነገር ግን ሁለተኛ ሺንግልዝ በጊዜ ካልተተኮሰ ምን ይሆናል?
የሁለተኛው ሹራብ መተኮስ ለምን አስፈላጊ ነው?
ሁለተኛው የሺንግልዝ ክትባት ከቫይረሱ የተሻለ ጥበቃ ለማግኘት ወሳኝ ነው። የመጀመሪያው መጠን የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለማሻሻል የሚረዳ ሲሆን, ሁለተኛው መጠን እንደ ማጠናከሪያ, የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን ያጠናክራል እና ያራዝመዋል. ሁለተኛው ሾት ከሌለ የጥበቃ ደረጃው ያን ያህል ላይሆን ይችላል, ይህም ለሺንግልዝ እድገት የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል.
የሁለተኛውን ሺንግልዝ በጊዜ ውስጥ አለመተኮሱ ምን አደጋዎች አሉት?
የሁለተኛውን የሺንግልዝ ክትትዎን ካዘገዩ ወይም ካመለጠዎት፣ የሺንግልዝ በሽታ የመጋለጥ እድልዎ ይጨምራል። ሁለተኛው መጠን ከሌለ የክትባቱ ውጤታማነት በእጅጉ ይቀንሳል, ለቫይረሱ የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል. በተጨማሪም፣ የመጀመሪያውን መጠን የተቀበሉ ቢሆንም፣ የቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ እንደገና እንዳይሰራ ለመከላከል የበሽታ መከላከያዎ ምላሽ በቂ ላይሆን ይችላል።
የሚመከረው የጊዜ ገደብ ካመለጠ አሁንም ሁለተኛውን የሺንግልዝ ምት ሊያገኙ ይችላሉ?
አዎ፣ የሚመከረው የጊዜ ገደብ ቢያጡም አሁንም ሁለተኛውን የሺንግልዝ ምት ሊቀበሉ ይችላሉ። በአጠቃላይ ከተመከረው የጊዜ ክፍተት በኋላ በተቻለ ፍጥነት ሁለተኛውን መጠን እንዲወስዱ ይመከራል, ይህም ከመጀመሪያው መጠን ከሁለት እስከ ስድስት ወራት በኋላ ነው. ነገር ግን፣ ይህ የጊዜ ገደብ ካመለጡ፣ ምርጡን የእርምጃ መንገድ ለመወሰን ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከር አለብዎት።
መደምደሚያ
ከቫይረሱ መከላከልን ከፍ ለማድረግ ሁለቱንም የሺንግልዝ ክትባት መውሰድ አስፈላጊ ነው። የመጀመሪያው መጠን በተወሰነ ደረጃ የበሽታ መከላከያ ሲሰጥ, ሁለተኛው መጠን የበሽታ መከላከያ ምላሽን ለመጨመር እና ለማራዘም እንደ ማበረታቻ ሆኖ ያገለግላል. ለሁለተኛው ክትባት የተመከረው የጊዜ ገደብ ካመለጠዎት፣ ከሽምችር መከላከል አስፈላጊውን ጥበቃ እንዳገኙ ለማረጋገጥ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው። አትዘግይ፣ ለጤንነትህ ቅድሚያ ስጥ እና ሁለተኛ ሺንግልህን በጊዜ ተኮሰች።
በየጥ
ጥ፡ ሺንግልዝ ምንድን ነው?
መ፡ ሺንግልዝ በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ የሚመጣ የቫይረስ ኢንፌክሽን ሲሆን ተመሳሳይ ቫይረስ ኩፍኝን ያስከትላል። በዋነኝነት የሚያጠቃው በዕድሜ የገፉ ጎልማሶችን እና የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያለባቸውን ግለሰቦች ነው።
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባት ምንድን ነው?
መ፡ ሺንግሪክስ በመባል የሚታወቀው የሺንግልዝ ክትባት ሺንግልስን ለመከላከል የሚረዳ ክትባት ነው። በጥቂት ወራቶች ልዩነት በሁለት መጠን ይሰጣል.
ጥ: ለምንድነው ሁለተኛው ሺንግልዝ መተኮሱ አስፈላጊ የሆነው?
መ፡ ሁለተኛው የሺንግልዝ ክትባት መጠን እንደ ማጠናከሪያ፣የሰውነት ቫይረስን የመከላከል ምላሽ የሚያጠናክር እና የሚያራዝም ነው።
ጥ፡- ሁለተኛ ሺንግልዝ በጊዜው ካልተተኮሰ ምን ይከሰታል?
መ: ሁለተኛው ሺንግልዝ ካልተተኮሰ፣ ከቫይረሱ የመከላከል ደረጃ ከፍተኛ ላይሆን ይችላል፣ ይህም ለሺንግልዝ በሽታ ተጋላጭ ይሆናል።
ጥ፡ የተመከረውን የጊዜ ገደብ ካጡ አሁንም ሁለተኛውን የሺንግልዝ ምት ማግኘት ይችላሉ?
መ፡ አዎ፣ የሚመከረው የጊዜ ገደብ ቢያመልጡም ሁለተኛውን የሺንግልዝ ምት አሁንም ማግኘት ይችላሉ። የተሻለውን እርምጃ ለመወሰን ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው።