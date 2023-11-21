የኮቪድ መጀመሪያ ምን ይመስላል?
እ.ኤ.አ. በ2019 መገባደጃ ላይ በቻይና Wuhan ከተማ ውስጥ ልብ ወለድ ኮሮናቫይረስ በመከሰቱ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ሕይወት ላይ ያደረሰውን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ አስከትሏል። ቫይረሱ በፍጥነት ድንበሮች ላይ ሲሰራጭ፣ በንቃቱ ላይ ፍርሃትን፣ እርግጠኛ አለመሆንን እና ግራ መጋባትን ጥሏል። ነገር ግን ዓለም ከ COVID-19 እውነታ ጋር መታገል በጀመረበት በእነዚያ የመጀመሪያዎቹ ቀናት ምን ይመስል ነበር?
የኮቪድ-19 የመጀመሪያ ቀናት፡-
ወረርሽኙ በተከሰተበት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ፣ ስለሁኔታው ክብደት ያለመታመን ስሜት እና ግንዛቤ እጥረት ነበር። ሰዎች የሚያስከትለውን መዘዝ እና የቫይረሱን ተፅእኖ መጠን በአብዛኛው አያውቁም ነበር። ማኅበራዊ ስብሰባዎች፣ ጉዞዎች እና የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ያለ ምንም ጭንቀት የቀጠሉት ሕይወት እንደተለመደው የቀጠለች ይመስላል።
ግራ መጋባት እና አለመረጋጋት;
ከ Wuhan ሚስጥራዊ ህመም ሪፖርቶች እንደወጡ ፣ እየጨመረ የሚሄድ ግራ መጋባት እና እርግጠኛ አለመሆን ነበር። ሰዎች የሁኔታውን ክብደት ለመረዳት ታግለዋል፣ እናም ስለ ቫይረሱ መረጃ ውስን እና ብዙ ጊዜ እርስ በእርሱ የሚጋጭ ነበር። የባለሥልጣናት ግልጽ መመሪያ አለመስጠቱ ግራ መጋባትን ጨመረ፣ ይህም ግለሰቦች እራሳቸውን እና ዘመዶቻቸውን እንዴት መጠበቅ እንደሚችሉ እርግጠኛ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል።
እየጨመረ የሚሄድ ጭንቀት;
ቫይረሱ ከቻይና ድንበሮች ባሻገር መስፋፋት ሲጀምር የጭንቀት ደረጃ ከፍ ብሏል። ሰዎች የራሳቸውን ተጋላጭነት እና በማህበረሰባቸው ላይ ያለውን ተጽእኖ መጠራጠር ጀመሩ። የማናውቀውን መፍራት እና የጉዳዮች ፈጣን መጨመር የመረበሽ ስሜትን አባብሷል እናም ግለሰቦች እንደ ጭምብል መልበስ፣ ማህበራዊ መዘናጋትን መለማመድ እና የግል ንፅህና አጠባበቅ ልምዶችን የመሳሰሉ የጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲወስዱ አነሳስቷል።
በየጥ:
ጥ፡ COVID-19 ምንድን ነው?
መ፡ ኮቪድ-19 በልብ ወለድ ኮሮናቫይረስ SARS-CoV-2 የሚከሰት የመተንፈሻ አካላት ህመም ነው። ከቀላል ምልክቶች እስከ ከባድ ህመም ሊደርስ ይችላል እና ገዳይ ሊሆን ይችላል፣በተለይ ለአረጋውያን እና የጤና ችግር ላለባቸው።
ጥ፡ ኮቪድ-19 መቼ ጀመረ?
መ፡ የመጀመሪያዎቹ የኮቪድ-19 ጉዳዮች በቻይና፣ Wuhan፣ በታህሳስ 2019 ሪፖርት ተደርጓል።
ጥ፡ ኮቪድ-19 እንዴት ይተላለፋል?
መ፡ ኮቪድ-19 በዋነኝነት የሚተላለፈው በበሽታው የተያዘ ሰው ሲያስል፣ ሲያስል፣ ሲያወራ ወይም ሲተነፍስ በመተንፈሻ ጠብታዎች ነው። እንዲሁም የተበከሉ ቦታዎችን በመንካት እና ከዚያም ፊትን በመንካት ሊሰራጭ ይችላል.
ጥ፡ የኮቪድ-19 ምልክቶች ምንድን ናቸው?
መ፡ የተለመዱ ምልክቶች ትኩሳት፣ ሳል፣ የትንፋሽ ማጠር፣ ድካም፣ የሰውነት ህመም፣ የጉሮሮ መቁሰል እና ጣዕም ወይም ሽታ ማጣት ያካትታሉ። ነገር ግን፣ አንዳንድ ግለሰቦች ምንም ምልክት የሌላቸው ወይም ቀላል ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ የኮቪድ-19 መጀመሪያው ግራ መጋባት፣ እርግጠኛ አለመሆን እና ጭንቀት እየጨመረ ነበር። ዓለም ከአዲስ ቫይረስ እውነታ ጋር ስትታገል፣ ሰዎች በተወሰነ መረጃ ሁኔታውን ለመረዳት ሲሞክሩ ቀሩ። ወረርሽኙ የመጀመሪያዎቹ ቀናት ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ዓለም አቀፍ ቀውስ ውስጥ አኗኗራችንን በመቅረጽ እና እርስ በርስ መስተጋብር በመፍጠር ለሚመጡት ከባድ ለውጦች መሠረት ጥለዋል።