ዋልማርት በየትኛው ቤተሰብ ነው የተያዘው?
በችርቻሮ ግዙፍ ኩባንያዎች ውስጥ ዋልማርት በዓለም ላይ ካሉ በጣም ተደማጭነት እና ስኬታማ ኩባንያዎች አንዱ ሆኖ ይቆማል። በተንሰራፋው የሱቆች አውታረመረብ እና የተለያዩ ምርቶች፣ ዋልማርት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሸማቾች የቤተሰብ ስም ሆኗል። ነገር ግን፣ ባለቤትነትን በተመለከተ፣ “ዋልማርት በየትኛው ቤተሰብ ነው ባለቤትነት የተያዘው?” ለሚለው ጥያቄ መልሱ። አንድ ሰው እንደሚያስበው ቀጥተኛ አይደለም.
ዋልማርት በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ነው፣ ይህ ማለት አክሲዮኑን በያዙ ባለአክሲዮኖች ባለቤትነት የተያዘ ነው። የዋልተን ቤተሰብ ግን በኩባንያው ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያለው ሲሆን ለስኬቱም ትልቅ ሚና ተጫውቷል። የቤተሰቡ ፓትርያርክ ሳም ዋልተን ዋልማርትን በ1962 የመሰረተ ሲሆን ዘሮቹም በኩባንያው ተግባራት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ አባላት እነማን ናቸው?
መ: የዋልተን ቤተሰብ እንደ ጂም ዋልተን፣ አሊስ ዋልተን፣ ሮብ ዋልተን፣ እና ክሪስቲ ዋልተን እና ሌሎችም ያሉ በርካታ አባላትን ያካትታል። እነዚህ ግለሰቦች የሳም ዋልተን ዘሮች ናቸው እና በዓለም ላይ ካሉት ሀብታም ሰዎች መካከል ናቸው።
ጥ፡ ምን ያህሉ ዋልማርት በዋልተን ቤተሰብ ነው የተያዘው?
መ: እንደ የቅርብ ጊዜው መረጃ የዋልተን ቤተሰብ በአጠቃላይ 50% የሚሆነውን የWalmart አክሲዮኖች በባለቤትነት ይይዛል። ይህም በኩባንያው ውስጥ ትልቁ ባለአክሲዮኖች ያደርጋቸዋል።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ አባላት በዋልማርት ውስጥ አስፈፃሚ ቦታዎችን ይይዛሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ በአሁኑ ጊዜ በ Walmart ውስጥ ሥራ አስፈፃሚ ሆነው የሚያገለግሉ አባላት ባይኖራቸውም፣ በታሪክ በኩባንያው ውስጥ ቁልፍ ቦታዎችን ይዘው ነበር። ለምሳሌ፣ የሳም ዋልተን የበኩር ልጅ ሮብ ዋልተን ከ1992 እስከ 2015 የዋልማርት ሊቀመንበር ሆኖ አገልግሏል።
ጥ፡ Walmart ውስጥ ሌሎች ዋና ዋና ባለአክሲዮኖች አሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ በዋልማርት ውስጥ ትልቅ ድርሻ ቢኖረውም፣ ሌሎች ዋና ባለአክሲዮኖችም አሉ። እነዚህ እንደ የጋራ ፈንድ እና የጡረታ ፈንድ ያሉ የተለያዩ ተቋማዊ ባለሀብቶችን፣ እንዲሁም የዋልማርት አክሲዮን ባለቤት የሆኑ ግለሰብ ባለሀብቶችን ያካትታሉ።
ለማጠቃለል፣ ዋልማርት በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ቢሆንም፣ የዋልተን ቤተሰብ ተጽዕኖ እና ባለቤትነት ሊታለፍ አይችልም። በኩባንያው ታሪክ ውስጥ ያላቸው ጥልቅ ተሳትፎ እና ከፍተኛ የባለቤትነት ድርሻ ዋልማርትን አሁን ያለበትን የችርቻሮ ሃይል በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።