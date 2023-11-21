የዋልማርት አርማ ማለት ምን ማለት ነው?
በብዙ ምርቶች እና በተወዳዳሪ ዋጋዎች የሚታወቀው ዋልማርት ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት በአለም ዙሪያ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች ወዲያውኑ የሚታወቅ አርማ አለው። ግን ከዚህ አዶ ምልክት በስተጀርባ ያለው ትርጉም ምን እንደሆነ አስበህ ታውቃለህ? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የዋልማርት አርማ ደፋር ሰማያዊ የቃላት ማርክ በኩባንያው ስም በአቢይ ሆሄ የተጻፈ ነው። ፊደሎቹ በትንሹ የተዘጉ ናቸው, ይህም አርማውን የመንቀሳቀስ እና የመንቀሳቀስ ስሜት ይሰጠዋል. ሰማያዊ ቀለም ብዙውን ጊዜ ከታማኝነት፣ ከአስተማማኝነት እና ከፕሮፌሽናልነት ጋር የተቆራኘ ነው፣ ይህም ዋልማርት ጥራት ያለው ምርት እና አገልግሎት ለደንበኞቹ ለማቅረብ ካለው ቁርጠኝነት ጋር ይጣጣማል።
ከቃላት ምልክት በላይ የተቀመጠው ቢጫ የፀሐይ መጥለቅለቅ የአርማው በጣም ልዩ አካል ሊሆን ይችላል። ይህ የፀሐይ መጥለቅለቅ በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች ተመጣጣኝ ምርቶችን የማምጣት የዋልማርት ተልእኮ ያሳያል። የኩባንያውን አላማ በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋ በማቅረብ የደንበኞቹን ህይወት የማብራት አላማን ይወክላል።
በየጥ:
ጥ፡ የቃል ምልክት ምንድን ነው?
መ፡ የቃላት ምልክት የኩባንያውን ስም ወይም የመጀመሪያ ፊደላትን ብቻ ያቀፈ፣ በተለይም በልዩ እና ሊታወቅ በሚችል መንገድ የተነደፈ የአርማ አይነት ነው።
ጥ: ሰማያዊ ቀለም ከእምነት እና አስተማማኝነት ጋር የተቆራኘው ለምንድን ነው?
መ: ሰማያዊ ቀለም ብዙውን ጊዜ ከመረጋጋት, መረጋጋት እና አስተማማኝነት ጋር የተያያዘ ነው. የታመነ እና የባለሙያነት ስሜትን ለማስተላለፍ በንግዶች በተለምዶ ጥቅም ላይ ይውላል።
ጥ: የፀሐይ መጥለቅለቅ ምንን ያመለክታል?
መ: የፀሐይ መጥለቅለቅ ኃይልን፣ ብሩህነትን እና አዎንታዊነትን የሚወክል የንድፍ አካል ነው። ከዋልማርት አርማ አንፃር የኩባንያውን ቁርጠኝነት በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ እና የደንበኞቹን ህይወት ብሩህ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት አርማ የኩባንያውን እሴቶች እና ተልእኮዎች የሚያሳይ ኃይለኛ መግለጫ ነው። ሰማያዊው የቃላት ምልክቱ እምነትን እና አስተማማኝነትን ያሳያል፣ ቢጫው የፀሐይ መጥለቅለቅ ግን ዋልማርት ተመጣጣኝ ምርቶችን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። እነዚህ አካላት አንድ ላይ ሆነው በቅጽበት የሚታወቅ እና በዓለም ዙሪያ ካሉ ደንበኞች ጋር የሚያስተጋባ አርማ ይፈጥራሉ።