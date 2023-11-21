የዋልማርት ባለቤት የሆነው የትኛው ቤተሰብ ነው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ፣ ዋልማርት በሱቆች ሰፊ አውታር እና በመስመር ላይ መገኘት ገበያውን በመቆጣጠር እንደ ትልቅ ሃይል ቆሟል። ግን የዚህ ግዙፍ ችርቻሮ ባለቤት ማን እንደሆነ ጠይቀህ ታውቃለህ? ከዋልማርት ስኬት ጀርባ ያለው ቤተሰብ ማን ነው? የዋልማርት ባለቤቶች የሆኑትን የዋልተን ቤተሰብ ታሪክ ውስጥ እንዝለቅ።
በሟቹ ሳም ዋልተን የሚመራው የዋልተን ቤተሰብ ኩሩ የዋልማርት ባለቤት ነው። ሳም ዋልተን በ 1962 ኩባንያውን በሮጀርስ ፣ አርካንሳስ ከአንድ ሱቅ ጀምሮ አቋቋመ። በተመጣጣኝ ዋጋ ሸቀጦችን ለደንበኞች ለማቅረብ ባለው ራዕይ ዋልማርት በፍጥነት በማደግ አገልግሎቱን በመላው ዩናይትድ ስቴትስ በማስፋፋት እና በመጨረሻም አለምአቀፍ ሆነ።
ዛሬ የዋልተን ቤተሰብ የዋልማርት ባለቤትነት በኩባንያቸው ዋልተን ኢንተርፕራይዝስ LLC ነው። ይህ ኩባንያ በዋልማርት እና በሌሎች ኢንተርፕራይዞች የባለቤትነት ድርሻቸውን በማስተዳደር እንደ ቤተሰቡ የኢንቨስትመንት ተሸከርካሪ ሆኖ ያገለግላል። ዋልማርት በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ቢሆንም፣ አብዛኛው አክሲዮን የተያዙት በዋልተን ቤተሰብ ነው።
የቤተሰቡ የዋልማርት ባለቤትነት በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ አድርጓቸዋል። እንደ ፎርብስ ዘገባ፣ የዋልተን ቤተሰብ ሀብታቸው በዋናነት ከዋልማርት ይዞታዎች የተገኘ በመሆኑ በአለም አቀፍ ደረጃ እጅግ ባለጸጋ ከሆኑት ቤተሰቦች ተርታ ይመደባል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ምን ያህል የዋልማርት ባለቤት ነው ያለው?
መ፡ የዋልተን ቤተሰብ በግምት 50% የሚሆነው የዋልማርት አክሲዮኖች ባለቤት ሲሆን ይህም አብላጫውን ባለአክሲዮን ያደርጋቸዋል።
ጥ፡ አሁን ያሉት የዋልተን ቤተሰብ አባላት እነማን ናቸው?
መ: አሁን ያሉት የዋልተን ቤተሰብ አባላት ጂም ዋልተን፣ አሊስ ዋልተን፣ ሮብ ዋልተን እና ክሪስቲ ዋልተን ያካትታሉ።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ በWalmart የዕለት ተዕለት ተግባራት ውስጥ ምን ያህል ተሳትፎ አለው?
መ፡ የዋልተን ቤተሰብ በቀጥታ በ Walmart የዕለት ተዕለት ተግባራት ላይ ባይሳተፍም በኩባንያው የዳይሬክተሮች ቦርድ ተወካዮች አሏቸው እና የኩባንያውን የረጅም ጊዜ ስትራቴጂ በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሌላ የንግድ ፍላጎት አለው?
መ፡ አዎ፣ የዋልተን ቤተሰብ ከዋልማርት ባለፈ ኢንቨስትመንቶቻቸውን ዘርፈዋል። ሪል እስቴት፣ ፋይናንስ እና በጎ አድራጎትን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ፍላጎት አላቸው።
በማጠቃለያው፣ የዋልተን ቤተሰብ የዎልማርት ኩሩ ባለቤት ነው፣ የባለቤትነት ድርሻቸው በዋልተን ኢንተርፕራይዝስ LLC ነው የሚተዳደረው። ራዕያቸው እና ተመጣጣኝ እቃዎችን ለማቅረብ ያላቸው ቁርጠኝነት ዋልማርትን ዛሬ ያለው የችርቻሮ ንግድ ድርጅት እንዲሆን አነሳስቶታል። ቤተሰቡ የኩባንያውን የወደፊት ሁኔታ በመቅረጽ ሲቀጥል፣ በችርቻሮ ኢንዱስትሪው ላይ ያላቸው ተፅዕኖ አሁንም ጉልህ ነው።