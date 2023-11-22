መተግበሪያን ካሰናከሉ ምን ይከሰታል?
ዛሬ በዲጂታል ዘመን ስማርት ስልኮች የህይወታችን ዋና አካል ሆነዋል። ከግንኙነት እስከ መዝናኛ እና ምርታማነት ድረስ ሰፊ ስራዎችን ለመስራት በተለያዩ መተግበሪያዎች ላይ እንተማመናለን። ነገር ግን፣ በመሳሪያዎ ላይ መተግበሪያን ሲያሰናክሉ ምን እንደሚፈጠር አስበው ያውቃሉ? ዝርዝሩን እንመርምር።
አንድ መተግበሪያ በስማርትፎንዎ ላይ ሲያሰናክሉት፣ በመሠረቱ እንዲቦዝን አድርገውታል። ይህ ማለት መተግበሪያው ከአሁን በኋላ ከበስተጀርባ አይሰራም ወይም በመነሻ ማያዎ ላይ አይታይም ማለት ነው። መተግበሪያን ማሰናከል ለብዙ ምክንያቶች ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የማከማቻ ቦታን ማስለቀቅ፣ የመሣሪያ አፈጻጸምን ማሻሻል ወይም ያልተፈለጉ ማሳወቂያዎችን መከላከል።
የመተግበሪያው ውሂብ ምን ይሆናል?
አንድ መተግበሪያን ሲያሰናክሉ ውሂቡ ወዲያውኑ አይሰረዝም። ቅንብሮችን፣ ምርጫዎችን እና በተጠቃሚ የመነጨ ይዘትን ጨምሮ የመተግበሪያው ውሂብ በተለምዶ በመሣሪያዎ ላይ እንዳለ ይቆያል። ይህ ማለት ለወደፊቱ መተግበሪያውን እንደገና ለማንቃት ከወሰኑ የእርስዎ ውሂብ አሁንም እንደተበላሸ ይቆያል።
አሁንም የአካል ጉዳተኛ መተግበሪያን ማዘመን እችላለሁ?
አዎ፣ አሁንም የአካል ጉዳተኛ መተግበሪያን ማዘመን ይችላሉ። አንድ መተግበሪያን ማሰናከል በመሣሪያዎ ላይ በንቃት እንዳይሠራ ብቻ ይከለክላል; ዝመናዎችን አይገድብም. ለአካል ጉዳተኛ መተግበሪያ ዝማኔ ሲገኝ እንደ ማንኛውም የመተግበሪያ ዝማኔ ለመጫን መምረጥ ይችላሉ። ነገር ግን፣ የአካል ጉዳተኛ መተግበሪያን ማዘመን በራስ-ሰር ዳግም እንደማይነቃው ያስታውሱ።
የአካል ጉዳተኛ መተግበሪያን ማንቃት እችላለሁ?
በፍፁም! የተሰናከለ መተግበሪያን ማንቃት ቀላል ሂደት ነው። ይህንን ወደ መሳሪያዎ መቼቶች በመሄድ፣ ወደ የአካል ጉዳተኞች አፕሊኬሽኖች ዝርዝር በመሄድ እና ማንቃት የሚፈልጉትን መተግበሪያ በመምረጥ ማድረግ ይችላሉ። አንዴ ከነቃ መተግበሪያው በመነሻ ማያዎ ላይ እንደገና ይታያል፣ እና እንደተለመደው ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
በማጠቃለያው አንድን መተግበሪያ በስማርትፎንዎ ላይ ማሰናከል ለጊዜው ወይም በቋሚነት እንዲያቦዝኑት በማድረግ ሃብትን ነፃ በማድረግ እና ከበስተጀርባ እንዳይሰራ ይከላከላል። ነገር ግን አንድ መተግበሪያን ማሰናከል ውሂቡን እንደማይሰርዝ እና በማንኛውም ጊዜ ማዘመን ወይም እንደገና ማንቃት እንደሚችሉ ልብ ሊባል ይገባል። ስለዚህ፣ የመሣሪያዎን አፈጻጸም ለማመቻቸት ወይም የመነሻ ስክሪን ማጥፋት እንዳለቦት ካወቁ፣ ከአሁን በኋላ የማይጠቀሙባቸውን ወይም የማይፈልጓቸውን መተግበሪያዎችን ማሰናከል ያስቡበት።