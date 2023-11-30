ሳይንስ የማያጠናው ምንድን ነው?

ርዕስ፡ የሳይንስ ድንበሮችን ማሰስ፡ ከሱ ወሰን በላይ ምን አለ?
መግቢያ:
ሳይንስ፣ የተፈጥሮ ዓለም ስልታዊ ጥናት፣ ስለ ጽንፈ ዓለም ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ እንዳመጣ አይካድም። ሳይንሱ የኮስሞስን እንቆቅልሽ ከመፍታታት አንስቶ የሰውን ልጅ ውስብስብነት እስከመግለጽ ድረስ አስደናቂ እድገት አድርጓል። ይሁን እንጂ ሳይንስ እንደ ዘዴያዊ አቀራረብ የራሱ ገደቦች እንዳሉት መቀበል አስፈላጊ ነው. በዚህ ጽሁፍ ውስጥ፣ ሳይንስ የማያጠናውን፣ ከአቅሙ በላይ የሆኑትን የህልውና ገፅታዎች ላይ ብርሃን በማንሳት ወደማያጠናቸው ጉዳዮች እንቃኛለን።
የሳይንስ ገደቦች;
1. የርዕሰ ጉዳይ ገጠመኞች፡-
ሳይንስ በዋነኛነት መደምደሚያ ላይ ለመድረስ በተጨባጭ ማስረጃዎች እና በተጨባጭ ምልከታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ፣ እንደ ስሜት፣ ንቃተ-ህሊና እና የግል አመለካከቶች ያሉ ተጨባጭ ልምዶችን ለመያዝ ይታገላል። ሳይንስ የስሜቶችን ፊዚዮሎጂያዊ ገፅታዎች ማሰስ ቢችልም, ስሜቱን ለመለማመድ የሚሰማውን ተጨባጭ ባህሪያት ሙሉ በሙሉ ሊረዳ አይችልም.
2. የሞራል እና የስነምግባር እሴቶች፡-
ሳይንስ ስለ ድርጊታችን ውጤቶች ሊነግረን ይችላል፣ ነገር ግን ለሥነ ምግባራዊ እና ሥነ ምግባራዊ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ሊሰጥ አይችልም። ትክክል ወይም ስህተት የሆነውን, ፍትሃዊ ወይም ኢፍትሃዊነትን መወሰን ከሳይንሳዊ ጥያቄ ባሻገር የተዘረጋው የግል, የባህል እና የፍልስፍና እምነት ጉዳይ ነው.
3. ውበት እና ውበት፡-
የጥበብ፣ ሙዚቃ እና ውበት አድናቆት ጥልቅ ግላዊ እና ግላዊ ተሞክሮ ነው። ሳይንስ ፊዚዮሎጂያዊ እና ስነ ልቦናዊ ምላሾችን ለውበት ማነቃቂያዎች መተንተን ቢችልም ውብ ወይም አርቲስታዊ ዋጋ ያለውን ነገር በትክክል ሊወስን አይችልም።
4. ሜታፊዚካል እና ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ፅንሰ-ሀሳቦች፡-
ሳይንስ በተፈጥሮአዊ ማብራሪያዎች ላይ የተመሰረተ ነው እና ክስተቶችን በሚታዩ እና በሚለካ ዘዴዎች ለመረዳት ይፈልጋል። በውጤቱም፣ እንደ ከፍተኛ ኃይል ወይም ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ክስተቶችን የመሳሰሉ ሜታፊዚካል ፅንሰ-ሀሳቦችን አይመረምርም። እነዚህ ርዕሶች ብዙውን ጊዜ በፍልስፍና፣ በሃይማኖት ወይም በግል የእምነት ሥርዓቶች ውስጥ ይወድቃሉ።
5. የግለሰብ ዓላማ እና ትርጉም፡-
ሳይንስ ስለ ተፈጥሮው ዓለም አሠራር ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል፣ ነገር ግን የግለሰብ ዓላማ እና ትርጉም ጥያቄዎችን አይመለከትም። እነዚህ የህልውና ጥያቄዎች ወደ ፍልስፍና፣ መንፈሳዊነት እና ግላዊ ውስጣዊ ግንዛቤ ውስጥ ይገባሉ፣ ግላዊ ትርጓሜዎች ጉልህ ሚና ይጫወታሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ1. ሳይንስ ተጨባጭ ተሞክሮዎችን ማጥናት ይችላል?
A1. ሳይንስ የግላዊ ልምዶችን የፊዚዮሎጂ እና የነርቭ ትስስሮችን መመርመር ቢችልም ፣ የግለሰባዊ ባህሪዎችን ሙሉ በሙሉ መያዝ አይችልም። የአንደኛ ሰው እይታ ለሳይንሳዊ ጥያቄ አስቸጋሪ ሆኖ ይቆያል።
ጥ 2. ሜታፊዚካል ጽንሰ-ሐሳቦችን የሚዳስሱ ሳይንሳዊ መስኮች አሉ?
A2. ሳይንስ በዋነኛነት በተፈጥሮአዊ ማብራሪያዎች ላይ ሲያተኩር፣ እንደ ቲዎሬቲካል ፊዚክስ እና ኮስሞሎጂ ያሉ መስኮች እንደ የእውነታ ተፈጥሮ እና የአጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ሜታፊዚካል ፅንሰ-ሀሳቦችን ሊነኩ ይችላሉ። ሆኖም እነዚህ ውይይቶች ብዙውን ጊዜ በሳይንሳዊ ግምቶች እና መላምቶች ውስጥ ይቀራሉ።
ጥ3. ሳይንስ ከፍተኛ ኃይል መኖሩን ማረጋገጥ ይችላል?
A3. ሳይንስ በተጨባጭ ማስረጃዎች እና በተፈጥሮአዊ ማብራሪያዎች ወሰን ውስጥ ይሰራል። ስለዚህም ከፍተኛ ኃይል መኖሩን በእርግጠኝነት ማረጋገጥ ወይም ማስተባበል አይችልም. የከፍተኛ ኃይል ጥያቄ ብዙውን ጊዜ በግላዊ የእምነት ስርዓቶች እና እምነት ውስጥ ነው.
በማጠቃለያው ሳይንስ ስለ ተፈጥሮው ዓለም ያለንን ግንዛቤ አስፋፍቷል ነገርግን ውስንነቶች አሉት። እነዚህን ድንበሮች በማወቅ እና በማክበር፣ ከሳይንሳዊ ጥያቄ ወሰን በላይ የሆኑትን የተለያዩ የሰው ልጅ ሕልውና ገጽታዎች ማድነቅ እንችላለን። ሁለንተናዊ አቀራረቦችን መቀበል እና የርዕሰ-ጉዳይ ልምዶችን ዋጋ መቀበል ስለ ውስብስብ ዓለማችን የበለጠ አጠቃላይ ግንዛቤን ያመጣል።