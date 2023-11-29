ማይልስ ሞራልስ ከየትኛው ምድር ነው የመጣው?

ርዕስ፡ መልቲ ቨርስን ይፋ ማድረግ፡ የማይልስ ሞራሌስ እና የምድር አመጣጥ
መግቢያ:
በ Marvel Universe ውስጥ ተወዳጅ የሆነው ማይልስ ሞራሌስ በዓለም ዙሪያ የአድናቂዎችን ልብ ገዝቷል። የእውነታው ሸረሪት ሰው እንደመሆኖ፣ ለታዋቂው ሚና አዲስ እይታን ያመጣል። ይሁን እንጂ ብዙ አድናቂዎች ብዙውን ጊዜ ማይልስ ስለሚወጣበት ልዩ ምድር ይገረማሉ። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ወደ ማይልስ ሞራሌስ አመጣጥ እንመረምራለን እና የምድሩን ልዩ ባህሪያት በሰፊው ማርቭል መልቲቨርስ ውስጥ እንመረምራለን።
ብዝሃነትን መረዳት፡-
ወደ ማይልስ ሞራሌስ ምድር ከመግባታችን በፊት፣ የ Marvel Multiverseን ጽንሰ-ሀሳብ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። መልቲቨርስ የተለዋጭ እውነታዎች ውስብስብ ድር ነው፣ እያንዳንዱም የራሱ የገጸ-ባህሪያት፣ ክስተቶች እና እድሎች ስብስብ አለው። እነዚህ እውነታዎች በአንድ ጊዜ አሉ ነገር ግን አንዳቸው ከሌላው የተለዩ ናቸው፣ ይህም እንደ Spider-Man ያሉ የተለያዩ የታወቁ ገጸ-ባህሪያት ስሪቶች እንዲኖሩ ያስችላቸዋል።
ማይልስ ሞራል፡ የመጨረሻው ሸረሪት ሰው፡
ማይልስ ሞራልስ እ.ኤ.አ. እሱ የመጣው ከምድር-4 ነው፣ እሱም የመጨረሻው ማርቭል ዩኒቨርስ በመባልም ይታወቃል።
ምድር-1610፡ የመጨረሻው አስደናቂ ዩኒቨርስ፡
የመጨረሻው የማርቭል ዩኒቨርስ በ2000 እንደ ዘመናዊ እና እንደገና የታሰበ የ Marvel Universe ስሪት ተጀመረ። ለጸሐፊዎች እና አርቲስቶች በአዲስ እና በዘመናዊ ሁኔታ ውስጥ የታወቁ ገጸ-ባህሪያትን እንዲያስሱ እድል ሰጠ። Earth-1610 ለማይል ሞራሌስ መነሻ ታሪክ እና ተከታይ ጀብዱዎች እንደ ዳራ ሆኖ አገልግሏል።
የምድር ልዩ ባህሪያት-1610:
Earth-1610 ከዋናው የ Marvel Universe Earth-616 በብዙ መንገዶች ይለያል። በጣም ጉልህ ከሆኑት ልዩነቶች አንዱ ዋነኛው ፒተር ፓርከር እንደ Spider-Man አለመኖር ነው. በዚህ እውነታ፣ ፒተር ፓርከር ይሞታል፣ እና ማይልስ ሞራሌስ አዲሱ የሸረሪት ሰው ለመሆን መጎናጸፊያውን ወሰደ።
በተጨማሪም Earth-1610 ዛሬ የምንኖርበትን ዓለም የሚያንፀባርቅ የገጸ ባህሪያቱን የበለጠ የተለያየ እና የመድብለ-ባህላዊ ውክልና አለው። ይህ በአካታችነት እና ውክልና ላይ ያለው አጽንዖት ከአንባቢዎች ጋር ተስማምቷል እናም ለማይል ሞራሌስ ተወዳጅነት አስተዋፅዖ አድርጓል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
Q1: ማይልስ ሞራሌስ ከመጀመሪያው የሸረሪት ሰው ፒተር ፓርከር ጋር ከአንድ ምድር ነው?
መ 1፡ አይ፣ ማይልስ ሞራሌስ ከምድር-1610 የመጣ ነው፣ በተጨማሪም Ultimate Marvel Universe በመባልም ይታወቃል፣ እሱም ከዋናው የ Marvel Universe (ምድር-616) የተለየ ነው።
Q2: ማይልስ ሞራሌስ የሸረሪት ሰው የሆነው እንዴት ነው?
A2፡ በ Ultimate Marvel Universe ፒተር ፓርከር ዋናው የሸረሪት ሰው በአሳዛኝ ሁኔታ ሞተ። በፓርከር ጀግንነት ተመስጦ ማይልስ ሞራሌስ በዘረመል የተሻሻለ ሸረሪት ተነክሶ ተመሳሳይ ሃይሎችን ይወርሳል። ከዚያም የፓርከርን ውርስ ለማክበር የሸረሪት ሰውን መጎናጸፊያ ይይዛል።
Q3: ከ Earth-1610 ሌሎች ታዋቂ ገጸ-ባህሪያት አሉ?
መ 3፡ አዎ፣ Earth-1610 የ X-Men የመጨረሻ ስሪቶችን፣ አቬንጀሮችን እና ድንቅ አራትን ጨምሮ በርካታ ታዋቂ ገጸ-ባህሪያትን አስተዋውቋል። ብዙውን ጊዜ ከምድር-616 አቻዎቻቸው የሚያፈነግጡ በነዚህ ታዋቂ ገጸ-ባህሪያት ላይ አዲስ እይታን ሰጥቷል።
ማጠቃለያ:
Miles Morales' Earth, Earth-1610, በ Spider-Man አፈ ታሪኮች ላይ ልዩ እና ማራኪ እይታን ያቀርባል. በልዩ ልዩ ውክልና እና አሳማኝ ታሪክ አተረጓጎም አድናቂዎችን ማረኩ እና ማይልስ ሞራልን እንደ የ Marvel Universe ዋና አካል አጠናክሯል። መልቲቨርስ መስፋፋቱን ሲቀጥል፣የማይልስ ምድርን እና በMarvel Multiverse ውስጥ ስላሉት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሌሎች እውነታዎች ተጨማሪ ፍለጋን በጉጉት እንጠባበቃለን።
ምንጮች:
- የ Marvel ዳታቤዝ፡ https://marvel.fandom.com/
- Marvel.com: https://www.marvel.com/