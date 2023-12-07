ማጠቃለያ:
የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ሒሳብ (STEM) ዘርፍ ከጥንት ጀምሮ በወንዶች ቁጥጥር ስር ውሏል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ብዙ ሴቶች በእነዚህ መስኮች ወደ ሥራ እንዲገቡ ለማበረታታት ጥረት ተደርጓል። ይህ ጽሑፍ በSTEM ውስጥ ያለውን የሥርዓተ-ፆታ ልዩነት ይመረምራል, ከጀርባው ያሉትን ምክንያቶች በጥልቀት በመመርመር እና በእነዚህ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ ልዩነትን ማስተዋወቅ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል. እንዲሁም በተለያዩ ጥናቶች እና ባለሙያዎች የተሰጡ ግንዛቤዎችን ያቀርባል, ይህም ስለ እድገቱ እና አሁንም ስለሚጠብቀው ፈተናዎች ብርሃን ይሰጣል.
STEM ምንድን ነው ፆታ?
STEM፣ ለሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና እና ሂሳብ ምህፃረ ቃል፣ ለፈጠራ እና ለቴክኖሎጂ እድገቶች አስተዋፅዖ የሚያደርጉ በርካታ ዘርፎችን ያጠቃልላል። በታሪክ የ STEM መስኮች በብዛት በወንዶች የተያዙ ሲሆን በተለያዩ ዘርፎች ሴቶች ዝቅተኛ ውክልና የላቸውም። ይሁን እንጂ የSTEM የሥርዓተ-ፆታ ስብጥር አልተስተካከለም, እና የበለጠ የሥርዓተ-ፆታ ልዩነትን ለማምጣት ጥረት እየተደረገ ነው.
የፆታ ልዩነትን መረዳት፡-
1. ማህበራዊ እና ባህላዊ ምክንያቶች; ሥር የሰደዱ አመለካከቶች እና የማህበረሰቡ ተስፋዎች ብዙውን ጊዜ ልጃገረዶች የSTEM ትምህርቶችን እንዳይከታተሉ ያደርጋቸዋል። እነዚህ አድልዎዎች በልጅነት ጊዜ ሊገለጡ እና በትምህርት እና በሙያ ምርጫዎች ሁሉ ሊቀጥሉ ይችላሉ።
2. የአርአያነት እጦት፡- በSTEM መስክ የሴቶች አርአያነት እጥረት የወጣት ልጃገረዶችን ምኞት ሊያደናቅፍ እና በራሳቸው አቅም ያላቸውን እምነት ሊገድብ ይችላል። በSTEM ውስጥ የተሳካላቸው ሴቶች ታይነት መጨመር የወደፊት ትውልዶችን ሊያነሳሳ ይችላል.
3. ሳያውቅ አድሎአዊነት; በቅጥር ስራዎች እና በስራ ቦታ አካባቢ ያሉ ስውር አድልኦዎች በSTEM ውስጥ ለሴቶች እንቅፋት ይፈጥራሉ። ሁሉንም አካታች እና ፍትሃዊ እድሎችን ለመፍጠር እነዚህን አድልዎዎች መፍታት ወሳኝ ነው።
4. የሥራ-ህይወት ሚዛን; ብዙ ጊዜ ረጅም ሰአታት እና ሰፊ ጉዞ የሚያስፈልገው የSTEM ሙያዎች ተፈላጊ ባህሪ፣ የመንከባከብ ሃላፊነት ላላቸው ግለሰቦች ተግዳሮቶችን ሊፈጥር ይችላል። ተለዋዋጭ የሥራ ዝግጅቶች እና ደጋፊ ፖሊሲዎች ይህንን ሸክም ለማቃለል ይረዳሉ።
በSTEM ውስጥ የፆታ ልዩነትን ማስተዋወቅ፡-
1. ትምህርት እና ስርጭት; ልጃገረዶች ከልጅነታቸው ጀምሮ የSTEM ትምህርቶችን እንዲከታተሉ ማበረታታት እንቅፋቶችን ለማፍረስ እና ፍላጎትን ለማዳበር ይረዳል። የመማክርት መርሃ ግብሮችን መስጠት እና የተግባር ልምድ ወጣት ሴቶችን በማነሳሳት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል።
2. ድጋፍ ሰጪ የሥራ አካባቢዎች; ለልዩነት ዋጋ የሚሰጡ እና ለእድገት እና ለእድገት እኩል እድሎችን የሚሰጡ አካታች የስራ ቦታዎችን መፍጠር አስፈላጊ ነው። ኩባንያዎች እና ተቋማት በSTEM ውስጥ ጎበዝ ሴቶችን ለመሳብ እና ለማቆየት ለብዝሃነት እና ማካተት ተነሳሽነት ቅድሚያ መስጠት አለባቸው።
3. የፖሊሲ ለውጦች መንግስታት እና ድርጅቶች በSTEM ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን የሚያበረታቱ ፖሊሲዎችን መተግበር ይችላሉ፣ ለምሳሌ የገንዘብ ድጋፍ ተነሳሽነቶች፣ ስኮላርሺፖች እና በተለይ በሴቶች ላይ ያነጣጠሩ ድጋፎች። በምርምር ቡድኖች እና ውሳኔ ሰጪ አካላት ውስጥ ልዩነትን ማበረታታትም ወሳኝ ነው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ በSTEM ውስጥ የሴቶችን ውክልና ለመጨመር የታለሙ ጅምሮች አሉ?
መ: አዎ፣ በSTEM ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ ልዩነትን ለማስፋፋት በርካታ ጅምሮች ተጀምረዋል። ለምሳሌ፣ እንደ Girls Who Code እና Women in STEM Foundation ያሉ ድርጅቶች የSTEM ሙያዎችን ለሚከታተሉ ወጣት ልጃገረዶች እና ሴቶች ግብዓቶችን፣ አማካሪዎችን እና ድጋፍን ይሰጣሉ።
ጥ፡ በSTEM ውስጥ ብዙ ሴቶች መኖራቸው ምን ጥቅሞች አሉት?
መ: በSTEM ውስጥ የፆታ ልዩነት መጨመር ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛል። ፈጠራን ያበረታታል፣ ችግርን የመፍታት ችሎታን ያሳድጋል፣ እና ወደ ሰፊ የአመለካከት እና የሃሳቦች ክልል ይመራል። በተጨማሪም ለሁሉም እኩል እድል በመስጠት የበለጠ ፍትሃዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር ይረዳል።
ጥ፡ በSTEM ውስጥ የሴቶች ታዋቂ የስኬት ታሪኮች አሉ?
መ: በፍፁም! ብዙ ሴቶች ለSTEM መስኮች ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርገዋል። የኖቤል ሽልማትን ካገኘች የመጀመሪያዋ ሴት ማሪ ኩሪ፣ የዘመናችን አቅኚዎች፣ የኬሚስትሪ የኖቤል ተሸላሚው እንደ ዶክተር ፍራንሲስ አርኖልድ እና የ AI ኤክስፐርት ዶ/ር ፌይ-ፌይ ሊ፣ ሴቶች በSTEM ውስጥ የላቀ ብቃታቸውን እና መነሳሳታቸውን ቀጥለዋል። .
ምንጮች:
- የብሔራዊ ልጃገረዶች ትብብር ፕሮጀክት; https://ngcproject.org/
- ዩኔስኮ; https://en.unesco.org/themes/women-s-and-girls-education/stem
- የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ሴቶች ማህበር; https://www.aauw.org/resources/research/simple-steps-to-encourage-girls-in-stem/